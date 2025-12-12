Fairplay: Alle Wormser Landesliga-Team stehen ganz unten

Worms. Vergangenes Jahr beendete der SV Gimbsheim die Saison in der Fairplay-Tabelle der Landesliga-Ost auf Platz vier. Dass die Altrheiner dieses erfreuliche Resultat in der laufenden Runde wiederholen, ist eher unwahrscheinlich. Zur Winterpause liegt das Team von Steven Jones auf Platz 14 und befindet sich dabei in vertrauter Gesellschaft. Lokalrivale TSG Pfeddersheim ist einen Rang besser, die Nachbarn Wormatia Worms II und TuS Neuhausen liegen direkt dahinter auf den beiden letzten Plätzen.

Alle vier Mannschaften aus dem Kreis Alzey-Worms auf den letzten Plätzen der Fairplaytabelle - das wirft Fragen auf. Kommen aus der Wormser Kante Klopper-Teams? Nun, so pauschal lässt sich das nicht sagen. Denn es sind nicht nur Unsportlichkeiten der Spieler, die in diese Statistik einfließen. Berücksichtigt werden auch persönliche Strafen gegen das Betreuungspersonal, meist Trainer. Und eben die fallen bei der TSG Pfeddersheim, dem SV Gimbsheim und TuS Neuhausen ins Gewicht.

Vor allem TuS Neuhausen sticht ins Auge. Der Stuff des Aufsteigers hat von allen 16 Landesligisten die meisten Karten quittiert. Vier Gelbe Karten, zwei Gelb-Rote Karten sowie eine Rote Karte stehen dort zu Buche. Bei keinem anderen Klub hat sich die Bank aus Sicht der Schiedsrichter so sehr daneben benommen wie der TuS.

Maßgeblichen Einfluss auf Neuhausens Negativ-Bilanz hat das letzte Spiel des Jahres. In der Partie zwischen der TuS und dem FSV Schifferstadt hagelte es persönliche Strafen. Beim 3:4 verhängte der Schiedsrichter während des Spiels drei Rote Karten sowie zwei Zeitstrafen gegen die Gastgeber. Nach dem Schlusspfiff gab es darüber hinaus Rot für das Trainerteam Franz Graber und Gelb-Rot für Marco Stark. Aus persönlichen Gründen wollte (konnte) sich keiner der beiden gegenüber der VRM zu diesen Karten äußern. Auch die Schifferstädter quittierten zwei Platzverweise.

Beim SV Gimbsheim stechen die zwei Rote Karten für die Offiziellen raus, wenigstens eine davon für Trainer Steven Jones. Auch die TSG Pfeddersheim kassierte eine Rote Karte, die den Offiziellen zugeordnet war. Das Los teilt der Verbandsliga-Absteiger mit der FG Mutterstadt und dem FC Speyer. Rühmliche Ausnahme ist hier Wormatia Worms II, deren Spieler auffällig oft mit Gelben Karten (45), Gelb Plus (3) und Roten Karten (3) bedacht wurden. Trotzdem ist der Verein Vorletzter im Fairplay-Ranking.

Pfeddersheims Manuel Wöllner: „Das zerstört zunehmend den Charakter des Amateurfußballs“

Für Manuel Wöllner, Zuschauer und Sportlicher Leiter der TSG Pfeddersheim, war das Spiel zwischen TuS Neuhausen und dem FSV Schifferstadt eine Farce. „Neuhausen hatte zeitweise nur sechs Spieler auf dem Feld“, schilderte er im Gespräch mit der VRM. Den Schiedsrichter bezeichnete er als überfordert. Und war damit mittendrin in der Ursachenforschung, warum es derzeit so viele persönliche Strafen hagelt. Referees, ohne pauschalisieren zu wollen, mangele es - auch mit Blick auf die neue „Gelbe Karte plus“ - oft an Fingerspitzengefühl. Kommunikation zwischen Trainer, Spielern und Schiedsrichtern seien unerwünscht. Wöllner: „Das zerstört zunehmend den Charakter des Amateurfußballs“.

Demgegenüber steht, dass es in der Landersliga Südwest-Ost auch Vereine gibt, die die seither 18 Spieltage unbelastet überstanden haben. Tabellenführer Spvgg. Ingelheim zum Beispiel, bei der „die Bank“ keine einzige Strafe hinnehmen musste. Im Übrigen eckte auch die Bank von Wormatia Worms II kaum an. Diese Beobachtungen widersprechen der These Wöllners. Ebenso wie die Entwicklungen in der Parallelstaffel: In der Landesliga Südwest/West gibt es so gut wie keine persönlichen Strafen gegen Offizielle. Sind die Ausreißer im Osten des SWFV dann vielleicht doch nicht eher vereinsspezifische Auffälligkeiten?

Fairplay leidet im Vergleich zur Vorsaison in der Landesliga Ost drastisch

Gerhard Schmitt, der Staffelleiter der Landesliga Ost, hält sich mit der Bewertung der persönlichen Strafen-Häufung zurück: „Ob das an den Schiedsrichtern liegt, weiß ich nicht. Es ist wie immer im Leben: Der eine sagt so, der andere so. Ich war nicht dabei und kann es nicht beurteilen.“ Dass das Fairplay im Vergleich zur zurückliegenden Saison gelitten hat, ist Schmitt indes aufgefallen: „Wir haben schon jetzt 83 Prozent der Strafpunkte erreicht, die 24/25 nach der Runde zu Buche standen.“ Das schreit nach Klärung bei der Landesliga-Besprechung an diesem Wochenende.