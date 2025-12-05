Fairplay im Rampenlicht - Affoltern am Albis siegt

Bei der 22. Gala des FVRZ im Zürcher Kongresshaus gewinnen der SC Wipkingen, FC Affoltern am Albis und der FC Küsnacht die "Vereins-Fairplay"-Wertung. Und vorgestellt wurden auch die Nominierten der traditionellen Wettbewerbe "Ehrenamtlicher des Jahres" und "Referee Award".
Rund 750 Besucherinnen und Besucher füllten das Zürcher Kongresshaus zur bereits 22. Gala des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ) – ein eindrucksvoller Beweis für die Bedeutung des Amateurfussballs in der Region.
Zum vierten Mal in Folge führte Moderator Stefan Büsser durch den festlichen Anlass, begleitet von unterhaltsamen Showeinlagen: «Tribute to Queen» vom Theater Rigiblick sowie Comedian Helga Schneider sorgten für beste Stimmung zwischen den Preisverleihungen.
Im Mittelpunkt standen jedoch die Vereine und ihre engagierten Persönlichkeiten. Die Gewinner der Vereins-Fairplay-Wertung sind dieses Jahr der FC Affoltern am Albis, der FC Küsnacht und der SC Wipkingen.
Auch die Ehrenamtlichen wurden gefeiert:
Der Referee Award ging an ein hochkarätiges Trio:
Abgerundet wurde der Gala-Abend mit der Ehrung von 41 Vereinen, die mit der Plakette oder Ehrentafel "Vorbildlicher Verein" ausgezeichnet wurden (je 10-mal Gold, Silber und Bronze sowie 11-mal Diplom) – ein Zeichen dafür, dass Fairplay und Engagement in der Region Zürich gelebte Werte sind.
Die 22. FVRZ-Gala zeigte eindrücklich: Es sind die Menschen hinter den Vereinen, die den Amateurfussball stark machen – mit Leidenschaft, Herzblut und unvergleichlichem Einsatz.
