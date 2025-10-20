Fakten Kreisklasse 6 München

Der vergangene Spieltag bot spannende Partien mit reichlich Toren und packenden Momenten. Insgesamt fielen in den sechs Spielen beachtliche 29 Treffer, was den Zuschauern unterhaltsame Begegnungen bescherte.
Torfestival in Forstinning: VfB Forstinning II feierte einen beeindruckenden 6:2-Sieg gegen den FC Markt Schwaben. Besonders hervorzuheben ist die starke Offensive mit Doppeltorschützen wie Frank Schmutzer und Jonas Eisenreich. Der verschossene Elfmeter von Briken Behrami hätte dem FC Markt Schwaben möglicherweise noch einmal Auftrieb geben können, blieb aber ungenutzt.
Knappe Erfolge und starke Defensiven: Der ASV Glonn sicherte sich mit einem 2:1 gegen den TSV Haar drei Punkte, wobei Fabian Rumpel mit beiden Treffern zum Matchwinner avancierte. Auch der TSV Hohenbrunn überzeugte mit einer soliden Defensivleistung und bezwang den Putzbrunner SV mit 2:0.
Unentschieden mit Dramatik: Das Duell zwischen TSV Poing und ATSV Kirchseeon endete 2:2 und bot viel Spannung. Besonders die rote Karte für Christian Koepp in der 89. Minute sorgte für Aufregung in der Schlussphase.
Souveräne Heimsiege: Die SpVgg Höhenkirchen und der TSV Grafing konnten jeweils überzeugende 3:1-Heimsiege einfahren. Beide Teams zeigten sich dabei besonders effizient im Abschluss und nutzten ihre Chancen konsequent.
Fazit: Der Spieltag war geprägt von torreichen Begegnungen, spannenden Wendungen und sehenswerten Einzelaktionen. Die Fans bekamen abwechslungsreichen Fußball geboten, der Lust auf die kommenden Partien macht.
Die aktuelle Tabelle zeigt eine spannende Konstellation im Kampf um die Spitzenplätze sowie den Abstiegskampf. Nachfolgend werden die Platzierungen und das Torverhältnis detailliert analysiert.
Spitzengruppe (Plätze 1–4)
Mittelfeld (Plätze 5–8)
Abstiegskampf (Plätze 9–14)
Fazit
Die Saison bleibt spannend, besonders an der Spitze, wo der TSV Poing und SV Hohenlinden um den ersten Platz kämpfen. Im Abstiegskampf wird es für die Teams auf den hinteren Plätzen notwendig sein, sowohl defensiv als auch offensiv zuzulegen, um den Klassenerhalt zu sichern.
Spannung im Titelrennen der Torjäger:
An der Spitze der Torschützenliste thront derzeit Danny Hahne vom ATSV Kirchseeon mit beeindruckenden 11 Treffern. Er hat sich einen soliden Vorsprung von drei Toren auf den Zweitplatzierten Manuel Fuchs (SV Hohenlinden, 8 Tore) erarbeitet. Auf Rang drei folgt Stefan De Prato vom TSV Poing mit 7 Toren, dicht gefolgt von seinem Teamkollegen Maximilian Urban, der bereits 6 Mal getroffen hat.
Die Verfolgergruppe zeigt ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen: Gleich vier Spieler teilen sich mit jeweils 5 Treffern den fünften Platz, darunter Emin Aynaci (FC Dreistern-Neutrudering), Manuel Bauer und Matthias Esterl (beide TSV Grafing) sowie Boubacar Wassa (SpVgg Höhenkirchen).
Besonders auffällig ist die starke Präsenz von Spielern des TSV Grafing und des TSV Poing in den oberen Rängen der Liste. Dieses Torjäger-Duo beweist, dass Teamarbeit und individuelle Klasse Hand in Hand gehen.
Im Mittelfeld der Liste finden sich zahlreiche Akteure mit 4 bis 3 Toren, die mit weiteren starken Leistungen schnell den Sprung in die Top 10 schaffen könnten. Die breite Streuung der Torschützen über viele Vereine unterstreicht die Ausgeglichenheit und Spannung der Liga.
Ausblick:
Mit den kommenden Spieltagen bleibt es spannend, ob Danny Hahne seinen Vorsprung weiter ausbauen kann oder ob die Verfolger Druck machen. Die Torschützenliste verspricht weiterhin zahlreiche sehenswerte Treffer und packende Duelle.