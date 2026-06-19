Fairplay im Aufstiegsrennen: Marc Marquart ist Monatssieger im Mai

– Foto: Marcel Eichholz

Die Fußball-Community hat entschieden: Marc Marquart vom SV Böttingen ist der BLEIB FAIR-Monatssieger Mai. Mit seiner außergewöhnlichen Fairplay-Geste setzte er sich im Online-Voting gegen die weiteren Nominierten Michael Höschele und Niklas Bender durch.

Die Aktion des Böttinger Trainers ereignete sich im Kreisliga-Spiel beim FC Winterlingen. In der 60. Minute erzielten die Gäste zunächst den vermeintlichen Treffer zum 2:1. Die Heimelf reklamierte, dass der Ball vor dem Tor die Seitenlinie überschritten habe – der Linienrichter hatte aber kein Aus angezeigt. Nach dem Tor erkundigte sich der Schiedsrichter beim Marc Marquart, ob der Ball im Aus gewesen sei. Der SVB-Spielertrainer bestätigte dies unverzüglich und wahrheitsgemäß. Daraufhin wurde der Treffer aberkannt und das Spiel mit Einwurf für den FC Winterlingen fortgesetzt.

Auf die Führung verzichtet

Besonders bemerkenswert war die Situation vor dem Hintergrund der Tabellenkonstellation: Der SV Böttingen befand sich mitten im Aufstiegsrennen und lag zum Zeitpunkt der Partie als Tabellendritter lediglich einen Punkt hinter dem Relegationsrang. Dennoch stellte Marc Marquardt Fairness und sportliche Integrität über den möglichen Vorteil für seine Mannschaft. Am Ende wurde seine Ehrlichkeit sogar belohnt – Böttingen gewann die Begegnung durch einen regulären Treffer in der Schlussphase dennoch mit 2:1.