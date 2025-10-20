Fakten Kreisklasse 6 München

Der vergangene Spieltag bot spannende Partien mit reichlich Toren und packenden Momenten. Insgesamt fielen in den sechs Spielen beachtliche 29 Treffer, was den Zuschauern unterhaltsame Begegnungen bescherte.

Torfestival in Forstinning: VfB Forstinning II feierte einen beeindruckenden 6:2-Sieg gegen den FC Markt Schwaben. Besonders hervorzuheben ist die starke Offensive mit Doppeltorschützen wie Frank Schmutzer und Jonas Eisenreich. Der verschossene Elfmeter von Briken Behrami hätte dem FC Markt Schwaben möglicherweise noch einmal Auftrieb geben können, blieb aber ungenutzt.

Knappe Erfolge und starke Defensiven: Der ASV Glonn sicherte sich mit einem 2:1 gegen den TSV Haar drei Punkte, wobei Fabian Rumpel mit beiden Treffern zum Matchwinner avancierte. Auch der TSV Hohenbrunn überzeugte mit einer soliden Defensivleistung und bezwang den Putzbrunner SV mit 2:0.

Unentschieden mit Dramatik: Das Duell zwischen TSV Poing und ATSV Kirchseeon endete 2:2 und bot viel Spannung. Besonders die rote Karte für Christian Koepp in der 89. Minute sorgte für Aufregung in der Schlussphase.

Souveräne Heimsiege: Die SpVgg Höhenkirchen und der TSV Grafing konnten jeweils überzeugende 3:1-Heimsiege einfahren. Beide Teams zeigten sich dabei besonders effizient im Abschluss und nutzten ihre Chancen konsequent.

Fazit: Der Spieltag war geprägt von torreichen Begegnungen, spannenden Wendungen und sehenswerten Einzelaktionen. Die Fans bekamen abwechslungsreichen Fußball geboten, der Lust auf die kommenden Partien macht.