Fahrt in der Wilden Maus – Murnau und Rosenheim setzen Tradition fort

Der so wichtige Ausgleich: Die Murnauer Fußballer fallen Georg Kutter (2.v.r.), dem Torschützen zum 1:1, um den Hals. – Foto: Markus Nebl

Wobei sich die Trainer am Samstag einiges einfallen ließen, um den Fußball-Bruder aus dem Tritt zu bringen. Die mutige Eröffnung spielte diesmal Rosenheim. Mit einer Fünferkette in der Abwehr versuchten die Fußballer, Murnaus größte Stärke abzuschalten. Die Drachen nutzen gerne die ganze Breite des Feldes. Ihre Außen sind wie Türme auf dem Schachbrett: permanente Unruheherde, die mächtig Druck aufbauen können. Sowohl die Grundlinienläufe als auch die Flanken auf Außen nahm Rosenheim mit der Überbevölkerung der Defensive aus dem Spiel – und löste damit einen Kurzschluss beim TSV aus.

Rosenheim – Martin Wagner musste schmunzeln. Wofür der ganze Stress, wenn das Ergebnis schon vorher feststand? „Gefühlt spielen wir jedes Mal unentschieden“, witzelte er nach Schlusspfiff. Sechsmal, inklusive Vorbereitung, trafen beide Clubs aufeinander. Jedes einzelne Duell endete Remis. Dieses Mal zum Frühjahrsstart 1:1. Die Erklärung liefert der Coach des TSV als Packungsbeilage mit: Rosenheim und Murnau sind Zwillinge. Die Spieler beider Teams sind praktisch im gleichen Umfeld aufgewachsen, in den Leistungsligen der Jugend. Wenn sie sich messen, ist das wie Schattenboxen vor dem Spiegel.

Für Murnau sah es kurzzeitig schlecht aus – Rosenheim kämpft mit allen Mitteln

Praktisch eine ganze Halbzeit dauerte es, um den Schaden zu beheben. In diesem ersten Abschnitt brach allerlei Unheil über die Drachen herein. Die Volte des Gegners befeuerte die ohnehin schon um sich greifende Nervosität. So ängstlich und angespannt hatte Wagner seine Mannen selten erlebt. „Wir hatten ein bissl die Hose voll.“ Als sich dann auch noch Kapitän Philip Jarosch nach 20 Minuten mit gebrochener Nase gen Krankenhaus aufmachte, sah es düster aus für Murnau.

„Ein Schock für uns, da fehlt Lautstärke auf dem Platz.“ Konfusion brach aus. Was angesichts der völlig neu sortierten Abwehrreihe nicht verwunderlich war. Fabian Heiland verteidigte erstmals rechts, Nick Ostler gab sein Debüt links, und für den Capo rückte Leon Schlichting nach, der erst seit dieser Saison fest zum Landesliga-Kader gehört. Auch bei Standards fehlten Organisation und Abläufe. Zum wiederholten Mal zerbröselte die Mauer bei einem direkten Freistoß. Torwart Fabio Grund durfte es ausbaden, sah aber seinerseits recht unglücklich aus. Fazit zur Pause: „Rosenheim hat uns an die Wand gespielt.“

Murnau gelingt der Ausgleich – Handspiel bleibt unbeachtet

Es war kein Zeitpunkt zum Draufhauen, sondern einer zum Aufrichten. Murnau ist Murnau – und das bedeutet, dass die Drachen bei allem Schlamassel der Kampfgeist niemals verlässt. „In Sachen Einsatz sind wir schon wieder gut dabei, bei etwa 80 Prozent“, hielt Wagner fest. Mehr braucht es nicht zum Punktspielstart, an dem die Teams traditionell noch wie Prototypen daherkommen. Der Umschwung begann mit Kampf und Taktik. Die Gäste hatten noch Mittel, die oft verpönt sind, aber doch auch erfolgreich sein können. Mit langen Bällen bearbeiteten sie die freien Räume im Zentrum. Der eingewechselte Murat Höbekkaya ist prädestiniert für diese Rolle. Wenig überraschend fiel der Ausgleich nach diesem Muster. Ein langer Ball in den Strafraum prallte Georg Kutter vor die Füße.

Das 1:1 verwandelte die Partie in eine Fahrt in der Wilden Maus. Murnau kam durch den starken Edeljoker Bastian Adelwart zu zwei nennenswerten Chancen. Höbekkaya provozierte eine Situation, die nach Ansicht der Murnauer eine Rote Karte hätte nach sich ziehen müssen, als 1860-Torwart Jaro Gleißenberger außerhalb seiner Zone mit der Hand zum Ball ging. Genauso feuerte Rosenheim in diesem sehr rassigen, aber fairen Spiel noch zwei Standards auf das TSV-Tor, sodass Wagner am Ende festhielt: „Beide Teams hätten das noch gewinnen können.“