Fakten Kreisklasse 1 Donau/Isar

In einer torreichen Spielrunde konnten die Zuschauer spannende Begegnungen mit insgesamt 38 Treffern erleben. Besonders stachen der TSV Ingolstadt-Etting und der SV Eitensheim hervor, die jeweils fünf Tore erzielten und damit deutliche Siege einfuhren. Der TSV Ingolstadt-Etting dominierte den VfB Kipfenberg mit einem klaren 5:0, während der SV Eitensheim mit 5:2 gegen die SpVgg Wolfsbuch-Zell triumphierte – Benedikt Vollnhals zeigte sich dabei in Torlaune mit vier Treffern.

Enger ging es bei den Partien zwischen dem TSV Ingolstadt Nord und dem SV Buxheim (1:1) sowie beim SC Steinberg gegen den TSV Lenting (1:1) zu. Besonders das Spiel des SC Steinberg war von einer frühen roten Karte für Johannes Birkner geprägt, was dem Team den Sieg erschwerte.

Der Türkische SV 1972 Ingolstadt überzeugte mit einem souveränen 4:1-Erfolg gegen den SV Lippertshofen, während der TSV Altmannstein mit einem 4:2-Sieg gegen den TSV Gaimersheim II seine Offensivstärke unter Beweis stellte.

Das Duell zwischen dem FC Arnsberg und dem MTV 1881 Ingolstadt war ebenfalls spannend, mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg für den MTV Ingolstadt.

Insgesamt bot das Wochenende eine gelungene Mischung aus deutlichen Siegen, spannenden Remis und torreichen Highlights, die den Zuschauern viel Unterhaltung boten.