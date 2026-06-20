Fahrplan steht: VfL startet Ende Juni in die Zweitliga-Vorbereitung Mit Leistungstests, Trainingslager in Österreich und mehreren Testspielen bereitet sich der VfL Osnabrück auf seine Rückkehr in die 2. Bundesliga vor von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga hat der VfL Osnabrück seinen Fahrplan für die Sommervorbereitung veröffentlicht. Bereits vom 24. bis 26. Juni absolvieren die Profis die obligatorischen Leistungsdiagnostiken und sportärztlichen Untersuchungen, ehe Cheftrainer Timo Schultz seine Mannschaft am 27. Juni zur ersten öffentlichen Trainingseinheit an der Illoshöhe begrüßt.

Den ersten Härtetest bestreiten die Lila-Weißen am 4. Juli beim Landesligisten SC Melle 03. Anschließend reist der Aufsteiger erneut ins Trainingslager nach Lienz in Osttirol. Vom 7. bis 13. Juli will der VfL dort die Grundlagen für die neue Saison legen. Während des Aufenthalts ist zudem ein weiteres Testspiel vorgesehen, dessen Gegner noch bekanntgegeben wird. Fußball-Direktor Joe Enochs sieht das Trainingslager erneut als wichtigen Baustein der Vorbereitung: Nach den positiven Erfahrungen aus dem Vorjahr solle die gemeinsame Zeit vor allem dabei helfen, die zahlreichen Neuzugänge schnell in die Mannschaft zu integrieren.

Weitere Testspiele und Saisoneröffnung Nach der Rückkehr nach Deutschland stehen zunächst ein nicht öffentliches Testspiel am 18. Juli sowie ein weiterer Geheimtest am 25. Juli auf dem Programm. Dazwischen gastiert der VfL am 24. Juli beim Regionalligisten BW Lohne. Den Höhepunkt der Vorbereitung bildet schließlich die offizielle Saisoneröffnung an der Bremer Brücke. Am 1. August empfängt der VfL Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn 07. Für mehrere Akteure wird es dabei ein Wiedersehen mit ihrer alten Wirkungsstätte geben – unter anderem für Sebastian Klaas, Steffen Tigges und Co-Trainer Pit Reimers. Neben der Generalprobe für den Ligastart ist auch ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant.