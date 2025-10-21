Fakten Kreisklasse 3 Donau/Isar

Die vergangenen Partien boten spannende Begegnungen mit zahlreichen Highlights und Torschützen, die den Unterschied machten.

TSV Eching bewies Heimstärke und siegte souverän mit 2:0 gegen die SpVgg Attenkirchen. Die Treffer erzielten Daniel Mömkes (30.) und David Androsevic (77.).

Im Duell zwischen SV Marzling und SpVgg Mauern drehte Marzling nach Rückstand das Spiel. Nach dem frühen 0:1 durch Leonit Dinarica (23.) trafen Thomas Mäuer (29.) und Tobias Herrmann (83.) zum verdienten 2:1-Endstand.

Die FVgg Gammelsdorf musste sich knapp mit 0:1 gegen den TSV Paunzhausen geschlagen geben. Das entscheidende Tor erzielte Simon Herberich.

Torfestival in Hörgertshausen: Der SV Hörgertshausen setzte sich in einem engen Spiel mit 3:2 gegen die SG Istanbul Moosburg durch. Matchwinner war Kilian Oberprieler mit einem Hattrick (8., 42., 59.). Für die Gäste trafen Mahmut Yarac (30.) und Cihan Bildik (82.).

Der SV Vötting-Weihenstephan feierte einen 3:1-Erfolg über den FC Neufahrn. Die Torschützen: Denis Huljina (13.), Hasan Sümer (20.), sowie der Doppeltorschütze Andreas Scheibeck (81., 90.).

Spannung bis zur letzten Minute bot das Spiel zwischen BC Uttenhofen und SV Dietersheim. Nach der Führung durch Thomas Frank (15.) drehte Dietersheim das Spiel dank Nicolas Esono Ntutum (78.) und dem Last-Minute-Treffer von Alexander Schindler (90.) zum 1:2.

Im Duell SC Freising gegen SV Langenbach endete die Partie 1:1. Jakob Schulz brachte Langenbach in Führung (50.), ehe Nouri Abdul Kadar (65.) den Ausgleich markierte.

Insgesamt boten die Spiele spannende Wendungen, sehenswerte Treffer und packende Schlussphasen, die die Fans begeisterten.