 2026-05-12T12:35:39.633Z

Spielvorbericht

Fakten im Endspurt: Vier Teams können sich endgültig retten

Bezirksliga, Staffel 2: Gleich vier Mannschaften könnten am Wochenende den sicheren Klassenerhalt eintüten.

von Niklas Bien · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Der MSV Bonn (r.) könnte den Klassenerhalt am Wochenende fix machen
Der MSV Bonn (r.) könnte den Klassenerhalt am Wochenende fix machen – Foto: Ismaele Sicorello

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BZL Mittelrhein St. 2
Oberpleis
Friesdorf
Niederbachem
Wahlscheid

Der Abstiegskampf in Staffel 2 der Bezirksliga ist im Grunde seit Monaten ein Zweikampf zwischen dem Wahlscheider SV und der SV Deutz 05 II. Und doch gilt es auch für die Mannschaften davor, den Klassenerhalt irgendwann fix einzutüten. Vier Spieltage vor Schluss könnte es nun für eine ganze Reihe von Mannschaften so weit sein: Der MSV Bonn und der VfR Hangelar könnten sich mit drei Punkten bei einer Niederlage des Wahlscheider SV auch rechnerisch über die Ziellinie bringen, der SC Volmershoven-Heidgen hat spielfrei und wäre bei einer Niederlage des WSV durch. Der TuS Buisdorf wären bei einem eigenen Sieg gegen Tabellenführer TuS 05 Oberpleis oder aber bei einer Wahlscheider Niederlage sicher durch.

MSV-Klassenerhalt oder Hoffnung für Wahlscheid?

So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
15:15

Der Wahlscheider SV hat es in der eigenen Hand, den Klassenerhalt des MSV Bonn zumindest zu vertagen. Im direkten Duell könnte sich das Schlusslicht zumindest auf fünf Punkte an den aktuellen Tabellen-Zehnten ranschieben. Der WSV ist in guter Form, hat seine vergangenen beiden Partien gewonnen und hält das große Ziel Klassenerhalt so weiter im Blick. Auch, wenn die Ausgangslage mit vier Punkten Rückstand zum rettenden Ufer weiterhin knifflig bleibt.

Uckerath mit Mammutaufgabe

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
15:30

Der SC Uckerath hängt mit 23 Punkten noch deutlich tiefer im Abstiegskampf als der MSV Bonn – und bekommt es am Sonntag mit Blau-Weiß Friesdorf zu tun. Der Tabellenzweite hat sich in den vergangenen Wochen in einen Rausch gespielt und ist auf bestem Wege, als Meister oder Vizemeister in die Landesliga aufzusteigen.

Die weiteren Spiele des 27. Spieltags

So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
15:15

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So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
15:15

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So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
15:15

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
15:00

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>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2