„Fair ist mehr“-Auszeichnung für Ben Sobek

Die JFG Nordries Marktoffingen war am letzten Spieltag der Kreisliga-Aufstiegsrunde 2024/25 bei der SG Balzhausen zu Gast, die noch um den Meistertitel spielte und auch früh mit 1:0 in Führung ging. Doch die Nordireser gaben nicht auf und hatten durch Ben Sobek noch im ersten Durchgang die große Möglichkeit zum Ausgleich. Im Anschluss an eine Standardsituation hätte sich der Nachwuchsspieler aus aussichtsreicher Position die Tor-Ecke aussuchen können. Da jedoch ein Balzhauser Spieler nach einem Zweikampf am Boden liegen geblieben war, schob Sobek den Ball stattdessen fair ins Seitenaus.

Schiedsrichter dokumentiert Sobeks Fairness