Fairplay-Aktion bedingt Erfolg der TSG Bretzenheim III

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen West wurden am vergangenen Wochenende acht Partien ausgetragen.
FV Hassia Kempten – SG SpoDrOck 1:1 (0:0)
„Keine Bereitschaft, mental nicht auf der Höhe, zu lethargisch, zu langsam. Alles in allem ein einziges Defizit - insbesondere die erste Halbzeit. Ich bin enttäuscht über unser Spiel und unsere Spielanlage. Das weiß auch meine Mannschaft. So werden wir unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn das Spiel komplett kippt und wir am Ende völlig leer dastehen. Wir werden dennoch positiv weiter machen und weiter an unserer Entwicklung arbeiten”, tat SG-Trainer Dilsad Özsoy seinen Unmut kund und blickte dennoch nach vorne.
Tore: 1:0 Niklas Bernd (71.), 1:1 Luke Reichwald (72.)
TSG Bretzenheim III – TSG Heidesheim 3:2 (1:1)
„Obwohl der Schiedsrichter erst am falschen Sportplatz war und das Spiel deswegen mit circa 20 Minuten Verspätung angepfiffen worden ist, sind wir richtig gut reingekommen und haben das Spielgeschehen klar dominiert. Folgerichtig haben wir - nach einer schönen Kombination - auch das 1:0 erzielt. Dass wir direkt im Anschluss den Ausgleich kassieren, war zwar ärgerlich, hat aber am restlichen Spielverlauf der ersten Hälfte nichts geändert. Bei einer besseren Chancenverwertung hätten wir mit einer Führung in die Pause gehen können. Nach der Pause war dann ein Bruch drin: Mit und auch gegen den Ball hat einiges nicht mehr so funktioniert wie im ersten Durchgang und Heidesheim ist mit ihrem schnellen Konterspiel immer besser in die Partie gekommen und dann auch in Führung gegangen. Kurz vor Ende der Partie ist es dann zu einer großen Fairplay-Aktion gekommen: Nach unserer Ecke war ein Heidesheimer klar zuletzt am Ball, was dem Schiedsrichter entgangen war, aber auf Nachfrage zugegeben wurde. Dass die darauffolgende Ecke zum 2:2 führt, ist aus Heidesheimer Sicht natürlich bitter, schmälert den Fairplay-Gedanken aber keineswegs - im Gegenteil! Gäbe es mehr solcher Spieler, hätten wir einen gerechteren Sport, der allen mehr Spaß macht. In der Nachspielzeit haben wir dann noch einen unstrittigen Elfmeter zum glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg verwandelt”, so der Bretzenheimer Spielertrainer Leon Eden, der dem Heidesheimer Hagen Mallmann Respekt zollte.
Der Heidesheimer Sportdirektor Tobias Scholles fand auch lobende Worte für seinen Schützling und die Bretzenheimer: „Hagen wurde vom gesamten Team darin bestätigt, das einzig Richtige getan zu haben und wir haben an alle appelliert, es auch zukünftig wieder zu tun. Wir sind stolz darauf, dass er in der hitzigen Phase die richtige Entscheidung getroffen hat, und wir freuen uns, dass Bretzenheim das wertschätzt.”
Tore: 1:0 Sascha Szep (22.), 1:1 Patric Mikel Fricke (23.), 1:2 Dominik Schön (65.), 2:2 Benjamin Rupp (88.), 3:2 Dennis Hlibovic Barabash (90.+3, FE), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für P. M. Fricke (TSG Heidesheim) wegen Meckerns (90.+3)
VfL Fontana Finthen II – SV Klein-Winternheim 0:3 (0:1)
VfL-Spielertrainer Daniel Küting kommentierte: „In einer Partie, in der viele Stammspieler gefehlt haben und zahlreiche Jugendspieler zum Einsatz gekommen sind, haben sich unsere Jungs wacker gegen den A-Klassen-Absteiger aus Klein-Winternheim geschlagen. Schon vor dem Spiel hatte sich Co-Kapitän Felix Müller verletzt, nach 20 Minuten hat es dann auch Lars Johnson erwischt. Trotz dieser Rückschläge hat die Mannschaft über die gesamte Spielzeit defensiv stark gekämpft und den Gegner weitestgehend vom eigenen Tor ferngehalten. Viele Chancen haben wir nicht zugelassen, aber wir konnten uns auch nicht viele Chancen erarbeiten.”
„Das Spiel haben wir 90 Minuten kontrolliert und wenig Chancen für Finthen zugelassen. Wir hätten uns durchaus mehr Torchancen herausspielen können”, gab SVK-Spielertrainer Enrico Gottwald zu Protokoll.
Tore: 0:1 Marco Gottwald (29., direkter Freistoß), 0:2 Ivan Miocevic (47.), 0:3 Philipp Zwirner (90., FE)
SV Ober-Olm II – FC Fortuna Mombach II 7:0 (2:0)
Der Aufsteiger aus Ober-Olm fuhr durch den Kantersieg die Punkte 4-6 ein. Dadurch distanzieren sich die Hausherren erstmal von der Abstiegszone, in der die Gäste erstmal mit vier weiteren Teams, die keine Punkte vorzuweisen haben, stecken.
Tore: 1:0, 2:0 Aiden Matthew Kennedy (10., 45.), 3:0 Raphael Kronenburg (50., FE), 4:0, 5:0 Tim Stamm (55., 60.), 6:0, 7:0 R. Kronenburg (70., FE; 80.), Besondere Vorkommnisse: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafen für Ibrahim Boutaleb (20./SV Ober-Olm II) und FC Fortuna Mombach II (74.)
Spvgg. Ingelheim II – SG Gensingen/Grolsheim 1:0 (0:0)
„Wir sind nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Torchancen hat es auf beiden Seiten genügend gegeben, die jedoch immer im letzten Moment verteidigt werden konnten. Zum Glück konnten wir den Lucky Punch setzen und einen weiteren Sieg einfahren”, so Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein.
Tor: 1:0 Kai Klumb (88.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für SG Gensingen/Grolsheim wegen einer Notbremse (90.+4)
SV Alemannia Waldalgesheim II – FV Budenheim II 11:0 (4:0)
„Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute die spielbestimmende Mannschaft. Der Sieg ist auch in der Höhe absolut verdient”, fasste Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia, kurz zusammen.
Tore: 1:0, 2:0 Niklas Wein (11., 23.), 3:0 Julian Schwarz (35.), 4:0 Max Buchner (45.), 5:0, 6:0, 7:0 Nils Schwarz (47., 63., 67.), 8:0, 9:0 N. Wein (68., 79.), 10:0 Henry Kreling (88.), 11:0 N. Schwarz (90.)
TSVgg. Stadecken-Elsheim – SNK Bosnjak Mainz 9:0 (2:0)
„Der gut leitende Schiedsrichter hatte in der stets fairen Partie absolut keine Probleme. Der Sieg ist - auch ob der langen Unterzahlsituation der Gäste - mit 9:0 recht hoch ausgefallen, geht aber vollkommen in Ordnung. Es war allerdings kein fußballerisches Sahnestück. Viele Fehlpässe mit Ballverlusten haben lange das Bild geprägt. Die Partie war phasenweise - gerade im ersten Abschnitt - sehr zerfahren. Nach der Pause sind beim Gegner auch die Kräfte geschwunden”, berichtete Adrian Scherffius, der sportliche Leiter der TSVgg.
Tore: 1:0 Felix Becker (42.), 2:0, 3:0 Matthias Roth (44., 46.), 4:0 Raiko Krützfeld (55.), 5:0, 6:0 Luke Mielitz (71., 77.), 7:0 Thomas Munk (79.), 8:0 David Lipinski (86.), 9:0 M. Roth (89.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Eldar Becic (SNK Bosnjak Mainz) wegen Foulspiels am TSVgg-Keeper (20.)
Spvgg. Dietersheim – TSG Hechtsheim 2:2 (0:1)
„Es war ein sehr gutes B-Klassen-Spiel mit hohem Tempo. Leider waren es für uns verschenkte Punkte, weil wir in der zweiten Halbzeit wirklich sehr stark gespielt und nach dem 2:1 weiter Druck gemacht haben. Wir müssen das 3:1 beziehungsweise 4:1 machen, haben aber teilweise das leere Tor nicht getroffen und der Hechtsheimer Torhüter hat überragend gehalten. Am Ende ist es so gekommen, wie es kommen musste: Vorne haben wir die Dinger nicht gemacht und hinten hatten wir eine Unachtsamkeit. Trotz allem bin ich stolz auf die Mannschaft, wie sie sich zurückgekämpft hat”, so das Fazit des Spvgg-Trainers Christoph Friedrich.
Tore: 0:1 Dominic Aktas (13.), 1:1 Bastian Kreidler (58.), 2:1 Luis Ricardo Martins Rodrigues (69.), 2:2 Thomas Lochmann (87.), Besondere Vorkommnisse: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für TSG Hechtsheim (20.), Rote Karte für Spvgg. Dietersheim (90.+5)