Fakten Kreisklasse 1 München

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Nach neun Spieltagen präsentiert sich die Tabelle der Liga mit spannenden Konstellationen an der Spitze, im Mittelfeld sowie im Abstiegskampf. Die Teams haben sich in verschiedenen Bereichen der Tabelle etabliert, wobei der Kampf um den Aufstieg und der Abstiegskampf für viel Dramatik sorgen.

Spitzengruppe:

An der Tabellenspitze thront der TSV Hilgertshausen mit 22 Punkten (7 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage) und einer beeindruckenden Tordifferenz von 23:8. Besonders hervorzuheben ist die starke Defensive, die in neun Spielen lediglich acht Gegentore zugelassen hat.

Dicht dahinter folgen der TSV Indersdorf und der SV Günding, beide mit 20 Punkten. Während Indersdorf mit 29:8 das beste Torverhältnis der Liga aufweist, überzeugt Günding durch Konstanz in den Ergebnissen. Beide Teams haben jeweils sechs Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage vorzuweisen.

Der SV Niederroth und der SV Ampermoching liegen mit jeweils 19 Punkten in Lauerstellung. Niederroth begeistert mit einer starken Offensive (36 Tore – Ligabestwert), während Ampermoching durch eine solide Balance zwischen Offensive und Defensive überzeugt (20:14 Tore).

Mittelfeld:

Im gesicherten Mittelfeld finden sich die SpVgg Erdweg (15 Punkte) sowie der SV Petershausen und der TSV 1929 Schwabhausen mit jeweils 13 Punkten. Diese Teams zeigen zwar Schwankungen in ihren Leistungen, bleiben aber in Reichweite zur Spitzengruppe. Erdweg profitiert von einer stabilen Abwehr (17 Gegentore), während Petershausen und Schwabhausen ein nahezu identisches Torverhältnis (18:16 bzw. 18:19) aufweisen.

Etwas abgeschlagen folgen der SV Haimhausen und der TSV Bergkirchen mit jeweils 10 Punkten. Beide Teams haben eine negative Tordifferenz, was auf Defizite in der Defensivarbeit hinweist. Haimhausen hat immerhin 18 Tore erzielt, kassierte jedoch 20 Gegentreffer.

Abstiegskampf:

Der Abstiegskampf ist besonders hart umkämpft. Der FC Tandern (8 Punkte) und A.E. Galan Dachau (7 Punkte) kämpfen darum, den Anschluss an das Mittelfeld zu halten. Dachau hat mit 34 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga, was den geringen Punktestand erklärt.

Am Tabellenende befinden sich der SV Odelzhausen mit 3 Punkten und die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos, die bisher nur einen Punkt aus neun Spielen holen konnte. Beide Teams haben große Schwierigkeiten in der Offensive (jeweils nur 8 erzielte Tore) und massive Defensivprobleme (28 bzw. 32 Gegentore).

Fazit:

Die Tabelle nach dem 9. Spieltag zeigt eine spannende Dynamik: Während der Titelkampf zwischen mehreren Teams offen ist, tobt im Tabellenkeller ein erbitterter Abstiegskampf. Besonders entscheidend werden die nächsten Spieltage sein, in denen direkte Duelle sowohl im oberen als auch im unteren Drittel der Tabelle für Veränderungen sorgen können.

Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste

In der aktuellen Torschützenliste führt Mateo Velic vom SV Niederroth mit beeindruckenden 10 Treffern. Dicht auf den Fersen sind ihm Max Rabe vom SV Ampermoching und Marcel Truntschka vom TSV Indersdorf mit jeweils 9 Toren.

Auf Platz vier folgt Dominic Reisner (SV Niederroth) mit 8 Treffern, gefolgt von Tim Elstner (TSV Indersdorf), der 7 Tore erzielt hat. Besonders auffällig ist die starke Präsenz des TSV Indersdorf mit mehreren Spielern in den oberen Rängen, darunter Tobias Altstiel mit 6 Toren.

Ebenfalls sechs Treffer verzeichnen Milos Kobilarov (TSV Hilgertshausen), Modibo Konare (SV Haimhausen), Christoph Spielberger (SV Petershausen) und Patrick Sturm (TSV Bergkirchen).

Das Mittelfeld der Liste wird von Spielern mit 4 bis 5 Treffern dominiert, darunter Akteure wie Philipp Gottschalk (SV Niederroth) und Felix Grosa (FC Tandern).

Auffällig ist die breite Streuung der Torschützen über verschiedene Vereine, was die Ausgeglichenheit und Wettbewerbsstärke in der Liga unterstreicht. Besonders der SV Niederroth und der TSV Indersdorf stellen viele torgefährliche Akteure.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Torschützenliste in den kommenden Spieltagen weiterentwickelt.