Fairplay-Aktion inklusive: Tore-Festival der TuS-Reserve

Geretsried – Leichtes Spiel hatte die U23 des TuS Geretsried gegen eine aus verschiedenen Gründen ersatzgeschwächte Spielgemeinschaft. „Nach einem 6:0 gibt es ja eigentlich nichts zu meckern“, merkte TuS-Coach Lukas Haustein nach dem Kantersieg an. „Allerdings“, ergänzte er schmunzelnd: „In der zweiten Halbzeit haben wir es schon etwas locker angehen lassen.“ In der Tat hätte die Niederlage für den Aufsteiger deutlich höher ausfallen können. Denn nach einer anfänglichen Abtastphase bestimmten die Gastgeber die Partie nach Belieben. „Wir haben dann immer größeren Druck ausgeübt, damit sind sie nicht klargekommen“, stellte Haustein fest.

Christoph Klein erhöhte den Torreigen in der 17. Minute mit einem platzierten Schuss aus 15 Metern, wenig später verhinderte SG-Torhüter Sebastian Bauer gegen Thomas Schnaderbeck den nächsten Einschlag. Der folgte in der 37. Minute: Marc Thiess beförderte einen Schnaderbeck-Eckball zum 2:0 ins hintere Toreck. Nachdem Georg Kanzler in der 43. Minute mit einem fulminanten Volley nur die Latte getroffen hatte, trat Schnaderbeck in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Freistoß so platziert ins Netz, dass Torhüter Bauer nur regungslos zuschauen konnte. Drei Minuten nach Wiederbeginn konnte sich Kanzler nach halbhoher Flanke von Fabio Pech die Ecke aussuchen und erhöhte cool auf 4:0. Treffer Nummer fünf ging auf das Konto von Niko Karpouzidis, der ein Zuspiel von Pech von der Strafraumgrenze aus vollendete.

Dass die Gäste die Partie in kompletter Besetzung beenden konnten, verdankten sie Christoph Klein, der sich 20 Minuten vor Schluss für den Fair-Play-Preis bewarb. Allein auf den Strafraum zulaufend, war der TuS-Torjäger von hinten umgerissen worden. Schiedsrichter Klein zückte schon im Herbeilaufen die rote Karte gegen „Übeltäter“ Levi Springer. Das war für die Aktion dem Gefoulten zuviel, der beim Unparteiischen intervenierte („ich hätte den Ball auch so nie gekriegt“), dass dieser seine Entscheidung zurücknahm und Springer nur mit Gelb bestrafte. Den Schlusspunkt unter die aus Geretsrieder Sicht unterhaltsame Partie setzte der eingewechselte Philip Kinder zwei Minuten vor Schluss mit entschlossenem Nachsetzen.