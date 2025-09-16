Fairplay statt Torjubel: Andreas Mai ist BLEIB FAIR-Monatssieger

Die Abstimmung zum ersten Fairplay-Monatssieger der Saison 2025/26 ist entschieden: Andreas Mai von den Sportfreunden Eggenrot setzte sich im Online-Voting gegen Bianca Härle (TSV Warthausen) und Florian Irmscher (SV Remshalden) durch.
Die Szene, die zur Nominierung führte, ereignete sich in der 77. Minute der Partie gegen die DJK-SV Wasseralfingen: Beim Stand von 2:0 lief Mai allein auf das gegnerische Tor zu, als der Keeper der Gäste ohne Gegnereinwirkung umknickte und verletzt liegenblieb. Anstatt den Ball zum 3:0 ins leere Tor zu schieben, spielte Mai ihn ins Seitenaus und ermöglichte die Versorgung des Torhüters – eine faire Geste, die Respekt verdient.
Als Zeichen der Anerkennung erhalten alle fairen Akteure ein Fairplay-Handtuch sowie einen adidas-Gymsack vom wfv. Die drei für das Voting Nominierten erhalten als Dankeschön einen adidas-Rucksack mit hochwertigen Sachpreisen. Der Monatssieger darf sich zusätzlich über eine offizielle DFB-Urkunde für faires Verhalten, einen Gutschein für den DFB-Fanshop sowie zwei Tickets für ein Spiel seiner Wahl im Verbandsgebiet freuen – von der Kreisliga bis zum Bundesliga-Stadion. Besonderes Extra: Mit dem Monatssieg verbunden ist die Chance, sich als wfv-Kandidat für die DFB-Fairplay-Medaille zu bewerben – eine Auszeichnung mit bundesweiter Strahlkraft.
Wir bedanken uns bei allen Akteuren für ihr vorbildliches Verhalten auf und neben dem Fußballfeld sowie bei allen Abstimmenden. Danke an auch alle Beteiligten, die uns faire Aktionen melden. Alle Informationen zum Thema BLEIB FAIR und zur Wahl der Monatssieger gibt’s hier.