 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht

Fakten Kreisklasse 3 Donau/Isar

9. Spieltag

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse 3
TSV Eching
SV Vötting
Dietersheim
Attenkirchen

Die vergangenen Partien boten spannende Begegnungen mit zahlreichen Highlights und Torschützen, die den Unterschied machten.

TSV Eching bewies Heimstärke und siegte souverän mit 2:0 gegen die SpVgg Attenkirchen. Die Treffer erzielten Daniel Mömkes (30.) und David Androsevic (77.).

Im Duell zwischen SV Marzling und SpVgg Mauern drehte Marzling nach Rückstand das Spiel. Nach dem frühen 0:1 durch Leonit Dinarica (23.) trafen Thomas Mäuer (29.) und Tobias Herrmann (83.) zum verdienten 2:1-Endstand.

Die FVgg Gammelsdorf musste sich knapp mit 0:1 gegen den TSV Paunzhausen geschlagen geben. Das entscheidende Tor erzielte Simon Herberich.

Torfestival in Hörgertshausen: Der SV Hörgertshausen setzte sich in einem engen Spiel mit 3:2 gegen die SG Istanbul Moosburg durch. Matchwinner war Kilian Oberprieler mit einem Hattrick (8., 42., 59.). Für die Gäste trafen Mahmut Yarac (30.) und Cihan Bildik (82.).

Der SV Vötting-Weihenstephan feierte einen 3:1-Erfolg über den FC Neufahrn. Die Torschützen: Denis Huljina (13.), Hasan Sümer (20.), sowie der Doppeltorschütze Andreas Scheibeck (81., 90.).

Spannung bis zur letzten Minute bot das Spiel zwischen BC Uttenhofen und SV Dietersheim. Nach der Führung durch Thomas Frank (15.) drehte Dietersheim das Spiel dank Nicolas Esono Ntutum (78.) und dem Last-Minute-Treffer von Alexander Schindler (90.) zum 1:2.

Im Duell SC Freising gegen SV Langenbach endete die Partie 1:1. Jakob Schulz brachte Langenbach in Führung (50.), ehe Nouri Abdul Kadar (65.) den Ausgleich markierte.

Insgesamt boten die Spiele spannende Wendungen, sehenswerte Treffer und packende Schlussphasen, die die Fans begeisterten.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FVgg Gammelsdorf
FVgg GammelsdorfGammelsdorf
TSV Paunzhausen
TSV PaunzhausenPaunzhausen
0
1
Abpfiff

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Hörgertshausen
SV HörgertshausenHörgertshaus
SG Istanbul Moosburg
SG Istanbul MoosburgIst Moosburg
3
2
Abpfiff

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Eching
TSV EchingTSV Eching
SpVgg Attenkirchen
SpVgg AttenkirchenAttenkirchen
2
0
Abpfiff

[MATCH-1409719

Sa., 18.10.2025, 16:15 Uhr
SV Marzling
SV MarzlingMarzling
SpVgg Mauern
SpVgg MauernSpVgg Mauern
2
1
Abpfiff

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
BC Uttenhofen
BC UttenhofenBC Uttenhofe
SV Dietersheim
SV DietersheimDietersheim
1
2
Abpfiff

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SC Freising
SC FreisingSC Freising
SV Langenbach
SV LangenbachLangenbach
1
1
Abpfiff

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation und Statistiken

Analyse der Tabellenkonstellation:

  • Spannender Titelkampf: SV Dietersheim führt knapp vor FVgg Gammelsdorf und SV Hörgertshausen. Mit nur zwei Punkten Abstand ist der Titelkampf offen.
  • Mittelfeld dicht gedrängt: Die Plätze 4 bis 10 liegen eng beieinander. Ein einziger Sieg kann hier große Sprünge in der Tabelle bewirken.
  • Abstiegskampf: SV Langenbach und SpVgg Attenkirchen kämpfen um den Anschluss. Besonders Langenbach muss dringend punkten.

Interessante Statistiken:

  1. Beste Heimmannschaft:
    • SV Dietersheim überzeugt mit einer starken Heimbilanz und einem beeindruckenden Torverhältnis von 26:16.
  2. Beste Auswärtsmannschaft:
    • FVgg Gammelsdorf zeigt sich auswärts besonders stark mit einer makellosen Serie von 6 Siegen und keiner Auswärtsniederlage.
  3. Defensivstärkste Teams:
    • TSV Eching und SpVgg Attenkirchen mit jeweils nur 13 Gegentoren zeigen defensive Stabilität.
  4. Torgefährlichstes Team:
    • SV Dietersheim führt mit 26 Treffern die Torjägerliste der Teams an, gefolgt von Gammelsdorf (24 Tore).
  5. Schwächste Defensive:
    • SV Marzling (23 Gegentore) und SV Vötting-Weihenstephan (23 Gegentore) weisen die schwächsten Defensivreihen auf.

Fazit:

Die Liga bleibt spannend mit einem offenen Rennen um den Titel sowie einem Kampf um den Klassenerhalt. Besonders auffällig ist die Ausgeglichenheit im Mittelfeld, was für eine spannende Rückrunde spricht.

Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste

In der aktuellen Torschützenliste hat sich Daniel Mömkes vom TSV Eching an die Spitze gesetzt. Mit beeindruckenden 11 Treffern führt er das Ranking souverän an und beweist einmal mehr seine Torjägerqualitäten.

Auf dem zweiten Platz folgt Alexandru Dubinschi vom FC Neufahrn mit 8 Toren. Direkt dahinter teilen sich Benedikt Reiter (FVgg Gammelsdorf) und Mahmut Yarac (SG Istanbul Moosburg) mit jeweils 7 Treffern den dritten Rang.

Besonders auffällig ist die starke Präsenz des FVgg Gammelsdorf und des SV Dietersheim in den oberen Rängen der Liste. Beide Vereine stellen mehrere Spieler, die regelmäßig für Tore sorgen, was die Offensivstärke dieser Teams unterstreicht.

Auch die Ausgeglichenheit in der unteren Tabellenhälfte fällt ins Auge: Viele Spieler aus unterschiedlichen Vereinen konnten sich mit mindestens einem Treffer in die Liste eintragen. Dies zeigt die breite Verteilung der Torgefahr über die gesamte Liga.

Spannend bleibt, ob Daniel Mömkes seinen Vorsprung in den kommenden Spielen verteidigen kann oder ob die Verfolger wie Dubinschi und Reiter noch aufholen werden.

Aufrufe: 021.10.2025, 13:57 Uhr
Helmut KampaAutor