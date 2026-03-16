Fair Play: Philip Schütz von Eintracht Munster ausgezeichnet

Der Vorsitzenden des NFV-Kreises Steffen Flick (r.) mit Philip Schütz (l.) bei der Auszeichnung zur fairen Geste des Monats. – Foto: NFV

Anfang Dezember ereignete sich beim Bezirksliga-Duell in Lüneburg zwischen dem SV Altencelle und Eintracht Munster eine bemerkenswerte Aktion. Philip Schütz aus Munster im NFV-Kreis Heidekreis war als Aushilfstorwart eingesprungen, als er beim Spielstand von 1:0 ein Eigentor erzielte – und zwar mit voller Absicht.

Kurz vor dem Führungstreffer seiner Mannschaft waren zwei Spieler von Altencelle ineinander gesprungen und liegen geblieben. Die Eintracht hatte weitergespielt und ein Tor erzielt, da auch der Schiedsrichter das Spiel nicht unterbrochen hatte. Die Aufregung auf Seiten der Gastgeber war groß, sie forderten ein Eigentor der Munsteraner. Nach dem Anstoß landete der Ball bei Eintracht-Kapitän Dennis Lawitzki, der die Kugel und die Verantwortung an Schütz weitergab. „Dennis hat zu mir gepasst und gesagt, dass es meine Entscheidung sei“, so der Torhüter, der nicht lange überlegen musste und den Ball zum zwischenzeitlichen 1:1 ins eigene Tor beförderte.

„Ich bin mir sicher, dass das die richtige Entscheidung war. Erstens wollte ich nicht, dass das Spiel in die falsche Richtung kippt, es aggressiv wird und zu Verletzungen kommt. Und zweitens hatte ich das Gefühl, dass wir es nicht nötig haben, durch solch einen Treffer zu gewinnen“, beschrieb Schütz seine Aktion gegenüber dem Journalisten Torsten Grönmeyer von der Böhme-Zeitung, der diese Fair Play-Aktion wiederum dem NFV meldete. Das Spiel gegen Altencelle hatten die Munsteraner mit 7:3 für sich entschieden.