Fakten Kreisklasse 2 Donau/Isar

Die aktuelle Spielrunde bot zahlreiche spannende Begegnungen und klare Favoritensiege. Besonders dominant präsentierte sich der TSV 1921 Großmehring, der mit einem deutlichen 5:0-Sieg gegen den TSV Pförring glänzte. Herausragend war hierbei Sebastian Eisenberger, der mit drei Treffern maßgeblich zum Erfolg beitrug.

In Karlshuld zeigte Alex Libeg ebenfalls eine starke Leistung und führte sein Team mit zwei Toren zum 3:1-Sieg gegen ST Scheyern. Der SV Karlshuld bewies dabei große Effizienz, während Scheyern trotz später Aufholversuche nicht mehr ausgleichen konnte.

Das knappe 1:0 des TSV Jetzendorf II gegen den FSV Pfaffenhofen/Ilm II war ein hart umkämpftes Match, bei dem Felix Ertl den entscheidenden Treffer erzielte.

Deutlich weniger ausgeglichen verlief die Partie zwischen dem FC Wackerstein-Dünzing und der SpVgg Langenbruck, die mit 1:4 endete. Langenbruck dominierte von Beginn an, wobei Andreas Thiel mit zwei frühen Toren den Grundstein für den Erfolg legte.

Spannung bis zum Schluss bot das Duell zwischen dem TSV Rohrbach II und dem FC Tegernbach, das 1:1 endete. Ein später Ausgleich durch Lukas Zeitler sorgte hier für ein gerechtes Unentschieden.

Der FC Geisenfeld setzte sich souverän mit 3:0 gegen den SV Oberstimm durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte ein Eigentor von Philipp Schneider für den Wendepunkt zugunsten der Gastgeber.

Abschließend besiegte der SV Ingolstadt-Haunwöhr den SV Ilmmünster mit 2:0. Ein spätes Eigentor von Denny Bräuer besiegelte das Endergebnis.

Insgesamt war es ein Spieltag mit deutlichen Siegen, aber auch spannenden und umkämpften Partien, die für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgten.