Fair Play wie aus dem Lehrbuch! TuS-Legende zeigt wahre Größe

Das ist echter Sportsgeist!
TuS-Urgestein Christian Jansen wurde jetzt für ein außergewöhnlich faires Verhalten ausgezeichnet und das völlig zu Recht!
Im Vorfeld des Derbys gegen den VfL Rütenbrock II (Endstand 4:2) erhielt der Publikumsliebling eine besondere Ehrung aus den Händen von Heinz-Gerd Evers, dem Vorsitzenden des NFV-Kreis Emsland. Mit dabei: der neue TuS-Vorsitzende Gerd Wessels.
Der Grund: Im Derby der SG Haren/Emmeln II gegen Wesuwe II im vergangenen Jahr hatte Jansen beim Stand von 0:0 selbst ehrlich zugegeben, dass der Ball vor seinem Treffer bereits im Seitenaus war und das mitten im hitzigen Derby!
Ein Moment, der zeigt, was echte Größe bedeutet: Fairness über alles, auch wenn’s weh tut.
Der TuS und wir sagt: Hut ab, Christian!
Ein Vorbild, wie man es im Fußball heute selten sieht, auf und neben dem Platz.
