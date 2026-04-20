Fairness, die beeindruckt: Das ist BLEIB FAIR‑Monatssieger März Aktuelle Informationen kommen vom Württembergischen Fußballverband, von wfv · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

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Große Geste, verdienter Fairplay-Champion: Benedikt Fischer wurde zum BLEIB FAIR‑Monatssieger März gewählt. In der Online‑Abstimmung setzte er sich gegen Emre Korkmaz (FV Grün‑Weiss Ottenbronn) und Mark Luz (SGM Oberreichenbach/Würzbach) durch. Alle drei Nominierten stachen durch starke Fairplay-Gesten im Monat März heraus und dürfen sich über einen hochwertigen adidas‑Rucksack sowie ein Fairplay‑Handtuch freuen. Für den Monatssieger gibt es darüber hinaus eine persönliche Ehrung und zwei Tickets für ein Spiel im Verbandsgebiet seiner Wahl.

Ausgezeichnet wurde Benedikgt Fischer für eine Fairplay‑Aktion, die in einer sportlich hochbrisanten Situation stattfand und eindrucksvoll zeigt, was Fairness im Fußball bedeutet. Eine Szene, die das Spiel entschied Die Kreisliga‑Partie TV Möglingen II gegen die SVGG Hirschlanden‑Schöckingen am 15. März stand auf Messers Schneide. Hirschlanden‑Schöckingen führte mit 1:0, musste jedoch nach einer Roten Karte in Unterzahl weiterspielen. Möglingen erhöhte den Druck spürbar und drängte auf den Ausgleich.

Dann die 70. Minute: Ein langer Ball erreicht Benedikt Fischer, der sich im Zweikampf gegen Verteidiger und Torhüter durchsetzt und den Ball ins leere Tor einschiebt. Der Schiedsrichter erkennt den Treffer zunächst an – aus seiner Position war kein Regelverstoß zu erkennen. Es hätte das mögliche 2:0 und wohl die Vorentscheidung in Unterzahl bedeutet. Doch Fischer entscheidet sich anders. Nach Hinweisen der Gastgeber sucht der Schiedsrichter das Gespräch. Fischer zögert nicht und gibt ehrlich zu, dass der Ball ihn unmittelbar vor dem Abschluss an der Hand berührt hatte. Die Folge: Das Tor wird zurückgenommen.