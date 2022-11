Fair-Play vom TuS Bremen - trotz Schiri-Regelverstoß kein Einspruch In der Bezirksliga 4 verlor Aufsteiger TuS Bremen am Sonntag klar und deutlich mit 0:5 gegen Spitzenreiter und Meisterschaftskandidat TuS Sundern.

Aufregung gab es um das zweite Tor der Gäste, das Jan Conrads per Elfmeternachschuss erzielt hatte. Conrads hatte zuvor den Pfosten getroffen, ohne Torwartberührung oder eines anderen Spielers verwandelte er den Nachschuss. Klare Sache: der Schiedsrichter Dennis Neldner hätte auf indirekten Freistoß für den TuS Bremen entscheiden müssen, erkannte die Situation aber offensichtlich nicht richtig und gab den Treffer.

Schon im Laufe des Sonntags ließ Bremen-Coach Eren Temiz ob der klaren Unterlegenheit verlauten, dass kein Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt wird. Etwas Frust war trotzdem vorhanden. „Zum Schiedsrichter will ich nichts sagen, aber er sollte das Regelwerk schon kennen“, so Temiz, der ausführte: „Das war mit Abstand der beste Gegner, gegen den wir bislang gespielt haben – spielerisch, von der Schnelligkeit und vom Kopf her. Das war ein Bonusspiel und wir werden die Köpfe nicht hängen lassen."

Warum kein Einspruch?

Es ist nicht selten, dass Vereine Verantwortung gegenüber Mannschaft, Fans und Sponsoren vorschieben, um bei (kleinsten) Regelverstößen die Einspruchseinlegung zu rechtfertigen. Das tatsächlich stattgefundene sportliche Geschehen ist dann nur noch Nebensache. Anders nun beim TuS Bremen, der die klare 0:5-Niederlage akzeptiert und auf die mögliche Chance auf ein Wiederholungsspiel verzichtet. Der Klassenerhalt soll auf sportlichem Wege erreicht werden.