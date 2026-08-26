Fairplay-Helden gesucht!

Dabei sind Vereine, Spielerinnen und Spieler, Fans sowie alle Fußballinteressierten gefragt: Wer eine besonders faire oder vorbildliche Aktion erlebt oder selbst initiiert, kann diese über das unten bereitgestellte Formular jederzeit und über die gesamte Saison hinweg einreichen. Und kann so dabei helfen, am Ende der Saison tolle Preise zu gewinnen.

In der Saison 2026/27 werden insgesamt vier Fairplay-Gewinner ausgezeichnet. Dafür wird die Saison in vier Zeiträume, jeweils zwei pro Halbjahr, aufgeteilt. Aus den vier unterjährigen Gewinnern wird anschließend im Juni 2027 der Jahressieger des Provinzial Fairplay-Awards 2026/27 ermittelt. Alle Gewinner werden öffentlich bekanntgegeben und bei einem offiziellen Termin für ihr Engagement ausgezeichnet. Dabei darf sich jeder Sieger über individuelle Preise freuen. Gleichzeitig erhalten alle eingereichten Fairplay-Aktionen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen, denn jede gute Tat kann ein Beispiel für andere sein. Für den Jahressieger gibt es zusätzlich attraktive Preise: Neben Gutscheinen für den DFB-Fanshop und das Deutsche Fußballmuseum wartet ein Gutschein für ein DFB-Länderspiel nach Wahl.

Auch Vereine können gewinnen

Doch nicht nur die Spielerinnen und Spieler oder Nachwuchsspieler können von der Aktion profitieren. Auch für die Vereine lohnt es sich, besondere Fairplay-Aktionen ihrer Mannschaften zu melden. Denn der Verein des Jahressiegers erhält am Ende der Saison vier hochwertige, vollverschweißte Mini-Tore sowie einen 10er-Ballsack. Damit wird aus einer guten Tat gleich doppelt etwas Positives: Das Engagement wird gewürdigt, und gleichzeitig kommt der Gewinn dem Verein und damit dem Fußball vor Ort zugute. Faire Aktionen, verdiente Anerkennung und attraktive Preise – der Provinzial Fairplay-Award schafft damit jede Menge Win-Win-Situationen.