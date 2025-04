Fair-Play-Aktion in Bubach-Calmesweiler

SV Bubach-Calmesweiler - SV Merchweiler 1:3 (0:1). Der SV Bubach-Calmesweiler spielte eine sehr gute erste Halbzeit. Marco Müller war es, der mit seinem Tor für die knappe 1:0-Pausenführung sorgte. Dabei hatten die Hausherren noch weitere gute Chancen, um das Ergebnis nach oben zu schrauben. Aber auch der Gast aus Merchweiler ließ immer wieder seine Gefährlichkeit erkennen. Besonders Marcel Zenner war es, der immer wieder für Gefahr sorgte.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel verletzte sich Bubachs Keeper Steven Hiry so schwer, dass er verletzt vom Platz musste. Für ihn stand ab sofort Patrick Kaiser zwischen den Pfosten. Diese neue Situation sorgte für Unordnung in der Abwehr der Hausherren. Innerhalb von zwei Minuten kippte Gästespieler Marcel Zenner per Doppelpack die Partie, zu Gunsten der Gäste aus Merchweiler. In der 65. Minute vergab Zenner per Strafstoß sogar die mögliche Vorentscheidung.