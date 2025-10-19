Fakten Kreisklasse 2 München

Ausführlicher Bericht zur aktuellen Tabellenkonstellation

Spannung an der Tabellenspitze:

An der Spitze der Tabelle zeichnet sich ein packendes Duell um die Führung ab. Der SV Italia 1965 München führt die Tabelle mit 22 Punkten aus 8 Spielen an. Mit einer beeindruckenden Bilanz von 7 Siegen, 1 Unentschieden und keiner Niederlage sowie einem Torverhältnis von 30:15 zeigt das Team eine starke Offensive und solide Defensive. Dicht dahinter folgt der FC Schwabing 56 II mit 21 Punkten aus ebenfalls 8 Spielen. Trotz einer Niederlage hat Schwabing mit 32:10 das beste Torverhältnis der Liga, was auf eine überragende Offensivleistung hinweist.

Kampf um die Verfolgerplätze:

Auf den Plätzen 3 bis 6 befinden sich mehrere Teams, die den Anschluss an die Spitze halten wollen. Der SV Nord München-Lerchenau II und der SC Inhauser Moos liegen punktgleich mit 14 Zählern, wobei der SV Nord München-Lerchenau II ein Spiel mehr absolviert hat. Beide Teams zeigen eine ausgeglichene Torbilanz, was ihre stabile Leistung widerspiegelt.

Der SV Riedmoos (13 Punkte) und der FC Eintracht München (12 Punkte) folgen knapp dahinter. Riedmoos hat ein leicht positives Torverhältnis von 20:19, während Eintracht München trotz ausgeglichener Bilanz (4 Siege, 4 Niederlagen) ein negatives Torverhältnis von 17:19 aufweist.

Mittelfeld mit ausgeglichener Bilanz:

Im Mittelfeld der Tabelle befinden sich Teams mit ähnlicher Punkteausbeute. Der FC Fasanerie Nord, SV Türkspor Allach, SV Lohhof II und SV Istiklal München haben jeweils 10 Punkte. Besonders auffällig ist hier der SV Lohhof II mit einer ungewöhnlichen Bilanz von 1 Sieg, 7 Unentschieden und nur einer Niederlage. Dies deutet auf eine hohe Defensivstärke, aber auch Schwierigkeiten im Abschluss hin.

Abstiegskampf:

Am Tabellenende kämpfen der FC Phönix Schleißheim (7 Punkte), der FC Alte Haide - DSC München II (5 Punkte) und der FC Unterföhring II (4 Punkte) um den Klassenerhalt. Unterföhring hat mit 18:26 ein deutlich negatives Torverhältnis, während Alte Haide mit nur 10 erzielten Treffern die schwächste Offensive der Liga stellt.

Fazit:

Die Tabelle zeigt eine klare Dominanz von SV Italia 1965 München und FC Schwabing 56 II an der Spitze. Dahinter herrscht ein enges Rennen um die Verfolgerplätze, während sich am Tabellenende einige Teams im Abstiegskampf befinden. Die Mischung aus starken Offensiv- und Defensivleistungen macht die Liga spannend und verspricht weitere interessante Spieltage.

Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste

In der aktuellen Torschützenliste führt Robert Juric vom SV Italia 1965 München souverän mit 10 Treffern. Er zeigt damit eine beeindruckende Form und ist bislang der herausragende Torjäger der Saison.

Auf dem zweiten Platz folgt Raphael Weber vom FC Fasanerie Nord mit 7 Toren, der ebenfalls konstant gute Leistungen zeigt. Dahinter gibt es ein spannendes Rennen um den dritten Platz, den sich gleich vier Spieler mit jeweils 6 Treffern teilen:

Sadiq Baba Kyari (SV Türkspor Allach)

Alexander Mair (SV Nord München-Lerchenau II)

Juliano Schanzer und Anton-Lom Schmidbauer (beide FC Schwabing 56 II)

Bemerkenswert ist, dass der FC Schwabing 56 II gleich mehrere Spieler in den Top-Rängen stellt, was auf eine starke Offensivleistung des gesamten Teams hinweist.

Im Mittelfeld der Liste finden sich zahlreiche Spieler mit 4 bis 5 Treffern, darunter Luis Aigner (SV Riedmoos) und Alex Ellerkmann (FC Alte Haide - DSC München II), die weiterhin Chancen haben, in der Rangliste weiter nach oben zu klettern.

Insgesamt zeigt die Torschützenliste eine große Vielfalt an Vereinen und Spielern, was die Ausgeglichenheit der Liga unterstreicht. Mit den kommenden Spieltagen bleibt es spannend, wer sich an der Spitze behaupten oder noch weiter nach vorne arbeiten kann.