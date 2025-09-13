Fair-Play-Aktion der TSG Sprockhövel nach dramatischen Szenen

Barbaros Inan hatte soeben in der 92. Spielminute die Erkenschwicker in Führung gebracht, als sich plötzlich dramatische Szenen im Stimbergstadion abspielten. Der erst Minuten zuvor eingewechselte Erkenschwicker Angreifer Brightney Igbinadolor brach in der Jubeltraube einfach zusammen. Schnelles Handeln war gefragt. Als der gerufene Rettungswagen angekommen war, war Igbinadolor aufgrund geschulter Ersthelfer bereits wieder bei Bewusstsein.
Erkenschwicks Geschäftsführer Andreas Giehl erklärt am frühen Samstagmorgen gegenüber FuPa Westfalen: "Brightney geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Er hat sich schon beim Trainer gemeldet. Beim Torjubel zum 2:1 hatte er einen Herzstillstand und musste reanimiert werden. Unsere Physiotherapeutin Amy Loose, die Freundin unseres Kapitäns und ein Ersthelfer aus den Reihen unserer Fans hatten die lebensrettenden Maßnahmen durchgeführt."
Auch TSG-Ersatztorhüter Xavier Uchmann, Rettungssanitäter von Beruf, war sofort zur Stelle und sagte gegenüber der "WAZ": „Ich habe einfach nur versucht, zu helfen, so gut ich konnte. Puls gefühlt und so. Es war schon gut, dass da ausgebildetes Personal gleich vor Ort war."
Fair-Play der TSG
Um die Partie ordnungsgemäß zu beenden, waren danach noch drei Spielminuten von Schiedsrichter Luca Perschke angesetzt. Zeit, die die TSG für eine Angriffswelle auf den Ausgleich hätte nutzen können. Doch der Aufsteiger verzichtete darauf. Stattdessen einigte man sich mit den Schwickern auf ein neutrales Ballgeschiebe bis zum Abpfiff. Das Publikum quittierte dies mit fairem Applaus. Erkenschwicks Coach Nassir Malyar sagte respektvoll: „Großes Lob an Sprockhövel, das ist eine richtig tolle Truppe." Erkenschwicks Sportlicher Leiter Toni Kotziampassis lobte ebenfalls: „Es war überragend, wie sich die Sprockhöveler hier verhalten haben.“