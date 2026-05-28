Fahrplan von Hansa Rostock: Zwischen Küste, Ausland und Bundesliga Das Team aus der 3. Liga spielt unter anderem beim englischen Club Watford FC und gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach von red/pm · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

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Hinter den Kulissen wurde in den vergangenen Wochen bereits intensiv an der Vorbereitung auf die neue Spielzeit gearbeitet – nun steht der Sommerfahrplan des Drittligisten Hansa Rostock weitgehend fest.

Neben schweißtreibenden Trainingseinheiten, dem traditionellen Trainingslager in Neuruppin und mehreren Testspielen gegen regionale Gegner warten auch in diesem Sommer wieder einige besondere Highlights auf Mannschaft und Fans. Dazu gehören unter anderem das Duell mit dem dänischen Zweitligisten Hvidovre IF, das Gastspiel beim englischen Club Watford FC sowie ein echter Kracher im Schlussspurt der Vorbereitung: Im Rahmen des Fan- und Familientags wird der FCH den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach für ein Testspiel im Ostseestadion begrüßen können.

Bevor die Profi-Mannschaft am 28. Juni 2026 (Sonntag) offiziell auf den Trainingsplatz zurückkehrt, stehen zwei Tage zuvor zunächst die obligatorischen Leistungs- und Medizinchecks auf dem Programm. Anschließend wird die Intensität der Vorbereitung Schritt für Schritt gesteigert. Den Auftakt der Testspielserie bilden zwei Begegnungen gegen regionale Gegner: