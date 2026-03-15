Fahrrad Schulz unterstützt die SpVgg Wiesenbach

Wir bedanken uns recht herzlich bei der Firma Fahrrad Schulz aus Deisenhausen für die halbseitige Werbeanzeige in unserem Fußballblättle und die Unterstützung bei der Anschaffung neuer Tornetze.

Das in Deisenhausen ansässige Unternehmen mit Kernkompetenz auf Mountainbikes, Trekking- und Tourenräder - egal ob mit oder ohne Antrieb - möchte mehr als nur ein Produkt verkaufen. Es geht viel mehr um Leidenschaft fürs Radfahren, echte Qualität und verlässlichen Service. Kundenzufriedenheit ist für Fahrrad Schulz nicht nur ein Ziel, sondern Firmen-Philosophie. Also unbedingt mal in Deisenhausen vorbeischauen, wenn ihr ein neues Rad oder Top-Service sucht. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite https://fs-schulz.de

Das Bild zeigt Inhaber Bernhard Schulz (links) und unseren 1. Vorstand Tobias Miller bei der symbolischen Übergabe am Firmensitz in Deisenhausen (Foto: Fahrrad Schulz).