Am Sonntag, den 22. Juni startet der FC 08 Homburg mit dem KICKOFF am Waldstadion in die Saison 2025/26. Neben dem Trainingsauftakt ist an diesem Tag wieder für ein buntes Rahmenprogramm rund ums Stadion gesorgt. Alle weiteren Infos zum Fahrplan für die Sommervorbereitung gibt's hier:

Nach dem Sieg im Finale des Sparkassen-Pokals Saar gegen den FC Palatia Limbach am vergangenen Wochenende befindet sich der FCH derzeit in der Sommerpause. Am Sonntag, den 22. Juni bitten Cheftrainer Roland Seitz und sein Trainerteam ihre Mannschaft zum Trainingsauftakt in die Vorbereitung auf die neue Saison 2025/26. Bis dahin arbeitet jeder Spieler sein individuelles Trainingsprogramm ab.

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr mit knapp 1.500 Besuchern heißt es auch in diesem Jahr wieder auf zum KICKOFF ins Waldstadion! Am Sonntag, den 22. Juni laden wir wieder herzlich ein, gemeinsam in die neue Saison zu starten. Neben dem Trainingsauftakt unserer Profimannschaft bieten wir rund ums Waldstadion ein buntes Rahmenprogramm – für alle Altersklassen und Interessen. Für unsere kleinen Gäste gibt es wieder Spiel, Spaß und Überraschungen, während für die Großen bestens für das leibliche Wohl gesorgt ist. Los geht es ab 11 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich und einem zünftigen Frühschoppen bei Live-Musik. Im Laufe des Tages präsentieren wir Euch unsere neuen Trikots, stellen die Mannschaft für die kommende Spielzeit vor und begrüßen spannende Gäste auf unserer Bühne.

Wenige Tage nach dem Trainingsauftakt am 22. Juni steht für den FCH am Mittwoch, den 25. Juni bereits das erste Vorbereitungsspiel gegen den luxemburgischen Erstligisten F91 Dudelange an. Die Partie findet um 19 Uhr in Dudelange statt.

Vom 30. Juni bis 06. Juli geht es für die Grün-Weißen im vierten Jahr in Folge wieder ins bewährte Trainingslager nach Hirschegg ins Kleinwalsertal. Dort bestreitet man am Mittwoch, den 02. Juli um 18 Uhr ein Testspiel gegen den TSV Kottern. Am Samstag, den 05. Juli nimmt der FCH auch in diesem Jahr wieder am Allgäuer Brauhaus-Cup in Kempten teil, den man in der Vergangenheit bereits zweimal gewinnen konnte. Ab 15 Uhr trifft man dort zunächst auf die U23 des FC Augsburg. Im Spiel um Platz 3 oder im Finale warten dann entweder der FC Memmingen oder der FC Kempten.

Zurück in Homburg wartet auf den FCH am Samstag, den 12. Juli ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen den luxemburgischen Erstligisten FC Victoria Rosport. Die Partie findet um 13:30 Uhr im Rahmen des Sportfests der SG Erbach in Erbach statt. Am Mittwoch, den 16. Juli steht ein weiteres Testspiel gegen einen luxemburgischen Erstligisten an. Um 18:30 Uhr tritt man bei Jeunesse Esch an.

Für das Wochenende des 19.-20. Juli ist ebenfalls ein Vorbereitungsspiel geplant. Hier sind Gegner und Uhrzeit noch nicht fix und werden nachgereicht. Am Sonntag, den 27. Juli wartet dann in der Generalprobe eine Woche vor dem Ligastart nochmal ein Härtetest. Um 14 Uhr empfängt der FCH den Zweitligisten SV 07 Elversberg im Waldstadion.

Am ersten August-Wochenende (01.-03.08.) steht der 1. Spieltag der Regionalliga Südwest 2025/26 an. Die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals findet vom 15.-18. August statt.

Alle Termine der Sommervorbereitung im Überblick