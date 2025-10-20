Fakten Kreisklasse 5 München

Die aktuelle Spielrunde bot eine Vielzahl spannender Begegnungen, torreiche Partien und dramatische Wendungen bis in die Schlussminuten:

Enges Duell zwischen NK Hajduk 1970 München und FC Biberg (3:4): Ein Spiel mit sieben Toren und ständigen Führungswechseln, das FC Biberg dank eines späten Treffers in der 90. Minute für sich entschied.

Ausgeglichenes Remis bei ESV München-Ost gegen SV-DJK Taufkirchen (1:1): Beide Teams zeigten eine solide Leistung, wobei der Ausgleich durch einen späten Foulelfmeter fiel und so für ein gerechtes Unentschieden sorgte.

Punkteteilung bei Fortuna Unterhaching gegen SVN München II (2:2): Auch hier wechselte die Führung mehrfach, bevor ein Eigentor den Endstand besiegelte.

Klarer Heimsieg für FC Alemannia München gegen Arcadia Messestadt (4:1): Nach einem frühen Rückstand drehte Alemannia das Spiel eindrucksvoll und dominierte das Geschehen mit vier Treffern.

Torfestival bei SV Gartenstadt Trudering gegen FC Phönix München II (5:2): Filip Martinovic glänzte als Dreifachtorschütze und führte sein Team zu einem souveränen Sieg.

Kantersieg von FC Niksar Spor gegen RB Petrolspor München (13:3): Ein wahres Torfestival mit überragenden Leistungen von Berkcan Balci (5 Tore) und Volkan Karatas (3 Tore), das Niksar Spor eindrucksvoll dominierte.

Überzeugender Auftritt des FC Stern München gegen MSV Bajuwaren (5:0): Ein klarer Heimsieg mit einer starken Offensivleistung und einem Doppelschlag von Valonis Kadrijaj.

Fazit:

Die Spielrunde zeigte eine Mischung aus spannenden Kopf-an-Kopf-Duellen und überlegenen Siegen. Besonders hervorzuheben sind der spektakuläre 13:3-Kantersieg von FC Niksar Spor und die dramatischen Schlusspunkte in den engen Partien. Viele späte Treffer sorgten für zusätzliche Spannung und verdeutlichen, dass bis zum Abpfiff alles möglich ist.