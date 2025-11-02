 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht

Fakten Kreisklasse 4 München

11. Spieltag

Kreisklasse 4
Thalkirchen
FC Bosna
SV Laim
SV Pullach II

Gesamtfazit der Spielrunde

Die aktuelle Spielrunde bot spannende Partien mit zahlreichen Toren und bemerkenswerten Einzelleistungen.

SV Pullach II – BSC Sendling München 3:2: Ein packendes Match, das bis zum Schluss offen blieb. Besonders hervorzuheben ist Semir Ljumani, der beide Tore für den BSC erzielte. Die Wende brachte Leonhard Mayerfoels mit dem Ausgleich, bevor Lennart Weis per Foulelfmeter den Sieg sicherte.

TSV Milbertshofen – FC Hertha München 1922 4:1: Eine dominante Vorstellung von Milbertshofen, angeführt von Doppeltorschütze Omar Cekic. Auch Ilker Özcan und Maximilian Lauter trugen sich in die Torschützenliste ein. Für Hertha markierte Jannis Ludwig den späten Ehrentreffer.

FC Sportfreunde München – TSV 1860 München IV 0:5: Ein klarer Auswärtssieg mit einer starken Offensivleistung. Alexander Petö glänzte mit einem Doppelpack, während Ersan Zeybek, Arjan Musliu und Seymen Celik den deutlichen Erfolg komplettierten.

SpVgg Thalkirchen – TSV München-Solln II 1:1: Ein ausgeglichenes Duell, bei dem Finn Friedrich früh für die Führung sorgte, bevor Luis Rieniets per Foulelfmeter den Ausgleich erzielte.

TSV Turnerbund München – SC München 1:1: Ein Unentschieden, bei dem sich beide Teams defensiv stark präsentierten.

SV München Laim – SV Akgüney Spor München 1:8: Die torreichste Partie des Spieltags mit einer überragenden Performance von Akgüney Spor. Gleich acht verschiedene Torschützen, darunter Alperen Kuşcu, Alpay Kaygisiz, Deniz Aksoy, Fabian Huber, Precieux Dinganga, Luca Geiling, Manuel Polak und Emre Alan (Foulelfmeter), dominierten das Spiel. Namory Sylla erzielte den Ehrentreffer für Laim.

TSV München-Ost – FC Bosna i Hercegovina München 1993 5:2: Ein torreiches Spektakel, bei dem Kevin Todorovic, Julius Remmertz, Finn Schulz, Schahin Djamali und Felix Tremmel für München-Ost trafen. Die Gäste hielten mit Treffern von Hasudin Kadric und Mirza Dzafic dagegen.

Fazit: Die Spielrunde war von Offensivspektakeln geprägt, mit herausragenden Torschützen wie Semir Ljumani, Omar Cekic und Alexander Petö, die den Unterschied machten. Besonders die Partie des SV Akgüney Spor München stach mit acht Treffern hervor.

Bericht zur Tabellenkonstellation mit Platzierung und Torverhältnis

Nach 11 Spieltagen präsentiert sich die Tabelle äußerst spannend, insbesondere an der Tabellenspitze. Zwei Mannschaften teilen sich punktgleich den ersten Platz, während es im Mittelfeld und am Tabellenende ebenfalls interessante Entwicklungen gibt.

Tabellensituation:

  1. SV Akgüney Spor München (25 Punkte, 43:14 Tore, 8-1-2)
    • Dank eines beeindruckenden Torverhältnisses von +29 behauptet das Team den 1. Platz. Mit 43 Treffern stellt Akgüney Spor zudem den zweitbesten Angriff der Liga.
  2. TSV München-Ost (25 Punkte, 38:16 Tore, 8-1-2)
    • Punktgleich mit dem Tabellenführer, jedoch knapp im Torverhältnis unterlegen. Ihre starke Defensive (nur 16 Gegentore) ist ein entscheidender Faktor.
  3. SpVgg Thalkirchen (24 Punkte, 45:16 Tore, 7-3-1)
    • Die torgefährlichste Mannschaft der Liga mit 45 Treffern. Ihre Offensivstärke gleicht das Unentschieden-Polster aus.
  4. SC München (23 Punkte, 36:14 Tore, 7-2-2)
    • Mit der besten Defensive (nur 14 Gegentore) bleibt SC München ein harter Brocken für jeden Gegner.
  5. TSV Milbertshofen (20 Punkte, 33:23 Tore, 6-2-3)
    • Mit solider Leistung im vorderen Mittelfeld platziert. Die Tordifferenz zeigt ein ausgeglichenes Verhältnis von Offensive und Defensive.

Das Mittelfeld ist hart umkämpft:

  • TSV Turnerbund München und BSC Sendling München teilen sich mit 16 Punkten den 6. Platz, jedoch mit leicht unterschiedlichen Torverhältnissen.
  • FC Hertha München 1922 folgt dicht dahinter mit 15 Punkten, zeigt aber Schwächen in der Offensive.

Am Tabellenende:

  • FC Bosna i Hercegovina München 1993 (4 Punkte) und FC Sportfreunde München (3 Punkte) kämpfen gegen den Abstieg. Beide Teams haben massive Defensivprobleme mit über 45 Gegentoren.

Statistische Highlights:

  • Beste Offensive: SpVgg Thalkirchen (45 Tore)
  • Beste Defensive: SC München (14 Gegentore)
  • Höchste Tordifferenz: SV Akgüney Spor München (+29)
  • Meiste Siege: SV Akgüney Spor München & TSV München-Ost (je 8 Siege)
  • Meiste Niederlagen: FC Sportfreunde München (10 Niederlagen)
  • Wenigste Unentschieden: FC Sportfreunde München (0 Unentschieden)

Interessante Trends:

  • Aufstiegskampf: Die Top 4 trennen nur 2 Punkte – jeder Spieltag kann die Spitze neu durchmischen.
  • Abstiegskampf: Ab Platz 11 ist der Abstiegskampf offen, da SV München Laim und SV Pullach II punktgleich sind.

Fazit: Die Saison verspricht weiterhin Hochspannung, sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller.

Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste

Die aktuelle Torschützenliste der Münchner Amateurfußballszene wird von Semir Ljumani vom BSC Sendling München angeführt, der mit beeindruckenden 13 Treffern die Spitze einnimmt. Dicht gefolgt wird er von Ilker Özcan (TSV Milbertshofen) und Kevin Todorovic (TSV München-Ost), die beide jeweils 12 Tore erzielt haben.

Auf den weiteren Plätzen zeigen sich gleich mehrere Spieler mit starken Leistungen: Mirza Dzafic (FC Bosna i Hercegovina München 1993), Jonas Raub (SpVgg Thalkirchen) und Stefan Reiss (SC München) teilen sich den vierten Platz mit jeweils 9 Treffern.

Besonders auffällig ist die Torgefährlichkeit des SC München und des SV Akgüney Spor München, die mit mehreren Spielern in den oberen Rängen vertreten sind. Spieler wie Fabian Eisenschmidt (7 Tore) und Manuel Aldama Hübner (6 Tore) tragen erheblich zum Erfolg ihrer Teams bei.

Insgesamt zeigt die Liste eine große Ausgeglichenheit und Vielfalt, da viele Vereine mit Toptorschützen vertreten sind. Dies unterstreicht die hohe Wettbewerbsfähigkeit der Liga und verspricht spannende weitere Spieltage.

Fazit: Die Jagd nach der Torjägerkrone bleibt spannend. Es wird interessant zu sehen, ob Semir Ljumani seine Führung behaupten kann oder ob seine Verfolger noch aufschließen.

