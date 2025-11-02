Fakten B-Klasse 1 München

Das vergangene Spielwochenende bot spannende Begegnungen, zahlreiche Tore und einige Überraschungen.

TSV Indersdorf II dominiert eindrucksvoll:

Der TSV Indersdorf II zeigte eine beeindruckende Offensivleistung und besiegte den FC Phönix Schleißheim II mit einem bemerkenswerten 12:1. Besonders Can Luca Akdere glänzte mit fünf Treffern und war der überragende Spieler dieser Partie.

Torfestival bei SV Ampermoching II vs. TSV 1929 Schwabhausen II:

In einer torreichen Partie setzte sich der TSV 1929 Schwabhausen II mit 5:3 gegen den SV Ampermoching II durch. Beide Teams zeigten offensiven Fußball, jedoch behielt Schwabhausen am Ende die Oberhand.

Knapper Sieg für TSV Hilgertshausen II:

Der TSV Hilgertshausen II drehte das Spiel gegen den SV Niederroth II nach einem Rückstand und gewann knapp mit 2:1. Ein Eigentor von Niederroth leitete die Wende ein, gefolgt von einem entscheidenden Foulelfmeter.

Dramatisches Remis in Bergkirchen:

Ein spannendes 3:3-Unentschieden lieferten sich der TSV Bergkirchen II und die SpVgg Erdweg II. Nach einem frühen Rückstand kämpfte sich Bergkirchen zurück ins Spiel, doch ein spätes Tor von Erdweg sorgte für die Punkteteilung.

SV Günding II überzeugt mit Offensivpower:

Der SV Günding II zeigte eine starke Leistung und besiegte den SV Sulzemoos II mit 6:2. Besonders in der ersten Halbzeit dominierten sie das Spielgeschehen, was sich auch im Endergebnis widerspiegelte.

Fazit:

Das Wochenende war geprägt von torreichen Spielen und spannenden Wendungen. Besonders der Kantersieg von Indersdorf II und das spannende Remis in Bergkirchen bleiben in Erinnerung. Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten und erlebten packenden Amateurfußball.