Fairplay statt Torjubel: Andreas Mai ist BLEIB FAIR-Monatssieger

Die Abstimmung zum ersten Fairplay-Monatssieger der Saison 2025/26 ist entschieden: Andreas Mai von den Sportfreunden Eggenrot setzte sich im Online-Voting gegen Bianca Härle (TSV Warthausen) und Florian Irmscher (SV Remshalden) durch.

__________________________________________________________________________________________________

Ball ins Aus statt Torjubel

Die Szene, die zur Nominierung führte, ereignete sich in der 77. Minute der Partie gegen die DJK-SV Wasseralfingen: Beim Stand von 2:0 lief Mai allein auf das gegnerische Tor zu, als der Keeper der Gäste ohne Gegnereinwirkung umknickte und verletzt liegenblieb. Anstatt den Ball zum 3:0 ins leere Tor zu schieben, spielte Mai ihn ins Seitenaus und ermöglichte die Versorgung des Torhüters – eine faire Geste, die Respekt verdient.

Fairplay wird vom wfv belohnt

Als Zeichen der Anerkennung erhalten alle fairen Akteure ein Fairplay-Handtuch sowie einen adidas-Gymsack vom wfv. Die drei für das Voting Nominierten erhalten als Dankeschön einen adidas-Rucksack mit hochwertigen Sachpreisen. Der Monatssieger darf sich zusätzlich über eine offizielle DFB-Urkunde für faires Verhalten, einen Gutschein für den DFB-Fanshop sowie zwei Tickets für ein Spiel seiner Wahl im Verbandsgebiet freuen – von der Kreisliga bis zum Bundesliga-Stadion. Besonderes Extra: Mit dem Monatssieg verbunden ist die Chance, sich als wfv-Kandidat für die DFB-Fairplay-Medaille zu bewerben – eine Auszeichnung mit bundesweiter Strahlkraft.