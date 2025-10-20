Fakten Kreisklasse 3 München

Ausführlicher Bericht über die Tabellenkonstellation

Nach den bisherigen Spieltagen der Saison zeigt sich ein spannendes Tabellenbild mit klaren Tendenzen an der Spitze sowie im unteren Bereich der Tabelle. Die Teams liefern sich enge Duelle, wobei insbesondere das Torverhältnis interessante Einblicke in die Spielstärke der Mannschaften liefert.

Spitzengruppe:

SV Waldeck Obermenzing II dominiert die Tabelle mit beeindruckenden 22 Punkten aus 8 Spielen (7 Siege, 1 Unentschieden, 0 Niederlagen). Das herausragende Torverhältnis von 36:8 unterstreicht ihre offensive Stärke sowie die stabile Defensive. Mit einem Schnitt von 4,5 Toren pro Spiel ist Waldeck der klare Favorit. SV Untermenzing (U23) II hält mit 18 Punkten aus 9 Spielen den zweiten Platz. Sie haben nur eine Niederlage kassiert (5-3-1), allerdings zeigt das Torverhältnis von 25:14, dass sie defensiv anfälliger sind als der Tabellenführer. FC Anadolu Bayern liegt mit 15 Punkten auf Rang drei. Mit 4 Siegen, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen zeigt das Team Konstanz, jedoch deutet das Torverhältnis von 22:17 auf eine weniger dominante Abwehr hin.

Verfolgerfeld:

FC Croatia München (14 Punkte) und 5. FC Espanol München (13 Punkte) sind den Top 3 dicht auf den Fersen. Croatia überzeugt durch eine robuste Defensive (nur 9 Gegentore), während Espanol mit 19 erzielten Toren eine stärkere Offensive aufweist. SG FC Georgia/Neuaubing steht bei 12 Punkten, jedoch ohne Unentschieden (4-0-5). Dieses Muster deutet auf risikoreiches Spiel hin, mit klaren Siegen oder Niederlagen.

Mittelfeld:

und 8. Platz teilen sich jeweils die Münchner Kickers 2015 und SC Amicitia München mit 10 Punkten. Beide Teams haben eine ausgeglichene Bilanz, wobei die Kickers mit 24:25 ein offensiv starkes, aber defensiv anfälliges Team sind. ESV München (8 Punkte) hat das Potenzial, ins Mittelfeld vorzustoßen. Ihr Torverhältnis von 15:16 zeigt eine ausgeglichene Spielweise.

Abstiegskandidaten:

TSV Großhadern II, SV Planegg-Krailling II, und SV Aubing München II liegen jeweils bei 7 Punkten. Hier fällt auf, dass Aubing mit 16:25 das schwächste Torverhältnis dieser Gruppe hat. TSV Forstenried-München bildet das Schlusslicht mit nur 6 Punkten. Das Torverhältnis von 9:26 spricht für große Defensivprobleme und eine schwache Offensive.

Fazit:

Die Tabelle zeigt ein klares Bild: SV Waldeck Obermenzing II dominiert aktuell, während im Mittelfeld und Abstiegskampf noch alles offen ist. Das Torverhältnis unterstreicht die Stärken und Schwächen der Teams, wobei besonders die Defensive oft entscheidend für den Tabellenplatz ist.

Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste

Die neue Torschützenliste zeigt spannende Entwicklungen in der laufenden Saison. An der Spitze thront Nemanja Rancic von den Münchner Kickers 2015 mit beeindruckenden 13 Treffern. Er hat sich mit deutlichem Vorsprung abgesetzt und zeigt sich als unverzichtbarer Leistungsträger seines Teams.

Auf dem zweiten Platz folgt Robert Schmidt vom SV Waldeck Obermenzing II, der mit 9 Toren ebenfalls eine starke Quote vorweisen kann. Dahinter teilen sich mehrere Spieler den dritten Rang mit jeweils 6 Treffern. Dazu gehören u.a. Shalva Gogia (SG FC Georgia/Neuaubing), Patrick Jännerwein (TSV Großhadern II) und Carlos Guerrero Prado (FC Espanol München).

Auffällig ist die hohe Dichte an Spielern mit 2 bis 4 Toren, was auf eine ausgeglichene Torausbeute in vielen Teams hindeutet. Besonders hervorzuheben ist der SV Waldeck Obermenzing II, der mit mehreren Spielern in den oberen Rängen vertreten ist, was die Offensivstärke der Mannschaft unterstreicht.

Die Torschützenliste bleibt spannend, da sich viele Angreifer in Schlagdistanz befinden, um in den kommenden Spielen Boden gutzumachen. Es bleibt abzuwarten, ob Nemanja Rancic seine Führung weiterhin behaupten kann oder ob die Verfolger den Abstand verringern.