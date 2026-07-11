Fahrplan der Sommervorbereitung steht fest von Sebastian Kipp · Heute, 06:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marie Beermann

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Ein Landesligist, vier Bezirksligisten und zwei A-Ligisten warten auf GWA Die Sommervorbereitung des GWA startet am heutigen Samstag, dem 11. Juli 2026, mit einem Heimspiel gegen den Landesligisten SV Burgsteinfurt. Die Burgsteinfurter verpassten in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Westfalenliga nur denkbar knapp. Zusätzlich erhält die Partie eine besondere Note, denn mit Ricardo Faria da Silva und Jason Petris wechseln zur neuen Saison gleich zwei Spieler aus der Kreisstadt an den Schottock.

Anschließend stehen für die Mannschaft von Nico Lauenstein zwei Testspiele an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf dem Programm. Am 18. Juli ist GWA beim Bezirksligisten TuS Altenberge zu Gast. Die Altenberger beendeten ihre erste Bezirksligasaison mit einem soliden 10. Tabellenplatz. Nur einen Tag später wartet bereits die nächste Herausforderung. Dann trifft GWA auf Bezirksliga-Aufsteiger Cheruskia Laggenbeck. Die Laggenbecker schafften in der vergangenen Saison nach vier Jahren in der Kreisliga den Wiederaufstieg in die Bezirksliga.