Fair Play-Medaille für Messinger Kapitän

Am 16. Oktober 2022 war die erste Herrenmannschaft des SV Adler in Baccum zu Gast und lag in der 94. Spielminute 2:0 zurück. Bei einem Angriff der Adler kam Dirk zu Fall, woraufhin der Schiedsrichter der Partie einen Elfmeter pfiff.