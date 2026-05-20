Fairplay-Geste beim letzten Kreisliga-Saisonspiel des SV Holtebüttel

Da Holtebüttel lediglich mit zehn Spielerinnen anreisen konnte, einigten sich beide Teams im Vorfeld auf ein 9 gegen 9 auf einem kleineren Spielfeld. Der SV Holtebüttel bedankte sich anschließend ausdrücklich beim TSV Etelsen und schrieb auf Instagram: „Ein großes Dankeschön an die Damen aus Etelsen für diese sportliche Geste!“

Auf dem Platz gewann der Tabellenführer nach vielen intensiven Zweikämpfen deutlich mit 7:1.