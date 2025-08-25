Faiplay-Preis an Martin Rüther vom VfL Emslage übergeben

In einem D-Jugendspiel, in der eine junge Schiedsrichterin ihr erstes Spiel leitete, hatte diese beim Spielstand von 2:0 für den Gegner einen Handelfmeter zugesprochen.

Martin Rüther als Verantwortlicher des VfL Emslage wies die Schiedsrichterin darauf hin, dass kein strafbares Handspiel vorlag, sodass die Spielleiterin ihre Entscheidung wieder zurücknahm und somit der Mannschaft des VfL Emslage die Chance zur Erzielung des Anschlusstreffers nahm.