Fakten Kreisklasse 4 München

Gesamtfazit der Spielrunde

Die aktuelle Spielrunde bot spannende Partien mit zahlreichen Toren und bemerkenswerten Einzelleistungen.

SV Pullach II – BSC Sendling München 3:2: Ein packendes Match, das bis zum Schluss offen blieb. Besonders hervorzuheben ist Semir Ljumani, der beide Tore für den BSC erzielte. Die Wende brachte Leonhard Mayerfoels mit dem Ausgleich, bevor Lennart Weis per Foulelfmeter den Sieg sicherte.

TSV Milbertshofen – FC Hertha München 1922 4:1: Eine dominante Vorstellung von Milbertshofen, angeführt von Doppeltorschütze Omar Cekic. Auch Ilker Özcan und Maximilian Lauter trugen sich in die Torschützenliste ein. Für Hertha markierte Jannis Ludwig den späten Ehrentreffer.

FC Sportfreunde München – TSV 1860 München IV 0:5: Ein klarer Auswärtssieg mit einer starken Offensivleistung. Alexander Petö glänzte mit einem Doppelpack, während Ersan Zeybek, Arjan Musliu und Seymen Celik den deutlichen Erfolg komplettierten.

SpVgg Thalkirchen – TSV München-Solln II 1:1: Ein ausgeglichenes Duell, bei dem Finn Friedrich früh für die Führung sorgte, bevor Luis Rieniets per Foulelfmeter den Ausgleich erzielte.

TSV Turnerbund München – SC München 1:1: Ein Unentschieden, bei dem sich beide Teams defensiv stark präsentierten.

SV München Laim – SV Akgüney Spor München 1:8: Die torreichste Partie des Spieltags mit einer überragenden Performance von Akgüney Spor. Gleich acht verschiedene Torschützen, darunter Alperen Kuşcu, Alpay Kaygisiz, Deniz Aksoy, Fabian Huber, Precieux Dinganga, Luca Geiling, Manuel Polak und Emre Alan (Foulelfmeter), dominierten das Spiel. Namory Sylla erzielte den Ehrentreffer für Laim.

TSV München-Ost – FC Bosna i Hercegovina München 1993 5:2: Ein torreiches Spektakel, bei dem Kevin Todorovic, Julius Remmertz, Finn Schulz, Schahin Djamali und Felix Tremmel für München-Ost trafen. Die Gäste hielten mit Treffern von Hasudin Kadric und Mirza Dzafic dagegen.

Fazit: Die Spielrunde war von Offensivspektakeln geprägt, mit herausragenden Torschützen wie Semir Ljumani, Omar Cekic und Alexander Petö, die den Unterschied machten. Besonders die Partie des SV Akgüney Spor München stach mit acht Treffern hervor.