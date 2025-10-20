Fakten Kreisklasse 3 München

Der vergangene Spieltag bot spannende Begegnungen, überraschende Wendungen und klare Ergebnisse. Insgesamt dominierten knappe Duelle ebenso wie deutliche Siege.
Knappe Entscheidungen:
Drei der fünf Partien endeten mit einem 2:1-Ergebnis. Der FC Croatia München setzte sich in einem hart umkämpften Spiel gegen den TSV Großhadern II durch. Besonders die hitzige Schlussphase mit einer roten Karte und einem Platzverweis prägte das Duell. Auch der SC Amicitia München drehte einen Rückstand gegen den SV Planegg-Krailling II mit einem Doppelschlag von Mohammed Scherzad. Ebenso konnte der FC Anadolu Bayern mit einem knappen 1:0-Sieg bei FC Espanol München wichtige Punkte sichern.
Deutliche Siege:
Der SV Waldeck Obermenzing II feierte mit einem beeindruckenden 7:1 gegen den SV Aubing München II den höchsten Sieg des Spieltags. Besonders hervorzuheben ist die starke Offensivleistung mit mehreren Torschützen. Auch der SV Untermenzing (U23) II überzeugte mit einem klaren 4:1-Erfolg gegen die SG FC Georgia/Neuaubing, bei dem Daniel Onnertz mit einem Doppelpack glänzte.
Fazit:
Der Spieltag zeigte eine Mischung aus knappen Entscheidungen und torreichen Auftritten. Während einige Teams mit ihrer Offensivkraft beeindruckten, entschieden in anderen Spielen Disziplin und individuelle Klasse das Ergebnis. Die Zuschauer erlebten spannende Fußballmomente, die Lust auf die kommenden Partien machen.
Nach den bisherigen Spieltagen der Saison zeigt sich ein spannendes Tabellenbild mit klaren Tendenzen an der Spitze sowie im unteren Bereich der Tabelle. Die Teams liefern sich enge Duelle, wobei insbesondere das Torverhältnis interessante Einblicke in die Spielstärke der Mannschaften liefert.
Spitzengruppe:
Verfolgerfeld:
Mittelfeld:
Abstiegskandidaten:
Fazit:
Die Tabelle zeigt ein klares Bild: SV Waldeck Obermenzing II dominiert aktuell, während im Mittelfeld und Abstiegskampf noch alles offen ist. Das Torverhältnis unterstreicht die Stärken und Schwächen der Teams, wobei besonders die Defensive oft entscheidend für den Tabellenplatz ist.
Die neue Torschützenliste zeigt spannende Entwicklungen in der laufenden Saison. An der Spitze thront Nemanja Rancic von den Münchner Kickers 2015 mit beeindruckenden 13 Treffern. Er hat sich mit deutlichem Vorsprung abgesetzt und zeigt sich als unverzichtbarer Leistungsträger seines Teams.
Auf dem zweiten Platz folgt Robert Schmidt vom SV Waldeck Obermenzing II, der mit 9 Toren ebenfalls eine starke Quote vorweisen kann. Dahinter teilen sich mehrere Spieler den dritten Rang mit jeweils 6 Treffern. Dazu gehören u.a. Shalva Gogia (SG FC Georgia/Neuaubing), Patrick Jännerwein (TSV Großhadern II) und Carlos Guerrero Prado (FC Espanol München).
Auffällig ist die hohe Dichte an Spielern mit 2 bis 4 Toren, was auf eine ausgeglichene Torausbeute in vielen Teams hindeutet. Besonders hervorzuheben ist der SV Waldeck Obermenzing II, der mit mehreren Spielern in den oberen Rängen vertreten ist, was die Offensivstärke der Mannschaft unterstreicht.
Die Torschützenliste bleibt spannend, da sich viele Angreifer in Schlagdistanz befinden, um in den kommenden Spielen Boden gutzumachen. Es bleibt abzuwarten, ob Nemanja Rancic seine Führung weiterhin behaupten kann oder ob die Verfolger den Abstand verringern.