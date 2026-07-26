Fairplay-Aktion von Sascha Kopischke (ASV Nordstetten) Auszeichnung im Rahmen der wfv-Aktion „BLEIB FAIR“ als Monatssieger von pm · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Fußballbezirk

Bei den Ü40-Bezirksmeisterschaften des Bezirks Nordschwarzwald in Dießen/Horb zeigte Sascha Kopischke vom ASV Nordstetten eine außergewöhnliche Fairplay-Geste.

Nachdem der Schiedsrichter einen Treffer des ASV Nordstetten anerkannt hatte, suchte Sascha Kopischke umgehend das Gespräch mit Schiedsrichter Werner Hertkorn. Er erklärte ehrlich, dass das Tor aufgrund der vorausgegangenen Spielsituation nicht hätte zählen dürfen, und bat den Schiedsrichter, seine Entscheidung zu korrigieren. Der Schiedsrichter folgte dieser ehrlichen Mitteilung und nahm den Treffer zurück. Obwohl der ASV Nordstetten dadurch einen sportlichen Vorteil verlor, stellte Sascha Kopischke Fairness, Ehrlichkeit und Respekt über den sportlichen Erfolg.

Für dieses vorbildliche Verhalten wurde Sascha Kopischke im Rahmen der wfv-Aktion „BLEIB FAIR“ als Monatssieger ausgezeichnet. Die Ehrung fand beim Rundenabschluss der AH des ASV Nordstetten im Sportheim statt. Gemeinsam mit Uli Bernhard überreichte Staffelleiter Matthias Pakai die Auszeichnung in einem würdigen Rahmen. Auch Ralph Christinger, Abteilungsleiter Senioren des ASV Nordstetten, würdigte die Fairplay-Geste und betonte, dass Sascha Kopischke mit seinem Verhalten genau die Werte verkörpere, für die der ASV Nordstetten stehe.