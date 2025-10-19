Fakten Frauen BZL 02

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Nach den bisherigen Spielen der Saison präsentiert sich die Tabelle mit spannenden Entwicklungen und deutlichen Leistungsunterschieden zwischen den Teams. Im Folgenden wird die derzeitige Konstellation samt Platzierungen, Punkteständen und Torverhältnissen analysiert.

1. Platz: FC Gerolfing

Der FC Gerolfing dominiert die Liga mit einer makellosen Bilanz von 5 Siegen aus 5 Spielen (5-0-0). Das beeindruckende Torverhältnis von 25:8 unterstreicht ihre Offensivstärke sowie eine solide Defensive. Mit 15 Punkten setzen sie sich klar an die Tabellenspitze.

2. Platz: MTV Dießen am Ammersee

Der MTV Dießen zeigt mit 4 Siegen, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen aus 7 Spielen (4-1-2) eine solide Leistung. Ihr Torverhältnis von 17:11 zeigt eine stabile Abwehr und eine effektive Offensive. Mit 13 Punkten sind sie der ärgste Verfolger von Gerolfing.

3. Platz: SV 1880 München

Nur knapp dahinter liegt der SV 1880 München mit 12 Punkten aus 5 Spielen (4-0-1). Die Bilanz zeigt eine starke Siegesserie, lediglich eine Niederlage ist zu verzeichnen. Das Torverhältnis von 15:6 spricht für eine starke Defensive.

4. Platz: SC Huglfing

Der SC Huglfing hat in 5 Spielen 10 Punkte gesammelt (3-1-1). Mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 17:6 zeigt das Team sowohl offensiv als auch defensiv gute Leistungen, was ihre Position im oberen Tabellendrittel festigt.

5. Platz: SV Untermenzing

Der SV Untermenzing erreicht ebenfalls 10 Punkte, jedoch in 6 Spielen (3-1-2). Ihr Torverhältnis von 15:12 deutet auf eine solide Offensive hin, während die Defensive gelegentlich Schwächen zeigt.

6. Platz: ESV München Freimann

Mit einer ausgeglichenen Bilanz von 3 Siegen und 3 Niederlagen (3-0-3) aus 6 Spielen steht der ESV München Freimann bei 9 Punkten. Das negative Torverhältnis von 14:25 zeigt jedoch klare Defensivprobleme.

7. Platz: SG Puchheim / Gröbenzell

Die SG Puchheim / Gröbenzell hat in 5 Spielen 6 Punkte gesammelt (2-0-3). Mit 21 geschossenen Toren zeigt das Team eine starke Offensive, jedoch lassen 12 Gegentore auf defensive Unsicherheiten schließen.

8. Platz: TSV Rott-Lech

Der TSV Rott-Lech belegt mit 4 Punkten den achten Platz (1-1-3). Ein Torverhältnis von 6:12 zeigt sowohl offensive als auch defensive Herausforderungen.

9. Platz: TSV Neuried

Ebenfalls 4 Punkte hat der TSV Neuried, jedoch mit einem schlechteren Torverhältnis von 6:14 (1-1-3). Die Defensive zeigt deutliche Schwächen.

10. Platz: TSV Otterfing

Mit nur 3 Punkten aus 5 Spielen (1-0-4) und einem Torverhältnis von 8:21 kämpft der TSV Otterfing sowohl in der Offensive als auch in der Defensive.

11. Platz: TSV Gilching-Argelsried II

Das Schlusslicht bildet der TSV Gilching-Argelsried II mit nur einem Punkt aus 6 Spielen (0-1-5). Ihr Torverhältnis von 6:23 verdeutlicht die großen Defensivprobleme.

Fazit

Der FC Gerolfing dominiert aktuell die Liga, während der Kampf um die oberen Tabellenplätze spannend bleibt. Im Tabellenkeller müssen besonders der TSV Otterfing und der TSV Gilching-Argelsried II dringend Fortschritte erzielen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste

Die aktuelle Torschützenliste zeigt ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze. Ramona Acar vom FC Gerolfing und Joline Krumme von der SG Puchheim/Gröbenzell führen die Liste gemeinsam mit jeweils 8 Treffern an. Beide Spielerinnen haben mit ihrer Treffsicherheit einen erheblichen Anteil am Erfolg ihrer Teams.

Dicht dahinter folgt Zoe Klein vom MTV Dießen am Ammersee mit 7 Toren, was ihre konstante Torgefahr unter Beweis stellt. Auf dem vierten Platz teilen sich gleich fünf Spielerinnen den Rang, darunter Andrea Bichler (MTV Dießen am Ammersee), Paula Böttger (ESV München Freimann), Nicole Connert (SV 1880 München), Lina Hasch (SC Huglfing) und Alina Serter (SG Puchheim/Gröbenzell) – alle mit jeweils 5 Treffern.

Auffällig ist die starke Präsenz des FC Gerolfing in den Top-Positionen, was die Offensive des Teams unterstreicht. Auch der SG Puchheim/Gröbenzell und MTV Dießen am Ammersee gelingt es, mehrere Toptalente zu stellen, die regelmäßig treffen.

Mit zahlreichen Spielerinnen, die knapp dahinter folgen, bleibt der Kampf um die Torjägerkrone weiterhin spannend. Die nächsten Spieltage versprechen somit interessante Entwicklungen in der Torschützenliste.