Fakten Frauen BZL 02

Der aktuelle Spieltag bot spannende Begegnungen mit zahlreichen Toren und engen Entscheidungen:
Schlussfolgerung: Der Spieltag war geprägt von spannenden Partien, vielen Toren und engen Ergebnissen. Besonders auffällig war der Kampfgeist der Teams, die bis zur letzten Minute um Punkte kämpften.
Nach den bisherigen Spielen der Saison präsentiert sich die Tabelle mit spannenden Entwicklungen und deutlichen Leistungsunterschieden zwischen den Teams. Im Folgenden wird die derzeitige Konstellation samt Platzierungen, Punkteständen und Torverhältnissen analysiert.
1. Platz: FC Gerolfing
Der FC Gerolfing dominiert die Liga mit einer makellosen Bilanz von 5 Siegen aus 5 Spielen (5-0-0). Das beeindruckende Torverhältnis von 25:8 unterstreicht ihre Offensivstärke sowie eine solide Defensive. Mit 15 Punkten setzen sie sich klar an die Tabellenspitze.
2. Platz: MTV Dießen am Ammersee
Der MTV Dießen zeigt mit 4 Siegen, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen aus 7 Spielen (4-1-2) eine solide Leistung. Ihr Torverhältnis von 17:11 zeigt eine stabile Abwehr und eine effektive Offensive. Mit 13 Punkten sind sie der ärgste Verfolger von Gerolfing.
3. Platz: SV 1880 München
Nur knapp dahinter liegt der SV 1880 München mit 12 Punkten aus 5 Spielen (4-0-1). Die Bilanz zeigt eine starke Siegesserie, lediglich eine Niederlage ist zu verzeichnen. Das Torverhältnis von 15:6 spricht für eine starke Defensive.
4. Platz: SC Huglfing
Der SC Huglfing hat in 5 Spielen 10 Punkte gesammelt (3-1-1). Mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 17:6 zeigt das Team sowohl offensiv als auch defensiv gute Leistungen, was ihre Position im oberen Tabellendrittel festigt.
5. Platz: SV Untermenzing
Der SV Untermenzing erreicht ebenfalls 10 Punkte, jedoch in 6 Spielen (3-1-2). Ihr Torverhältnis von 15:12 deutet auf eine solide Offensive hin, während die Defensive gelegentlich Schwächen zeigt.
6. Platz: ESV München Freimann
Mit einer ausgeglichenen Bilanz von 3 Siegen und 3 Niederlagen (3-0-3) aus 6 Spielen steht der ESV München Freimann bei 9 Punkten. Das negative Torverhältnis von 14:25 zeigt jedoch klare Defensivprobleme.
7. Platz: SG Puchheim / Gröbenzell
Die SG Puchheim / Gröbenzell hat in 5 Spielen 6 Punkte gesammelt (2-0-3). Mit 21 geschossenen Toren zeigt das Team eine starke Offensive, jedoch lassen 12 Gegentore auf defensive Unsicherheiten schließen.
8. Platz: TSV Rott-Lech
Der TSV Rott-Lech belegt mit 4 Punkten den achten Platz (1-1-3). Ein Torverhältnis von 6:12 zeigt sowohl offensive als auch defensive Herausforderungen.
9. Platz: TSV Neuried
Ebenfalls 4 Punkte hat der TSV Neuried, jedoch mit einem schlechteren Torverhältnis von 6:14 (1-1-3). Die Defensive zeigt deutliche Schwächen.
10. Platz: TSV Otterfing
Mit nur 3 Punkten aus 5 Spielen (1-0-4) und einem Torverhältnis von 8:21 kämpft der TSV Otterfing sowohl in der Offensive als auch in der Defensive.
11. Platz: TSV Gilching-Argelsried II
Das Schlusslicht bildet der TSV Gilching-Argelsried II mit nur einem Punkt aus 6 Spielen (0-1-5). Ihr Torverhältnis von 6:23 verdeutlicht die großen Defensivprobleme.
Fazit
Der FC Gerolfing dominiert aktuell die Liga, während der Kampf um die oberen Tabellenplätze spannend bleibt. Im Tabellenkeller müssen besonders der TSV Otterfing und der TSV Gilching-Argelsried II dringend Fortschritte erzielen, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Die aktuelle Torschützenliste zeigt ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze. Ramona Acar vom FC Gerolfing und Joline Krumme von der SG Puchheim/Gröbenzell führen die Liste gemeinsam mit jeweils 8 Treffern an. Beide Spielerinnen haben mit ihrer Treffsicherheit einen erheblichen Anteil am Erfolg ihrer Teams.
Dicht dahinter folgt Zoe Klein vom MTV Dießen am Ammersee mit 7 Toren, was ihre konstante Torgefahr unter Beweis stellt. Auf dem vierten Platz teilen sich gleich fünf Spielerinnen den Rang, darunter Andrea Bichler (MTV Dießen am Ammersee), Paula Böttger (ESV München Freimann), Nicole Connert (SV 1880 München), Lina Hasch (SC Huglfing) und Alina Serter (SG Puchheim/Gröbenzell) – alle mit jeweils 5 Treffern.
Auffällig ist die starke Präsenz des FC Gerolfing in den Top-Positionen, was die Offensive des Teams unterstreicht. Auch der SG Puchheim/Gröbenzell und MTV Dießen am Ammersee gelingt es, mehrere Toptalente zu stellen, die regelmäßig treffen.
Mit zahlreichen Spielerinnen, die knapp dahinter folgen, bleibt der Kampf um die Torjägerkrone weiterhin spannend. Die nächsten Spieltage versprechen somit interessante Entwicklungen in der Torschützenliste.