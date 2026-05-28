Fahrplan von Hansa Rostock: Zwischen Küste, Ausland und Bundesliga

Hinter den Kulissen wurde in den vergangenen Wochen bereits intensiv an der Vorbereitung auf die neue Spielzeit gearbeitet – nun steht der Sommerfahrplan des Drittligisten Hansa Rostock weitgehend fest.
Neben schweißtreibenden Trainingseinheiten, dem traditionellen Trainingslager in Neuruppin und mehreren Testspielen gegen regionale Gegner warten auch in diesem Sommer wieder einige besondere Highlights auf Mannschaft und Fans.
Dazu gehören unter anderem das Duell mit dem dänischen Zweitligisten Hvidovre IF, das Gastspiel beim englischen Club Watford FC sowie ein echter Kracher im Schlussspurt der Vorbereitung: Im Rahmen des Fan- und Familientags wird der FCH den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach für ein Testspiel im Ostseestadion begrüßen können.
Bevor die Profi-Mannschaft am 28. Juni 2026 (Sonntag) offiziell auf den Trainingsplatz zurückkehrt, stehen zwei Tage zuvor zunächst die obligatorischen Leistungs- und Medizinchecks auf dem Programm. Anschließend wird die Intensität der Vorbereitung Schritt für Schritt gesteigert.
Den Auftakt der Testspielserie bilden zwei Begegnungen gegen regionale Gegner:
4. Juli 2026 (Sonnabend) | 14:00 Uhr | gegen den FSV Kühlungsborn (Verbandsliga) in Kühlungsborn
8. Juli 2026 (Mittwoch) | 18:30 Uhr | beim FC Anker Wismar (NOFV-Oberliga Nord)
Vom 9. bis 16. Juli 2026 schlägt der FCH erneut sein Quartier im Trainingslager in Neuruppin auf. Dort stehen intensive Einheiten sowie zwei weitere Testspiele auf dem Plan:
11. Juli 2026 (Sonnabend) | 14:00 Uhr | gegen Hvidovre IF (1. Division Dänemark)
15. Juli 2026 (Mittwoch) | 16:30 Uhr | gegen den Greifswalder FC (Regionalliga Nordost)
Ein absolutes Highlight der Sommervorbereitung erwartet Hansa am 25. Juli 2026. Nach vielen Jahren bestreitet die Kogge erstmals wieder ein internationales Testspiel im Ausland: Das Gastspiel beim englischen Traditionsclub Watford FC (EFL Championship) verspricht sportlich wie emotional ein besonderer Höhepunkt zu werden.
Nur wenige Tage später folgt bereits der nächste Kracher: Im Rahmen des traditionellen Fan- und Familientags empfängt der F.C. Hansa am 1. August (Sonnabend) Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Ostseestadion. Der Vergleich mit den „Fohlen“ wird nicht nur ein echter Gradmesser, sondern zugleich die letzte große Standortbestimmung vor dem Pflichtspielstart.
Zum Abschluss der Sommervorbereitung trifft die Kogge am 2. August 2026 (Sonntag) um 13:00 Uhr in Rostock auf die TSG Neustrelitz (NOFV-Oberliga Nord).
Bereits eine Woche später (07. -09. August) startet der FCH dann in den Punktspielbetrieb.
Der vorläufige Sommerfahrplan im Überblick:*
28.06.2026 Trainingsauftakt
04.07.2026 (Sonnabend) | 14:00 Uhr | FSV Kühlungsborn - FCH
08.07.2026 (Mittwoch) | 18:30 Uhr | FC Anker Wismar – FCH
09.07.2026 - 16.07.2026 Trainingslager in Neuruppin
11.07.2026 (Sonnabend) | 14:00 Uhr | FCH - Hvidovre IF
15.07.2026 (Mittwoch) | 16:30 Uhr | FCH - Greifswalder FC
25.07.2026 (Sonnabend) | 14:00 Uhr | Watford FC - FCH
01.08.2026 (Sonnabend) | 14:00 Uhr | FCH - Borussia Mönchengladbach
02.08.2026 (Sonntag) | 13:00 Uhr | FCH - TSG Neustrelitz
+ + Punktspielstart + +
07.08.2026 - 09.08.2026 (Rahmentermin)
*Weitere Termine und kurzfristige Änderungen im Sommerfahrplan möglich.