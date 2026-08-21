Fairness geht vor Siegtreffer: Jan Cottez ist Jahressieger

Preisträger Jan Cottez (vorne Mitte) mit Hans-Peter Dellwing, Kreisvorsitzender Trier-Saarburg (vorne links), und Ingo Roos, Agentur Kretzschmar & Roos in Trier (vorne rechts), sowie Cottez‘ neuem Team FSV Osburg. – Foto: FVR

Die entsprechende Szene ereignete sich am 24. Mai 2026 im Spiel des SV Farschweiler gegen die SG Kordel (2:2) in der Kreisliga B10: In der 89. Minute lief ein Spieler der Gäste nach einem Sprintduell in den eigenen Strafraum und blieb aufgrund einer Verletzung am hinteren Oberschenkel liegen. Der Ball kam in diesem Moment zu Jan Cottez, für ihn wäre die Situation eine große Gelegenheit gewesen: Ein Querpass hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Siegtreffer für seine Mannschaft geführt. Ein Erfolg hätte dem SV Farschweiler in der Tabelle einen Sprung um gleich drei Plätze beschert. Doch Cottez entschied sich anders. Obwohl er den Ball unbedrängt hätte weiterspielen können, spielte er ihn ins Toraus und ermöglichte damit die medizinische Versorgung des verletzten Gegenspielers.

Eine Entscheidung, bei der nicht der eigene sportliche Vorteil, sondern die Gesundheit des Gegenspielers im Vordergrund stand. Und eine Szene, die beispielhaft für das steht, was Fair Play im Fußball ausmacht: Respekt vor dem Gegner, Verantwortung füreinander und die Bereitschaft, auch dann fair zu handeln, wenn dadurch ein eigener Vorteil verloren geht. Für diese außergewöhnliche Geste wurde Jan Cottez nun als Jahressieger des Provinzial Fair Play Award 2025/2026 geehrt. Die Übergabe fand am vergangenen Wochenende bei seinem heutigen Verein, dem FSV Osburg, statt.

Neben der Urkunde durfte sich Cottez über mehrere besondere Preise freuen. Dazu gehören Gutscheine für den DFB-Fanshop, Eintrittskarten für das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund sowie ein Handtuch. Außerdem erhielt er einen Länderspiel-Gutschein im Wert von 250 Euro. Der Verein, in dessen Trikot die Fair-Play-Aktion stattfand, erhält vom DFB insgesamt vier neue Mini-Tore und einen Ballsack.