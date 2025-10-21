 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht

Fakten Kreisklasse 2 Donau/Isar

9. Spieltag

Die aktuelle Spielrunde bot zahlreiche spannende Begegnungen und klare Favoritensiege. Besonders dominant präsentierte sich der TSV 1921 Großmehring, der mit einem deutlichen 5:0-Sieg gegen den TSV Pförring glänzte. Herausragend war hierbei Sebastian Eisenberger, der mit drei Treffern maßgeblich zum Erfolg beitrug.

In Karlshuld zeigte Alex Libeg ebenfalls eine starke Leistung und führte sein Team mit zwei Toren zum 3:1-Sieg gegen ST Scheyern. Der SV Karlshuld bewies dabei große Effizienz, während Scheyern trotz später Aufholversuche nicht mehr ausgleichen konnte.

Das knappe 1:0 des TSV Jetzendorf II gegen den FSV Pfaffenhofen/Ilm II war ein hart umkämpftes Match, bei dem Felix Ertl den entscheidenden Treffer erzielte.

Deutlich weniger ausgeglichen verlief die Partie zwischen dem FC Wackerstein-Dünzing und der SpVgg Langenbruck, die mit 1:4 endete. Langenbruck dominierte von Beginn an, wobei Andreas Thiel mit zwei frühen Toren den Grundstein für den Erfolg legte.

Spannung bis zum Schluss bot das Duell zwischen dem TSV Rohrbach II und dem FC Tegernbach, das 1:1 endete. Ein später Ausgleich durch Lukas Zeitler sorgte hier für ein gerechtes Unentschieden.

Der FC Geisenfeld setzte sich souverän mit 3:0 gegen den SV Oberstimm durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte ein Eigentor von Philipp Schneider für den Wendepunkt zugunsten der Gastgeber.

Abschließend besiegte der SV Ingolstadt-Haunwöhr den SV Ilmmünster mit 2:0. Ein spätes Eigentor von Denny Bräuer besiegelte das Endergebnis.

Insgesamt war es ein Spieltag mit deutlichen Siegen, aber auch spannenden und umkämpften Partien, die für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgten.

Sa., 18.10.2025, 15:15 Uhr
SV Karlshuld
SV KarlshuldSV Karlshuld
ST Scheyern
ST ScheyernST Scheyern
3
1

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FC Geisenfeld
FC GeisenfeldGeisenfeld
SV Oberstimm
SV OberstimmSV Oberstimm
3
0
Abpfiff

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Ingolstadt-Haunwöhr
SV Ingolstadt-HaunwöhrSV Haunwöhr
SV Ilmmünster
SV IlmmünsterSV Ilmmünste
2
0
Abpfiff

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
TSV 1921 Großmehring
TSV 1921 GroßmehringGroßmehring
TSV Pförring
TSV PförringTSV Pförring
5
0
Abpfiff

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
FC Wackerstein-Dünzing
FC Wackerstein-DünzingWackerstein
SpVgg Langenbruck
SpVgg Langenbruck Langenbruck
1
4
Abpfiff

So., 19.10.2025, 13:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf II
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh II
1
0
Abpfiff

So., 19.10.2025, 14:15 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach II
FC Tegernbach
FC TegernbachTegernbach
1
1
Abpfiff

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Nach dem Abschluss des 9. Spieltags präsentiert sich die Tabelle äußerst spannend, insbesondere an der Tabellenspitze, wo zwei Mannschaften punktgleich um die Führung kämpfen.

Tabellenspitze im Gleichschritt

1. TSV 1921 Großmehring und 2. FC Geisenfeld teilen sich mit jeweils 19 Punkten die Tabellenspitze. Beide Teams weisen identische Bilanzen von 6 Siegen, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen auf. Der TSV 1921 Großmehring führt jedoch aufgrund des besseren Torverhältnisses von 24:10 (+14), während der FC Geisenfeld bei 20:10 (+10) steht. Großmehring profitiert dabei von einer starken Offensive und einer stabilen Defensive.

Dichtes Mittelfeld

Auf den Plätzen 3 bis 7 befinden sich fünf Teams, die durch lediglich zwei Punkte getrennt sind:

  • 3. ST Scheyern (16 Punkte, 22:15 Tore) überzeugt mit einer guten Offensive, hat jedoch defensiv Schwächen gezeigt.
  • 4. TSV Rohrbach II (16 Punkte, 14:12 Tore) punktet mit einer soliden Abwehr, spielt aber weniger torreich.
  • 5. SV Karlshuld (15 Punkte, 20:16 Tore) bleibt mit konstanten Leistungen im oberen Mittelfeld.
  • 6. FC Tegernbach (14 Punkte, 23:19 Tore) zeigt eine torreiche Spielweise, jedoch mit anfälliger Defensive.
  • 7. SpVgg Langenbruck (14 Punkte, 17:16 Tore) liegt ebenfalls im Verfolgerfeld, profitiert von knappen Siegen.

Kampf um den Klassenerhalt

Im Tabellenkeller zeichnet sich ein harter Abstiegskampf ab:

  • 12. FC Wackerstein-Dünzing (8 Punkte, 15:26 Tore) hat Probleme in der Defensive.
  • 13. SV Ingolstadt-Haunwöhr (5 Punkte, 9:21 Tore) kämpft mit einer schwachen Offensive.
  • 14. TSV Pförring (1 Punkt, 6:31 Tore) wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg und hat die mit Abstand schlechteste Tordifferenz (-25).

Interessante Statistiken:

  • Beste Offensive: FC Tegernbach (23 Tore)
  • Beste Defensive: TSV 1921 Großmehring (10 Gegentore)
  • Schlechteste Defensive: TSV Pförring (31 Gegentore)
  • Torflaute: TSV Pförring (nur 6 Tore)

Ausblick

Der kommende Spieltag verspricht erneut spannende Begegnungen, vor allem im Kampf um die Tabellenspitze. Es bleibt abzuwarten, ob der TSV 1921 Großmehring seine knappe Führung verteidigen kann oder ob der FC Geisenfeld den Druck erhöht.

Aktuelle Torschützenliste – Überblick

Die neue Torschützenliste zeigt spannende Entwicklungen im Rennen um den Titel des Torschützenkönigs.

Spitzenreiter:

  • Christoph Ratberger vom FC Tegernbach führt souverän mit 9 Treffern und behauptet damit seine Spitzenposition.

Verfolgerfeld:

  • Nico Zirngibl vom SV Oberstimm ist ihm dicht auf den Fersen mit 8 Toren.
  • Den dritten Platz teilen sich gleich drei Spieler mit jeweils 7 Treffern: Kay Baitz (FC Wackerstein-Dünzing), Sebastian Eisenberger (TSV 1921 Großmehring) und Alex Libeg (SV Karlshuld).

Weitere Top-Performer:

  • Maximilian Huber (FC Tegernbach) folgt mit 6 Toren.
  • Ein breites Mittelfeld an Spielern hat zwischen 4 und 2 Treffern erzielt, darunter Raphael Boser (SV Ilmmünster), Vladyslav Bukhalo (FSV Pfaffenhofen/Ilm II) und viele weitere.

Bemerkenswert:

  • Der FC Tegernbach stellt nicht nur den Führenden, sondern ist mit mehreren Spielern in der Liste vertreten, was die starke Offensivleistung des Teams unterstreicht.
  • Die Torschützen verteilen sich über zahlreiche Vereine, was den ausgeglichenen Wettbewerb in der Liga widerspiegelt.

Die nächsten Spieltage werden zeigen, ob Ratberger seine Führung ausbauen kann oder ob Zirngibl und Co. aufholen werden.

