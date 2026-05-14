Fakten im Endspurt: Vier Teams können sich endgültig retten

Der MSV Bonn (r.) könnte den Klassenerhalt am Wochenende fix machen – Foto: Ismaele Sicorello

Der Abstiegskampf in Staffel 2 der Bezirksliga ist im Grunde seit Monaten ein Zweikampf zwischen dem Wahlscheider SV und der SV Deutz 05 II. Und doch gilt es auch für die Mannschaften davor, den Klassenerhalt irgendwann fix einzutüten. Vier Spieltage vor Schluss könnte es nun für eine ganze Reihe von Mannschaften so weit sein: Der MSV Bonn und der VfR Hangelar könnten sich mit drei Punkten bei einer Niederlage des Wahlscheider SV auch rechnerisch über die Ziellinie bringen, der SC Volmershoven-Heidgen hat spielfrei und wäre bei einer Niederlage des WSV durch. Der TuS Buisdorf wären bei einem eigenen Sieg gegen Tabellenführer TuS 05 Oberpleis oder aber bei einer Wahlscheider Niederlage sicher durch.