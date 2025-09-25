Fahrschule Kuhn stattet D-Jugend mit neuen Trikots aus

Die D-Junioren der JFG Schwarze Laber dürfen sich über einen neuen Trikotsatz freuen. Gesponsert wurde dieser von der Fahrschule Kuhn, einem der führenden Anbieter für Fahrausbildung in der Region Parsberg.
Inhaber Kai Rudolf Kuhn übergab die Trikots persönlich an die Mannschaft und erklärte:
„Als regional verwurzeltes Unternehmen ist es uns wichtig, die Jugendarbeit vor Ort zu unterstützen. Teamgeist, Disziplin und Fairness sind Werte, die nicht nur im Sport, sondern auch im Straßenverkehr zählen. Wir wünschen den Jungs viel Freude und Erfolg in ihren neuen Trikots.“
Auch das Trainerteam der D-Jugend zeigt sich dankbar:
„Mit einheitlichen, hochwertigen Trikots können unsere Spieler stolz auftreten. Gerade im Jugendfußball ist solch ein Engagement keine Selbstverständlichkeit. Ein großes Dankeschön an die Fahrschule Kuhn für die wertvolle Unterstützung.“
Die JFG Schwarze Laber ist eine Spielgemeinschaft der Stammvereine TV 1899 Parsberg, TSV Beratzhausen, SV Lupburg, TSV Hohenfels, SV Hörmannsdorf und DJK-SV Oberpfraundorf. An diesen Stützpunkten werden die besten Talente der Region zusammengeführt und gezielt gefördert. Das Sponsoring passt daher perfekt zum Konzept der JFG: leistungsorientierte Nachwuchsarbeit mit einem einheitlichen, professionellen Auftritt.
Die Fahrschule Kuhn mit Hauptsitz in Parsberg (Marktstraße 8) und weiteren Filialen in Breitenbrunn, Hemau und Seubersdorf ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner in der Fahrausbildung. Angeboten wird das gesamte Spektrum an Führerscheinklassen: Pkw (B/BE), Motorrad (A), Lkw (C/CE, C1/C1E) sowie Traktor (T, L).
Alle Standorte bieten mindestens zweimal wöchentlich Unterricht, ergänzt durch Ferien- und Intensivkurse. Mit modernen Fahrzeugen, erfahrenen Fahrlehrern und individueller Betreuung hat sich die Fahrschule Kuhn einen hervorragenden Ruf in der Region erarbeitet.
