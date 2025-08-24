Steffen Lenhardt zeigte eine vorbildliche Fair-Play-Geste beim Spiel in Hoff-Osterbrücken – Foto: Michael Madel

Fair-Play im Mittelpunkt Vorbildliche Geste beim Spiel SG Hoof/Osterbrücken gegen SV Leitersweiler

Am Sonntag vor einer Woche kam es im Auswärtsspiel unserer SG Hoof/Osterbrücken beim Lokalrivalen SV Leitersweiler zu einer bemerkenswerten Fair-Play-Aktion, die den wahren Geist des Sports verdeutlicht. Beim Stand von 2:0 für die SG Hoof/Osterbrücken lief der Leitersweiler Spieler Steffen Lenhardt allein auf das Tor zu. Nachdem er sowohl einen Verteidiger als auch den Torhüter umspielt hatte, geriet er ins Straucheln und kam zu Fall. Der Schiedsrichter ahndete die Situation zunächst mit einer Zeitstrafe gegen den Keeper. Doch dann zeigte Steffen Lenhardt eine beeindruckende Geste des Sportsgeists: Er ging direkt zum Schiedsrichter und erklärte, dass er ohne Fremdeinwirkung gestürzt sei. Der Unparteiische nahm daraufhin die Strafe zurück. „Diese Situation zeigt in besonderer Weise, was Fair Play im Fußball bedeutet. Es geht nicht nur um Tore und Punkte, sondern auch um Ehrlichkeit und gegenseitigen Respekt. Steffen Lenhardt hat mit seiner Aktion ein starkes Zeichen gesetzt. Dafür gebührt ihm unser Dank und unsere Anerkennung“, betont Stephan Alt, Vizepräsident des Saarländischen Fußballverbandes.

Fair Play kann jeder zeigen Der Saarländische Fußballverband weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fair-Play-Gesten jederzeit gemeldet werden können. „Dabei spielt es keine Rolle, ob Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Zuschauer oder Vereinsmitglieder beteiligt sind“, so SFV-Landesehrenamtsbeauftragter Reimer Biehl.