Fakten Kreisklasse 1 Donau/Isar

In einer torreichen Spielrunde konnten die Zuschauer spannende Begegnungen mit insgesamt 38 Treffern erleben. Besonders stachen der TSV Ingolstadt-Etting und der SV Eitensheim hervor, die jeweils fünf Tore erzielten und damit deutliche Siege einfuhren. Der TSV Ingolstadt-Etting dominierte den VfB Kipfenberg mit einem klaren 5:0, während der SV Eitensheim mit 5:2 gegen die SpVgg Wolfsbuch-Zell triumphierte – Benedikt Vollnhals zeigte sich dabei in Torlaune mit vier Treffern.

Enger ging es bei den Partien zwischen dem TSV Ingolstadt Nord und dem SV Buxheim (1:1) sowie beim SC Steinberg gegen den TSV Lenting (1:1) zu. Besonders das Spiel des SC Steinberg war von einer frühen roten Karte für Johannes Birkner geprägt, was dem Team den Sieg erschwerte.

Der Türkische SV 1972 Ingolstadt überzeugte mit einem souveränen 4:1-Erfolg gegen den SV Lippertshofen, während der TSV Altmannstein mit einem 4:2-Sieg gegen den TSV Gaimersheim II seine Offensivstärke unter Beweis stellte.

Das Duell zwischen dem FC Arnsberg und dem MTV 1881 Ingolstadt war ebenfalls spannend, mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg für den MTV Ingolstadt.

Insgesamt bot das Wochenende eine gelungene Mischung aus deutlichen Siegen, spannenden Remis und torreichen Highlights, die den Zuschauern viel Unterhaltung boten.

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
Türkischer SV 1972 Ingolstadt
Türkischer SV 1972 IngolstadtTürk Ingolst
SV Lippertshofen
SV LippertshofenLippertshofe
4
1

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Ingolstadt-Etting
TSV Ingolstadt-EttingTSV Etting
VfB Kipfenberg
VfB KipfenbergKipfenberg
5
0
Abpfiff

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
FC Arnsberg
FC ArnsbergFC Arnsberg
MTV 1881 Ingolstadt
MTV 1881 IngolstadtMTV Ingolst.
1
2
Abpfiff

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Altmannstein
TSV AltmannsteinAltmannstein
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim  II
4
2
Abpfiff

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr
SpVgg Wolfsbuch-Zell
SpVgg Wolfsbuch-ZellWolfsbuch
SV Eitensheim
SV EitensheimEitensheim
2
5
Abpfiff

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Ingolstadt Nord
TSV Ingolstadt NordNordler
SV Buxheim
SV BuxheimSV Buxheim
1
1

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SC Steinberg
SC SteinbergSC Steinberg
TSV Lenting
TSV LentingTSV Lenting
1
1
Abpfiff

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Nach neun absolvierten Spieltagen ergibt sich ein spannendes Bild an der Tabellenspitze sowie im Tabellenkeller. Die aktuelle Tabelle zeigt deutliche Unterschiede in den Leistungen der Teams, insbesondere hinsichtlich der Punkteausbeute und des Torverhältnisses.

Tabellenspitze

An der Spitze thront der Türkische SV 1972 Ingolstadt mit beeindruckenden 23 Punkten aus neun Spielen. Mit einer Bilanz von 7 Siegen, 2 Unentschieden und keiner Niederlage ist das Team bisher ungeschlagen. Das Torverhältnis von 21:10 unterstreicht ihre Defensivstärke sowie die Effizienz im Angriff.

Dicht dahinter folgt der SV Eitensheim mit 18 Punkten. Trotz drei Niederlagen überzeugt das Team durch seine offensive Stärke mit 26 erzielten Toren – die höchste Trefferanzahl der Liga. Defensiv zeigt das Team jedoch Schwächen, was die 15 Gegentore verdeutlichen.

Der VfB Kipfenberg belegt mit 17 Punkten den dritten Platz. Auffällig ist hier das negative Torverhältnis von 15:19, was auf knappe Siege und höhere Niederlagen schließen lässt.

Mittelfeld

Das Tabellenmittelfeld ist besonders eng umkämpft:

  • SC Steinberg (4-4-1) und SV Lippertshofen (5-1-3) teilen sich mit 16 Punkten die Plätze 4 und 5. Steinberg profitiert von einer stabilen Defensive (15 Gegentore), während Lippertshofen offensiver agiert (22 Tore).
  • TSV Ingolstadt-Etting folgt mit 15 Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis (23:20).

Teams wie FC Arnsberg und SV Buxheim (jeweils 12 Punkte) zeigen ebenfalls solide Leistungen, jedoch fehlt es an Konstanz, um weiter oben anzugreifen.

Abstiegskampf

Im Tabellenkeller kämpfen mehrere Teams ums Überleben:

  • Der TSV Altmannstein (7 Punkte) und die SpVgg Wolfsbuch-Zell (6 Punkte) haben nur wenige Siege eingefahren und leiden unter schwacher Defensivarbeit.
  • Besonders prekär ist die Lage für den TSV Ingolstadt Nord. Mit nur 3 Punkten und keinem einzigen Sieg ist das Team aktuell Tabellenletzter. Das Torverhältnis von 12:29 verdeutlicht sowohl offensive als auch defensive Defizite.

Fazit

Der Türkische SV 1972 Ingolstadt dominiert die Liga dank Konstanz und defensiver Stabilität. Im Mittelfeld ist das Rennen eng, was spannende Duelle in den kommenden Spieltagen verspricht. Im Tabellenkeller stehen einige Teams bereits unter Druck, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Aktueller Kurzbericht zur Torschützenliste

Die neue Torschützenliste zeigt spannende Entwicklungen im Rennen um die Torjägerkrone. An der Spitze thront aktuell Benedikt Vollnhals vom SV Eitensheim mit beeindruckenden 12 Treffern, gefolgt von Daniel Weber vom TSV Altmannstein, der mit 10 Toren ebenfalls eine starke Leistung abliefert.

Den dritten Platz belegt Alexander Thielmann vom TSV Ingolstadt-Etting mit 7 Treffern. Dicht dahinter folgen mehrere Spieler mit jeweils 6 Toren, darunter Arnold Azeem (TSV Ingolstadt-Etting), Oliver Bauer (FC Arnsberg) und Lukas Bauer (SC Steinberg).

Besonders auffällig ist die Anzahl der Spieler mit 5 Treffern, die aus verschiedenen Vereinen stammen, wie Arlind Avdijaj (VfB Kipfenberg/Türkischer SV 1972 Ingolstadt) und Deniz Aydin (MTV 1881 Ingolstadt).

Die Torschützenliste verdeutlicht die breite Streuung der Torgefahr über viele Vereine hinweg, was zu weiterhin spannenden Begegnungen in der laufenden Saison beiträgt.

