Fakten Kreisliga 1 Donau/Isar

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Nach neun Spieltagen (bei einigen Teams acht) zeichnet sich ein spannendes Bild in der Tabelle ab. Die Mannschaften kämpfen nicht nur um die Spitzenpositionen, sondern auch gegen den Abstieg.

Spitzenreiter und Aufstiegskandidaten:

1. FC Hitzhofen-Oberzell führt die Tabelle mit 21 Punkten aus 9 Spielen an. Mit einer Bilanz von 7 Siegen, keiner Niederlage und 2 Unentschieden sowie einem beeindruckenden Torverhältnis von 23:8 zeigt das Team eine herausragende Form. Besonders die starke Defensive, die nur 8 Gegentore zuließ, ist bemerkenswert.

Dicht auf den Fersen sind TSV Hohenwart und VfB Eichstätt II, beide mit 19 Punkten. Hohenwart hat ein Spiel mehr absolviert als Eichstätt II, was der Reserve des VfB einen kleinen Vorteil im Rennen um den Aufstieg verschafft. Eichstätt II überzeugt vor allem durch eine starke Abwehr mit nur 7 Gegentoren in 8 Spielen.

Das Verfolgerfeld:

Im Mittelfeld der Tabelle kämpfen Mannschaften wie SV Zuchering (16 Punkte) und TSV Lichtenau (15 Punkte) um den Anschluss an die Spitze. Beide Teams sind in der Lage, mit ein paar Siegen in Folge oben mitzumischen. SV Menning (14 Punkte) hat dabei den Vorteil eines weniger absolvierten Spiels und könnte mit einem Sieg zu den Verfolgern aufschließen.

Solides Mittelfeld:

Teams wie SV Karlskron (13 Punkte), SV Kasing (12 Punkte) und SV Denkendorf (12 Punkte) sind im soliden Mittelfeld platziert. Während Karlskron mit einem positiven Torverhältnis (14:13) überzeugt, zeigt Denkendorf Schwächen in der Defensive (14:17).

Der Kampf gegen den Abstieg:

Im unteren Tabellendrittel kämpfen SV Ingolstadt-Hundszell (11 Punkte) und FC Mindelstetten (9 Punkte) darum, den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Besonders Mindelstetten hat mit nur 8 erzielten Toren eine offensive Schwäche.

Die Abstiegsränge belegen aktuell FC Sandersdorf (7 Punkte), TV Münchsmünster (5 Punkte) und TSV Kösching (2 Punkte). Kösching wartet noch immer auf den ersten Saisonsieg und hat mit einem Torverhältnis von 7:20 die zweitschlechteste Abwehr der Liga. TV Münchsmünster leidet unter einer schwachen Defensive (23 Gegentore), während Sandersdorf es trotz einer bedenklichen Tordifferenz (9:23) geschafft hat, zwei Siege zu holen.

Fazit:

Die Liga zeigt sich nach den ersten Spieltagen äußerst spannend. Während Hitzhofen-Oberzell seine Spitzenposition behaupten will, lauern Hohenwart und Eichstätt II auf Patzer. Im Mittelfeld könnte jedes Team mit einer kleinen Siegesserie schnell nach oben klettern. Im Abstiegskampf wird es besonders für Kösching und Münchsmünster schwer, den Anschluss nicht zu verlieren.

Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste

Die aktuelle Torschützenliste der Liga zeigt einen spannenden Kampf um die Spitze. Matthias Weinzierl vom SV Ingolstadt-Hundszell führt souverän mit 10 Treffern das Ranking an. Mit diesem Vorsprung setzt er ein klares Zeichen im Titelrennen um den Torschützenkönig.

Auf dem zweiten Platz herrscht ein dichtes Feld: Gleich vier Spieler teilen sich mit jeweils 7 Toren den zweiten Rang. Dies sind Emin Ismaili und Admir Music vom FC Hitzhofen-Oberzell, Lorenz Schweiger vom TSV Lichtenau sowie Leon Sedlmair vom TSV Hohenwart. Ihre Ausgeglichenheit in der Offensive macht sie zu ernsthaften Verfolgern von Weinzierl.

Samuel Schmid vom VfB Eichstätt II liegt mit 6 Toren auf Platz sechs und hat ebenfalls noch gute Chancen, in den Spitzenbereich vorzudringen.

Insgesamt zeigt die Liste, dass sich die Tore auf viele Spieler und Vereine verteilen. Besonders auffällig ist die starke Präsenz von Spielern des FC Hitzhofen-Oberzell, des TSV Lichtenau, des SV Zuchering und des TSV Hohenwart, die jeweils mehrere Torschützen in den oberen Rängen stellen.

Der Kampf um die Torjägerkrone bleibt spannend. Mit der laufenden Saison können sich die Platzierungen noch stark verändern, da viele Spieler dicht beieinanderliegen.