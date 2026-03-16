"Faire Punkteteilung" - SVG holt Zwei-Tore-Rückstand gegen Acosta auf

Acosta-Trainer Joshua Sievert sprach nach der Partie von einem insgesamt gerechten Ergebnis: „Ich würde sagen, der Spielverlauf spiegelt auch die Spielanteile wieder. Ich denke, die erste Halbzeit geht eher an uns, während die zweite Halbzeit dann doch an SVG Göttingen geht.“

Umso zufriedener zeigte sich Sievert mit der Umsetzung seiner Mannschaft im ersten Durchgang. „Da muss ich natürlich auch der Mannschaft an der Stelle ein riesengroßes Kompliment machen. Da hat sich die Trainingswoche bezahlt gemacht.“

Dabei war für die Gäste im Vorfeld vor allem ein Punkt entscheidend: die defensive Stabilität. „Wir haben uns natürlich fürs Spiel erstmal viel vorgenommen, insbesondere natürlich diese Gegentorflut abzustellen.“ In den zwei Spielen zuvor hatte Acosta zehn Treffer kassiert.

Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent und gingen durch Aleksandar Jovanovic (17.) sowie Maurice Franke per Foulelfmeter (42.) mit 2:0 in Führung. Personell hatte Acosta während der Partie mit Einschränkungen zu kämpfen. „Wir wussten, dass wir nur drei Wechseloptionen auf der Bank haben, was sicherlich dann auch hinten raus schwierig werden könnte.“ Demnach war die Führung ein gutes Kapital für die zweite Halbzeit.

Anderes Bild im zweiten Durchgang

Nach der Pause übernahm die SVG zunehmend die Initiative. Trainer Nils Reutter sah sein Team trotz des Rückstands nicht chancenlos: „Trotz des 0:2-Rückstands zur Halbzeit hatten wir aus meiner Sicht die größeren Spielanteile und eigentlich auch die Kontrolle über das Spiel.“

Gleichzeitig kritisierte er die Entstehung der Gegentore: „Allerdings hat Acosta seine Chancen sehr effizient genutzt, und durch individuelle Fehler von uns haben wir uns die Situation unnötig kompliziert gemacht.“

Mit zunehmender Spielzeit wurde die SVG offensiver und verkürzte durch Thore Salzmann (61.). Reutter erklärte: „In der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Kleinigkeiten angepasst und waren deutlich gieriger auf das Tor.“ In der Schlussphase gelang schließlich noch der Ausgleich durch Maximilian Werner (80.).

Trotz des Punktgewinns sieht Reutter weiterhin Verbesserungspotenzial: „Am Ende zeigt sich aber wieder ein bekanntes Thema: Uns fehlt aktuell noch die Konstanz, um über 90 Minuten unser Spiel durchzuziehen.“

Auch Sievert ordnete das Remis am Ende positiv ein: „Es ist natürlich so, dass es einen kleinen faden Beigeschmack gibt, wenn du 2:0 führst und am Ende nur das 2:2 holst. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass dieser Punkt wirklich auch absolut verdient und erkämpft ist.“

Sein Fazit fiel entsprechend klar aus: „Erste Halbzeit geht an uns, zweite Halbzeit an SVG. Und somit ist es, denke ich, eine faire Punkteteilung.“ Damit bleibt die SVG auch im achten Spiel in Serie unbesiegt gegen die Braunschweiger.