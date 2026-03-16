Fair Play: Philip Schütz von Eintracht Munster ausgezeichnet

Anfang Dezember ereignete sich beim Bezirksliga-Duell in Lüneburg zwischen dem SV Altencelle und Eintracht Munster eine bemerkenswerte Aktion. Philip Schütz aus Munster im NFV-Kreis Heidekreis war als Aushilfstorwart eingesprungen, als er beim Spielstand von 1:0 ein Eigentor erzielte – und zwar mit voller Absicht.
Kurz vor dem Führungstreffer seiner Mannschaft waren zwei Spieler von Altencelle ineinander gesprungen und liegen geblieben. Die Eintracht hatte weitergespielt und ein Tor erzielt, da auch der Schiedsrichter das Spiel nicht unterbrochen hatte. Die Aufregung auf Seiten der Gastgeber war groß, sie forderten ein Eigentor der Munsteraner. Nach dem Anstoß landete der Ball bei Eintracht-Kapitän Dennis Lawitzki, der die Kugel und die Verantwortung an Schütz weitergab. „Dennis hat zu mir gepasst und gesagt, dass es meine Entscheidung sei“, so der Torhüter, der nicht lange überlegen musste und den Ball zum zwischenzeitlichen 1:1 ins eigene Tor beförderte.
„Ich bin mir sicher, dass das die richtige Entscheidung war. Erstens wollte ich nicht, dass das Spiel in die falsche Richtung kippt, es aggressiv wird und zu Verletzungen kommt. Und zweitens hatte ich das Gefühl, dass wir es nicht nötig haben, durch solch einen Treffer zu gewinnen“, beschrieb Schütz seine Aktion gegenüber dem Journalisten Torsten Grönmeyer von der Böhme-Zeitung, der diese Fair Play-Aktion wiederum dem NFV meldete. Das Spiel gegen Altencelle hatten die Munsteraner mit 7:3 für sich entschieden.
Nun wurde Schütz vor dem Bezirksligaspiel zwischen Eintracht Munster und Eintracht Elbmarsch vom Kreisvorsitzenden Steffen Flick (Heidekreis) für seine vorbildliche Aktion ausgezeichnet. Der 35-Jährige erhielt neben einer Urkunde auch ein DFB-Handtuch sowie einen DFB-Gutschein über 25 Euro und gehört damit zum Kreis derjenigen, die der NFV am Ende der Saison bei der Wahl zur fairsten Geste des Jahres berücksichtigt.
Mitmachen und melden
Fair Play ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Sports und soll bzw. muss weiter gefördert werden. Seit 2016 zeichnet der NFV einmal im Monat die fairste Geste aus, die sich auf und neben den Amateurfußballplätzen abspielen.
Mitmachen kann grundsätzlich jeder. Gemeldet werden können sowohl einmalige faire Gesten als auch das dauerhafte Verhalten im Sinne des Fair Plays von Spielern, Trainern, Schiedsrichtern, Zuschauern oder Vereinsmitgliedern sowohl auf als auch abseits des Platzes.
Weitere Infos dazu sowie das Meldeformular finden Sie unter https://my.nfv.de/fairplay.