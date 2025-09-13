(Archivfoto) – Foto: Hardy Krebs

Fair-Play-Aktion der TSG Sprockhövel nach dramatischen Szenen Der Fußball wurde am Freitagabend in der Nachspielzeit der Oberliga-Partie zwischen der SpVgg Erkenschwick und der TSG Sprockhövel zur Nebensache.

Barbaros Inan hatte soeben in der 92. Spielminute die Erkenschwicker in Führung gebracht, als sich plötzlich dramatische Szenen im Stimbergstadion abspielten. Der erst Minuten zuvor eingewechselte Erkenschwicker Angreifer Brightney Igbinadolor brach in der Jubeltraube einfach zusammen. Schnelles Handeln war gefragt. Als der gerufene Rettungswagen angekommen war, war Igbinadolor aufgrund geschulter Ersthelfer bereits wieder bei Bewusstsein.

Gestern, 19:30 Uhr SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 2 1 Abpfiff Erkenschwicks Geschäftsführer Andreas Giehl erklärt am frühen Samstagmorgen gegenüber FuPa Westfalen: "Brightney geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Er hat sich schon beim Trainer gemeldet. Beim Torjubel zum 2:1 hatte er einen Herzstillstand und musste reanimiert werden. Unsere Physiotherapeutin Amy Loose, die Freundin unseres Kapitäns und ein Ersthelfer aus den Reihen unserer Fans hatten die lebensrettenden Maßnahmen durchgeführt."

Auch TSG-Ersatztorhüter Xavier Uchmann, Rettungssanitäter von Beruf, war sofort zur Stelle und sagte gegenüber der "WAZ": „Ich habe einfach nur versucht, zu helfen, so gut ich konnte. Puls gefühlt und so. Es war schon gut, dass da ausgebildetes Personal gleich vor Ort war." Fair-Play der TSG