Faiplay-Preis an Martin Rüther vom VfL Emslage übergeben

In einem D-Jugendspiel, in der eine junge Schiedsrichterin ihr erstes Spiel leitete, hatte diese beim Spielstand von 2:0 für den Gegner einen Handelfmeter zugesprochen.
Martin Rüther als Verantwortlicher des VfL Emslage wies die Schiedsrichterin darauf hin, dass kein strafbares Handspiel vorlag, sodass die Spielleiterin ihre Entscheidung wieder zurücknahm und somit der Mannschaft des VfL Emslage die Chance zur Erzielung des Anschlusstreffers nahm.
Für dieses ausgesprochen faire Verhalten, das dem Deutschen Fußballbund (DFB) von dem eingesetzten Schiedsrichter-Paten Dietmar Wefers gemeldet wurde, erhielt Martin Rüther aus den Händen des Vorsitzenden des NFV Kreis Emsland eine vom DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf unterzeichnete Urkunde sowie ein Präsent.
Evers: "Mit Deinem Verhalten bist Du ein Vorbild für unseren Sport und insbesondere für unsere Kinder und Jugendliche".