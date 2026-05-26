Fairness vor Ergebnis: Raspo-Keeper ausgezeichnet

– Foto: SV Raspo Lathen

Fairplay ist beim SV Raspo Lathen nicht nur ein Schlagwort, sondern gelebte Haltung. Im Rahmen des letzten Heimspiels der Zweiten Herren gegen BW Papenburg wurde Torwart Niklas Kremer deshalb mit dem Fairplay-Preis ausgezeichnet. Der Keeper hatte zuvor in einer entscheidenden Spielsituation außergewöhnlichen Sportsgeist bewiesen.

Im Spiel gegen Lorup ging es kurz vor Schluss um eine umstrittene Szene. Obwohl die Situation nicht eindeutig war, zeigte Kremer selbst an, dass der Ball zuletzt von ihm berührt worden war und sprach dem Gegner damit eine Ecke zu. Aus genau dieser Standardsituation fiel anschließend noch der Gegentreffer für Raspo Lathen.

Trotz des sportlichen Nachteils blieb vor allem eines hängen: die faire Reaktion des Torwarts, der damit ein starkes Zeichen für Sportsgeist und Ehrlichkeit setzte.

Überreicht wurde die Fairplay-Auszeichnung von Kerstin Kossen vom NFV Kreis Emsland. Beim SV Raspo Lathen war die Freude über die Ehrung groß. Für den Verein ist Niklas Kremer damit nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein echtes Vorbild, auf und neben dem Platz.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden _oder möchtest uns Feedback geben? chreibe uns gerne direkt hier!

___________________

⚽ FuPa-Elf-der-Woche ⚽

Ihr könnt viel tun, um den Spielerinnen und Spielern eures Vereins zu helfen in der FuPa Elf der Woche zu erscheinen. Zuallererst muss die Aufstellung eingetragen sein. Meldet euch dafür, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, als FuPa-Vereinsverwalter an und pflegt die Aufstellungen eurer Mannschaften. Dann könnt ihr nach den Spielen bis spätestens dienstagfrüh für eure Favoriten stimmen und die Chancen erhöhen einen eurer Kicker in die FuPa Elf der Woche zu wählen. Was auch immer hilft: Macht Werbung in eurem Verein dafür und weist eure Mitspieler, Fans und Vereinsverantwortlichen darauf hin, ihre Stimmen abzugeben. Denn eines ist klar - jede Stimme hilft.

Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!