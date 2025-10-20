Fakten Kreisklasse 6 München

 2025-10-15T11:43:40.576Z

Kreisklasse 6
Kirchseeon
FC Dreistern
FC Markt Sch
TSV Grafing

Der vergangene Spieltag bot spannende Partien mit reichlich Toren und packenden Momenten. Insgesamt fielen in den sechs Spielen beachtliche 29 Treffer, was den Zuschauern unterhaltsame Begegnungen bescherte.

Torfestival in Forstinning: VfB Forstinning II feierte einen beeindruckenden 6:2-Sieg gegen den FC Markt Schwaben. Besonders hervorzuheben ist die starke Offensive mit Doppeltorschützen wie Frank Schmutzer und Jonas Eisenreich. Der verschossene Elfmeter von Briken Behrami hätte dem FC Markt Schwaben möglicherweise noch einmal Auftrieb geben können, blieb aber ungenutzt.

Knappe Erfolge und starke Defensiven: Der ASV Glonn sicherte sich mit einem 2:1 gegen den TSV Haar drei Punkte, wobei Fabian Rumpel mit beiden Treffern zum Matchwinner avancierte. Auch der TSV Hohenbrunn überzeugte mit einer soliden Defensivleistung und bezwang den Putzbrunner SV mit 2:0.

Unentschieden mit Dramatik: Das Duell zwischen TSV Poing und ATSV Kirchseeon endete 2:2 und bot viel Spannung. Besonders die rote Karte für Christian Koepp in der 89. Minute sorgte für Aufregung in der Schlussphase.

Souveräne Heimsiege: Die SpVgg Höhenkirchen und der TSV Grafing konnten jeweils überzeugende 3:1-Heimsiege einfahren. Beide Teams zeigten sich dabei besonders effizient im Abschluss und nutzten ihre Chancen konsequent.

Fazit: Der Spieltag war geprägt von torreichen Begegnungen, spannenden Wendungen und sehenswerten Einzelaktionen. Die Fans bekamen abwechslungsreichen Fußball geboten, der Lust auf die kommenden Partien macht.

Gestern, 15:00 Uhr
SpVgg Höhenkirchen
SpVgg HöhenkirchenHöhenkirchen
TSV Feldkirchen
TSV FeldkirchenFeldkirchen
3
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
ASV Glonn
ASV GlonnGlonn
TSV Haar
TSV HaarHaar
2
1
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Poing
TSV PoingTSV Poing
ATSV Kirchseeon
ATSV KirchseeonKirchseeon
2
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding II
3
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Hohenbrunn
TSV HohenbrunnTSV Hohenbru
Putzbrunner SV
Putzbrunner SVPutzbrunn
2
0
Abpfiff

Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning II
FC Markt Schwaben
FC Markt SchwabenFC Markt Sch
6
2
Abpfiff

Di., 04.11.2025, 19:45 Uhr
FC Dreistern-Neutrudering
FC Dreistern-NeutruderingFC Dreistern
SV Hohenlinden
SV HohenlindenHohenlinden
19:45

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Die aktuelle Tabelle zeigt eine spannende Konstellation im Kampf um die Spitzenplätze sowie den Abstiegskampf. Nachfolgend werden die Platzierungen und das Torverhältnis detailliert analysiert.

Spitzengruppe (Plätze 1–4)

  1. TSV Poing – 20 Punkte (9 Spiele, 6 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage, 22:8 Tore)
    • Der TSV Poing führt die Tabelle an, punktgleich mit SV Hohenlinden, jedoch mit dem besseren Torverhältnis. Besonders auffällig ist die starke Offensive mit 22 Toren, kombiniert mit einer soliden Abwehrleistung (nur 8 Gegentore).
  2. SV Hohenlinden – 20 Punkte (8 Spiele, 6 Siege, 2 Unentschieden, 0 Niederlagen, 16:7 Tore)
    • Ungeschlagen und mit einem Spiel weniger als der TSV Poing, könnte Hohenlinden die Spitze erobern. Die Defensive ist besonders stabil, was sie zu einem ernsthaften Titelanwärter macht.
  3. TSV Grafing – 17 Punkte (9 Spiele, 5 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, 25:17 Tore)
    • Grafing überzeugt mit der besten Offensive der Liga (25 Tore). Die Defensive weist jedoch Schwächen auf, was in den beiden Niederlagen sichtbar wurde.
  4. TSV Feldkirchen – 17 Punkte (9 Spiele, 5 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, 18:13 Tore)
    • Punktgleich mit Grafing, jedoch mit einem schwächeren Torverhältnis. Feldkirchen zeigt eine ausgeglichene Leistung in Angriff und Verteidigung.

Mittelfeld (Plätze 5–8)

  1. ATSV Kirchseeon – 15 Punkte (9 Spiele, 4 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen, 18:12 Tore)
    • Kirchseeon ist ein stabiler Verfolger der Spitzengruppe mit einer soliden Defensive und einer effektiven Offensive.
  2. FC Dreistern-Neutrudering – 14 Punkte (8 Spiele, 4 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, 19:14 Tore)
    • Mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz hat der FC Dreistern die Möglichkeit, noch weiter aufzurücken. Die Tordifferenz deutet auf eine recht ausgewogene Mannschaft hin.
  3. SpVgg Höhenkirchen – 13 Punkte (9 Spiele, 3 Siege, 4 Unentschieden, 2 Niederlagen, 14:11 Tore)
    • Höhenkirchen zeigt sich kampfstark, jedoch fehlt es an der nötigen Durchschlagskraft, um Spiele konsequent zu gewinnen.
  4. VfB Forstinning II – 11 Punkte (9 Spiele, 3 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen, 14:15 Tore)
    • Forstinning II hat leichte Defensivprobleme, was sich im negativen Torverhältnis widerspiegelt. Dennoch ist der Anschluss ans Mittelfeld gegeben.

Abstiegskampf (Plätze 9–14)

  1. Putzbrunner SV – 9 Punkte (9 Spiele, 2 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen, 15:23 Tore)
    • Putzbrunner SV kämpft mit einer schwachen Defensive, was sich in den 23 Gegentoren bemerkbar macht.
  2. FC Markt Schwaben – 8 Punkte (9 Spiele, 1 Sieg, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen, 16:20 Tore)
    • Markt Schwaben hat zwar nur wenige Niederlagen, jedoch fehlt oft der entscheidende Sieg. Die hohe Anzahl an Unentschieden verhindert ein Vorrücken in der Tabelle.
  3. TSV Zorneding II – 8 Punkte (9 Spiele, 2 Siege, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen, 11:18 Tore)
    • Defensiv anfällig, besonders in den verlorenen Spielen. Ein besseres Offensivspiel könnte den Klassenerhalt sichern.
  4. TSV Hohenbrunn – 7 Punkte (9 Spiele, 2 Siege, 1 Unentschieden, 6 Niederlagen, 11:20 Tore)
    • Hohenbrunn zeigt Schwächen in der Defensive. Verbesserungen in der Defensive könnten den Abstieg verhindern.
  5. TSV Haar – 6 Punkte (9 Spiele, 2 Siege, 0 Unentschieden, 7 Niederlagen, 8:20 Tore)
    • Haar ist das einzige Team ohne Unentschieden, was auf eine hohe Risikobereitschaft hindeutet. Allerdings führt dies zu vielen Niederlagen.
  6. ASV Glonn – 5 Punkte (9 Spiele, 1 Sieg, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen, 10:19 Tore)
    • Schlusslicht ASV Glonn hat große Schwierigkeiten sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Dringender Handlungsbedarf besteht in allen Mannschaftsteilen.

Fazit

Die Saison bleibt spannend, besonders an der Spitze, wo der TSV Poing und SV Hohenlinden um den ersten Platz kämpfen. Im Abstiegskampf wird es für die Teams auf den hinteren Plätzen notwendig sein, sowohl defensiv als auch offensiv zuzulegen, um den Klassenerhalt zu sichern.

Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste

Spannung im Titelrennen der Torjäger:

An der Spitze der Torschützenliste thront derzeit Danny Hahne vom ATSV Kirchseeon mit beeindruckenden 11 Treffern. Er hat sich einen soliden Vorsprung von drei Toren auf den Zweitplatzierten Manuel Fuchs (SV Hohenlinden, 8 Tore) erarbeitet. Auf Rang drei folgt Stefan De Prato vom TSV Poing mit 7 Toren, dicht gefolgt von seinem Teamkollegen Maximilian Urban, der bereits 6 Mal getroffen hat.

Die Verfolgergruppe zeigt ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen: Gleich vier Spieler teilen sich mit jeweils 5 Treffern den fünften Platz, darunter Emin Aynaci (FC Dreistern-Neutrudering), Manuel Bauer und Matthias Esterl (beide TSV Grafing) sowie Boubacar Wassa (SpVgg Höhenkirchen).

Besonders auffällig ist die starke Präsenz von Spielern des TSV Grafing und des TSV Poing in den oberen Rängen der Liste. Dieses Torjäger-Duo beweist, dass Teamarbeit und individuelle Klasse Hand in Hand gehen.

Im Mittelfeld der Liste finden sich zahlreiche Akteure mit 4 bis 3 Toren, die mit weiteren starken Leistungen schnell den Sprung in die Top 10 schaffen könnten. Die breite Streuung der Torschützen über viele Vereine unterstreicht die Ausgeglichenheit und Spannung der Liga.

Ausblick:

Mit den kommenden Spieltagen bleibt es spannend, ob Danny Hahne seinen Vorsprung weiter ausbauen kann oder ob die Verfolger Druck machen. Die Torschützenliste verspricht weiterhin zahlreiche sehenswerte Treffer und packende Duelle.

Helmut KampaAutor