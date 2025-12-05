 2025-12-03T05:51:34.672Z

Fairplay im Rampenlicht - Affoltern am Albis siegt

FVRZ-Gala im Kongresshaus

Bei der 22. Gala des FVRZ im Zürcher Kongresshaus gewinnen der SC Wipkingen, FC Affoltern am Albis und der FC Küsnacht die "Vereins-Fairplay"-Wertung. Und vorgestellt wurden auch die Nominierten der traditionellen Wettbewerbe "Ehrenamtlicher des Jahres" und "Referee Award".

Rund 750 Besucherinnen und Besucher füllten das Zürcher Kongresshaus zur bereits 22. Gala des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ) – ein eindrucksvoller Beweis für die Bedeutung des Amateurfussballs in der Region.

Zum vierten Mal in Folge führte Moderator Stefan Büsser durch den festlichen Anlass, begleitet von unterhaltsamen Showeinlagen: «Tribute to Queen» vom Theater Rigiblick sowie Comedian Helga Schneider sorgten für beste Stimmung zwischen den Preisverleihungen.

Im Mittelpunkt standen jedoch die Vereine und ihre engagierten Persönlichkeiten. Die Gewinner der Vereins-Fairplay-Wertung sind dieses Jahr der FC Affoltern am Albis, der FC Küsnacht und der SC Wipkingen.

  1. FC Affoltern am Albis lebt nach dem Motto "Blau-Wiss isch nöd fies" und zeigt, dass Fairplay Spass macht und ein positives Vereinsklima schafft.
  2. SC Wipkingen beeindruckt als Verein mit sozialer Verantwortung, der Fairplay nicht nur auf dem Spielfeld lebt, sondern auch gesellschaftliches Engagement in den Vordergrund stellt.
  3. FC Küsnacht steht für Respekt auf und neben dem Platz – Spielerinnen, Spieler, Trainer und Fans werden gleichermassen wertgeschätzt.

Auch die Ehrenamtlichen wurden gefeiert:

  • Franz Betschart (Blue Stars) ist seit über zwei Jahrzehnten Herz und Lunge seines Vereins und engagiert sich besonders im Frauen- und Juniorinnen-Bereich.
  • Walter Remy (FC Brüttisellen-Dietlikon) gilt seit über 40 Jahren als tragende Säule seines Vereins – eine Persönlichkeit, auf die Generationen von Spielerinnen und Spielern bauen.
  • Mauro Torresani und Yücel Yildirim (FC Tössfeld) wurden für ihre herausragende Arbeit im Vorstand und ihre massgebliche Beteiligung an wichtigen Infrastrukturprojekten geehrt.

Der Referee Award ging an ein hochkarätiges Trio:

  • Adnan Sagin (FC Thayngen) fungiert als Vorbild für junge und neue Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter.
  • Milaim Lakna (FC Kosova) verkörpert die wahre Spielleiter-Persönlichkeit – souverän, konsequent und menschlich.
  • Massimo Furlan (SV Schaffhausen) überzeugt in jedem Spiel durch Professionalität und Gelassenheit.

Abgerundet wurde der Gala-Abend mit der Ehrung von 41 Vereinen, die mit der Plakette oder Ehrentafel "Vorbildlicher Verein" ausgezeichnet wurden (je 10-mal Gold, Silber und Bronze sowie 11-mal Diplom) – ein Zeichen dafür, dass Fairplay und Engagement in der Region Zürich gelebte Werte sind.

  • FC Affoltern am Albis, FC Bäretswil, FC Bassersdorf, FC Blue Stars Frauen, FC Brüttisellen-Dietlikon, FC Dielsdorf, FC Effretikon, FC Ellikon Marthalen, FC Fehraltorf, FC Feusisberg-Schindellegi, FC Freienbach, FC Hausen a/A, FC Herrliberg, FC Kilchberg-Rüschlikon, FC Kloten, FC Küsnacht, FC Männedorf, FC Neftenbach, FC Oetwil-Geroldswil, FC Pfäffikon, FC Phönix Seen, FC Rafzerfeld, FC Seuzach, FC Stäfa, FC Thalwil, FC Unterstrass, FC Volketswil, FC Wädenswil, FC Wallisellen, FC Wettswil-Bonstetten, FC Wetzikon, FC Wiedikon, FC Wiesendangen, FC Witikon, FC Wollishofen, SC Veltheim, SC Winterthur United, SC YF Juventus, SV Höngg, SV Schaffhausen

Die 22. FVRZ-Gala zeigte eindrücklich: Es sind die Menschen hinter den Vereinen, die den Amateurfussball stark machen – mit Leidenschaft, Herzblut und unvergleichlichem Einsatz.

