Fair Play mit 12 Jahren: DFB ehrt Mattis Arling

Ein außergewöhnlicher Moment im Jugendfußball: Der D-Juniorenspieler Mattis Arling vom TuS Haren wird für seine Ehrlichkeit auf dem Platz mit der DFB-Fair-Play-Ehrung ausgezeichnet.

Der erst zwölfjährige Mattis Arling hat in einem Ligaspiel seiner Mannschaft beim Auswärtsspiel bei BW Papenburg eindrucksvoll bewiesen, was Fair Play bedeutet. Der D-Juniorenspieler vom TuS Haren machte den angesetzten Schiedsrichter Kai Uwe Hermes (SV Neubörger) eigenständig auf ein von ihm selbst begangenes Foulspiel im Strafraum aufmerksam. Der Unparteiische hatte die Situation im Getümmel zuvor nicht wahrgenommen und zunächst weiterspielen lassen. Mattis sprach sich jedoch klar für einen Strafstoß gegen sein eigenes Team aus.

Für diese von Fairness, Respekt und Sportgeist geprägte Geste wurde Mattis Arling nun mit einer DFB-Fair-Play-Ehrung ausgezeichnet. Bei der Übergabe fand Reinhard Deermann, stellvertretender Vorsitzender des NFV Kreis Emsland, viele lobende Worte und bezeichnete den jungen Spieler als Vorbild. Gemeinsam mit Stefan Jürgens, Vorsitzender des Jugendausschusses, überreichte er Mattis eine Urkunde, ein DFB-Fair-Play-Badetuch, eine NFV-Tasse sowie weitere kleine Geschenke.

Mit dem Geehrten freuten sich auch seine Eltern Karina und Markus Arling, der TuS-Vorsitzende Gerd Wessels, die Trainer Matthias Hasch und Gerd Schüer sowie seine Mitspieler. Die Botschaft des Tages brachte es auf den Punkt: Erfolg ist mehr als nur das Ergebnis.