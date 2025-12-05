Fairplay im Rampenlicht - Affoltern am Albis siegt FVRZ-Gala im Kongresshaus

Bei der 22. Gala des FVRZ im Zürcher Kongresshaus gewinnen der SC Wipkingen, FC Affoltern am Albis und der FC Küsnacht die "Vereins-Fairplay"-Wertung. Und vorgestellt wurden auch die Nominierten der traditionellen Wettbewerbe "Ehrenamtlicher des Jahres" und "Referee Award".

Rund 750 Besucherinnen und Besucher füllten das Zürcher Kongresshaus zur bereits 22. Gala des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ) – ein eindrucksvoller Beweis für die Bedeutung des Amateurfussballs in der Region. Zum vierten Mal in Folge führte Moderator Stefan Büsser durch den festlichen Anlass, begleitet von unterhaltsamen Showeinlagen: «Tribute to Queen» vom Theater Rigiblick sowie Comedian Helga Schneider sorgten für beste Stimmung zwischen den Preisverleihungen.

Im Mittelpunkt standen jedoch die Vereine und ihre engagierten Persönlichkeiten. Die Gewinner der Vereins-Fairplay-Wertung sind dieses Jahr der FC Affoltern am Albis, der FC Küsnacht und der SC Wipkingen. FC Affoltern am Albis lebt nach dem Motto "Blau-Wiss isch nöd fies" und zeigt, dass Fairplay Spass macht und ein positives Vereinsklima schafft. SC Wipkingen beeindruckt als Verein mit sozialer Verantwortung, der Fairplay nicht nur auf dem Spielfeld lebt, sondern auch gesellschaftliches Engagement in den Vordergrund stellt. FC Küsnacht steht für Respekt auf und neben dem Platz – Spielerinnen, Spieler, Trainer und Fans werden gleichermassen wertgeschätzt.