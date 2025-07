Fair Play Ehrungen

Untergrombach/Obergimpern. In der Saison 2024/25 fanden zahlreiche Fair Play Aktionen statt. Zwei von ihnen wurden in den letzten Wochen beim FC Germania Untergrombach II und bei der SpG Obergimpern III/Grombach II gewürdigt.

Bereits im September vergangenen Jahres zeichnete sich Philipp Schmitt vom FC Germania Untergrombach durch besonders faires Verhalten aus. In der B-Klassen-Partie seiner zweiten Mannschaft gegen den FSV Büchenau, einem waschechten Derby, kam es in der 30. Spielminute beim Spielstand von 1:0 zu einem Zweikampf an der Strafraumgrenze zwischen Schmitt und dem gegnerischen Torwart. In dessen Folge ging der Untergrombacher zu Boden. Unvermittelt entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, doch der Gefoulte teilte ihm unaufgefordert mit, dass der Kontakt außerhalb des Strafraums stattgefunden hatte. So revidierte der Unparteiische seine Entscheidung und statt des Elfmeters gab es einen Freistoß an der Strafraumgrenze. Dieser wurde zwar direkt verwandelt, doch das minderte Schmitts Fair Play-Gedanken keineswegs, was der Schiedsrichter als "sehr lobenswert" an den bfv meldete. Bis kurz vor Schluss stand es 2:2, ehe Untergrombach doch noch den Siegtreffer erzielen konnte. Für sein faires Verhalten erhielt Philipp Schmitt eine adidas-Sporttasche und ein Handtuch sowie einen Satz Trainingshauben für sein Team.

Auch Andreas Seußler von der SpG Obergimpern machte durch eine besondere Fair Play-Aktion auf sich aufmerksam. Anfang März empfing seine SpG Obergimpern III/ Grombach II den VfB Bad Rappenau II in der Kreisklasse C. In der 68. Minute beim Spielstand von 2:1 erzielte die Heimmannschaft aus einem Abpraller heraus das vermeintliche 3:1. Seußler gestand selbst ein, dass sich der Torschütze im Abseits befand und der Treffer keine Anerkennung finden dürfte. Durch dieses faire Verhalten nahm der Schiedsrichter das Tor zurück, die Partie endete 2:2 und Andreas Seußler verdiente sich den Titel "Fair ist mehr"-Monatssieger März 2025. Als Anerkennung erhielt er Präsente von adidas, einen DFB-Fanshop-Gutschein in Höhe von 25 Euro sowie einen Fußball für seine Mannschaft.