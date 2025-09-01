Fairplay-Aktion bedingt Erfolg der TSG Bretzenheim III

„Keine Bereitschaft, mental nicht auf der Höhe, zu lethargisch, zu langsam. Alles in allem ein einziges Defizit - insbesondere die erste Halbzeit. Ich bin enttäuscht über unser Spiel und unsere Spielanlage. Das weiß auch meine Mannschaft. So werden wir unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn das Spiel komplett kippt und wir am Ende völlig leer dastehen. Wir werden dennoch positiv weiter machen und weiter an unserer Entwicklung arbeiten”, tat SG-Trainer Dilsad Özsoy seinen Unmut kund und blickte dennoch nach vorne.

Tore: 1:0 Niklas Bernd (71.), 1:1 Luke Reichwald (72.)

TSG Bretzenheim III – TSG Heidesheim 3:2 (1:1)

„Obwohl der Schiedsrichter erst am falschen Sportplatz war und das Spiel deswegen mit circa 20 Minuten Verspätung angepfiffen worden ist, sind wir richtig gut reingekommen und haben das Spielgeschehen klar dominiert. Folgerichtig haben wir - nach einer schönen Kombination - auch das 1:0 erzielt. Dass wir direkt im Anschluss den Ausgleich kassieren, war zwar ärgerlich, hat aber am restlichen Spielverlauf der ersten Hälfte nichts geändert. Bei einer besseren Chancenverwertung hätten wir mit einer Führung in die Pause gehen können. Nach der Pause war dann ein Bruch drin: Mit und auch gegen den Ball hat einiges nicht mehr so funktioniert wie im ersten Durchgang und Heidesheim ist mit ihrem schnellen Konterspiel immer besser in die Partie gekommen und dann auch in Führung gegangen. Kurz vor Ende der Partie ist es dann zu einer großen Fairplay-Aktion gekommen: Nach unserer Ecke war ein Heidesheimer klar zuletzt am Ball, was dem Schiedsrichter entgangen war, aber auf Nachfrage zugegeben wurde. Dass die darauffolgende Ecke zum 2:2 führt, ist aus Heidesheimer Sicht natürlich bitter, schmälert den Fairplay-Gedanken aber keineswegs - im Gegenteil! Gäbe es mehr solcher Spieler, hätten wir einen gerechteren Sport, der allen mehr Spaß macht. In der Nachspielzeit haben wir dann noch einen unstrittigen Elfmeter zum glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg verwandelt”, so der Bretzenheimer Spielertrainer Leon Eden, der dem Heidesheimer Hagen Mallmann Respekt zollte.

Der Heidesheimer Sportdirektor Tobias Scholles fand auch lobende Worte für seinen Schützling und die Bretzenheimer: „Hagen wurde vom gesamten Team darin bestätigt, das einzig Richtige getan zu haben und wir haben an alle appelliert, es auch zukünftig wieder zu tun. Wir sind stolz darauf, dass er in der hitzigen Phase die richtige Entscheidung getroffen hat, und wir freuen uns, dass Bretzenheim das wertschätzt.”

Tore: 1:0 Sascha Szep (22.), 1:1 Patric Mikel Fricke (23.), 1:2 Dominik Schön (65.), 2:2 Benjamin Rupp (88.), 3:2 Dennis Hlibovic Barabash (90.+3, FE), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für P. M. Fricke (TSG Heidesheim) wegen Meckerns (90.+3)

VfL Fontana Finthen II – SV Klein-Winternheim 0:3 (0:1)

VfL-Spielertrainer Daniel Küting kommentierte: „In einer Partie, in der viele Stammspieler gefehlt haben und zahlreiche Jugendspieler zum Einsatz gekommen sind, haben sich unsere Jungs wacker gegen den A-Klassen-Absteiger aus Klein-Winternheim geschlagen. Schon vor dem Spiel hatte sich Co-Kapitän Felix Müller verletzt, nach 20 Minuten hat es dann auch Lars Johnson erwischt. Trotz dieser Rückschläge hat die Mannschaft über die gesamte Spielzeit defensiv stark gekämpft und den Gegner weitestgehend vom eigenen Tor ferngehalten. Viele Chancen haben wir nicht zugelassen, aber wir konnten uns auch nicht viele Chancen erarbeiten.”

„Das Spiel haben wir 90 Minuten kontrolliert und wenig Chancen für Finthen zugelassen. Wir hätten uns durchaus mehr Torchancen herausspielen können”, gab SVK-Spielertrainer Enrico Gottwald zu Protokoll.

Tore: 0:1 Marco Gottwald (29., direkter Freistoß), 0:2 Ivan Miocevic (47.), 0:3 Philipp Zwirner (90., FE)