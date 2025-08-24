Fair-Play im Mittelpunkt

Am Sonntag vor einer Woche kam es im Auswärtsspiel unserer SG Hoof/Osterbrücken beim Lokalrivalen SV Leitersweiler zu einer bemerkenswerten Fair-Play-Aktion, die den wahren Geist des Sports verdeutlicht. Beim Stand von 2:0 für die SG Hoof/Osterbrücken lief der Leitersweiler Spieler Steffen Lenhardt allein auf das Tor zu. Nachdem er sowohl einen Verteidiger als auch den Torhüter umspielt hatte, geriet er ins Straucheln und kam zu Fall. Der Schiedsrichter ahndete die Situation zunächst mit einer Zeitstrafe gegen den Keeper. Doch dann zeigte Steffen Lenhardt eine beeindruckende Geste des Sportsgeists: Er ging direkt zum Schiedsrichter und erklärte, dass er ohne Fremdeinwirkung gestürzt sei. Der Unparteiische nahm daraufhin die Strafe zurück.
„Diese Situation zeigt in besonderer Weise, was Fair Play im Fußball bedeutet. Es geht nicht nur um Tore und Punkte, sondern auch um Ehrlichkeit und gegenseitigen Respekt. Steffen Lenhardt hat mit seiner Aktion ein starkes Zeichen gesetzt. Dafür gebührt ihm unser Dank und unsere Anerkennung“, betont Stephan Alt, Vizepräsident des Saarländischen Fußballverbandes.
Fair Play kann jeder zeigen
Der Saarländische Fußballverband weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fair-Play-Gesten jederzeit gemeldet werden können. „Dabei spielt es keine Rolle, ob Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Zuschauer oder Vereinsmitglieder beteiligt sind“, so SFV-Landesehrenamtsbeauftragter Reimer Biehl.
Es kann sich dabei um einmalige Handlungen oder um dauerhaftes Verhalten im Sinne des Fair Play handeln, auf oder neben dem Platz. Schon kleine Gesten wie das Korrigieren einer Schiedsrichterentscheidung zu Ungunsten der eigenen Mannschaft, das Abbrechen einer aussichtsreichen Aktion zur Hilfeleistung bei einem verletzten Gegenspieler oder das Beruhigen von Mitspielern nach einem Foul sind meldewürdig und verdienen Anerkennung.
Besonders erfreulich ist, dass sich Fair Play auch für die Beteiligten lohnt. Bereits der Melder einer Fair-Play-Geste erhält ein kleines Geschenk. Darüber hinaus wird jeden Monat die beste Fair-Play-Aktion ausgezeichnet. Die betreffende Person erhält eine Urkunde sowie einen Gutschein für den DFB-Shop, während der Verein einen kompletten Trikotsatz im Wert von rund 1.000 Euro erhält. Auf diese Weise möchte der SFV faires Verhalten nicht nur sichtbar machen, sondern auch gezielt belohnen.
Eine Übersicht sowie die Möglichkeit, Fair-Play-Aktionen direkt zu melden, findet man hier: www.saar-fv.de/engagement/fair-play/fair-ist-mehr