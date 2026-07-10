Fahrudin Ramic kehrt zur SG Aumund-Vegesack zurück

– Foto: André Nückel

Die SG Aumund-Vegesack hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Bremen-Liga-Saison vorgestellt. Mit Fahrudin Ramic kehrt ein ehemaliger Spieler an den Vegesacker Stadtgarten zurück.

Der Offensivakteur wechselt vom FC Worpswede zur SAV und trägt damit erneut das grün-weiße Trikot. Bereits in der Vergangenheit lief Ramic für die SG Aumund-Vegesack auf und kennt das Umfeld des Vereins entsprechend bestens.

Mit der Rückkehr setzt die SAV auf einen Spieler, der sich ohne lange Eingewöhnungszeit in die Mannschaft integrieren dürfte und bereits mit den Strukturen des Vereins vertraut ist.