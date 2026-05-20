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Fairplay-Geste beim letzten Kreisliga-Saisonspiel des SV Holtebüttel
Tabellenführer TSV Etelsen stimmt einem 9 gegen 9 zu, Holtebüttel spielt künftig in der Kreisklasse.
Der Tabellenletzte SV Holtebüttel war am vergangenen Sonntag in der Frauen-Kreisliga Osterholz/Verden beim Spitzenreiter TSV Etelsen zu Gast. Schon vor dem Spiel stand diesmal nicht nur das Sportliche im Mittelpunkt.
Da Holtebüttel lediglich mit zehn Spielerinnen anreisen konnte, einigten sich beide Teams im Vorfeld auf ein 9 gegen 9 auf einem kleineren Spielfeld. Der SV Holtebüttel bedankte sich anschließend ausdrücklich beim TSV Etelsen und schrieb auf Instagram: „Ein großes Dankeschön an die Damen aus Etelsen für diese sportliche Geste!“
Auf dem Platz gewann der Tabellenführer nach vielen intensiven Zweikämpfen deutlich mit 7:1.
Für den SV Holtebüttel war die Begegnung zugleich das letzte Spiel in der Kreisliga. Als Schlusslicht mit nur vier Punkten aus 16 Spielen muss die Mannschaft in der kommenden Saison in der Kreisklasse antreten.
Trotz der schwierigen Saison richtete der Verein zum Abschluss dankbare Worte an sein Umfeld. Auf Instagram hieß es: „Ein großes Dankeschön an alle, die uns in dieser herausfordernden Saison unterstützt und immer an unserer Seite gestanden haben. Nun freuen wir uns auf die Sommerpause, um neue Kraft zu tanken und mit frischer Energie in die kommende Saison zu starten.“