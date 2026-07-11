Fahrplan der Sommervorbereitung steht fest

Ein Landesligist, vier Bezirksligisten und zwei A-Ligisten warten auf GWA
Die Sommervorbereitung des GWA startet am heutigen Samstag, dem 11. Juli 2026, mit einem Heimspiel gegen den Landesligisten SV Burgsteinfurt. Die Burgsteinfurter verpassten in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Westfalenliga nur denkbar knapp. Zusätzlich erhält die Partie eine besondere Note, denn mit Ricardo Faria da Silva und Jason Petris wechseln zur neuen Saison gleich zwei Spieler aus der Kreisstadt an den Schottock.
Anschließend stehen für die Mannschaft von Nico Lauenstein zwei Testspiele an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf dem Programm. Am 18. Juli ist GWA beim Bezirksligisten TuS Altenberge zu Gast. Die Altenberger beendeten ihre erste Bezirksligasaison mit einem soliden 10. Tabellenplatz.
Nur einen Tag später wartet bereits die nächste Herausforderung. Dann trifft GWA auf Bezirksliga-Aufsteiger Cheruskia Laggenbeck. Die Laggenbecker schafften in der vergangenen Saison nach vier Jahren in der Kreisliga den Wiederaufstieg in die Bezirksliga.
Den Abschluss der Bezirksligawoche bildet schließlich ein Heimspiel gegen BW Hollage II. Auch die Hollager feierten in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bezirksliga. Gespielt wird am 25. Juli im heimischen Autodeters Stadion.
Mit dem Borghorster FC kommt am 1. August der nächste Bezirksligist zum letzten Heim-Testspiel an den Schottock. Die Borghorster beendeten die vergangene Saison auf dem 11. Tabellenplatz.
Die letzten beiden Testspiele führen GWA anschließend ins Tecklenburger Land. Am 8. August gastiert die Mannschaft bei Westfalia Hopsten, dem Tabellensechsten der vergangenen Saison in der Kreisliga A Tecklenburg. Den Abschluss der Vorbereitung bildet am 16. August das Gastspiel bei Brukteria Dreierwalde. Obwohl die Sportplätze der beiden Vereine nur rund sieben Kilometer voneinander entfernt liegen, kommt es nur selten zu einem Duell mit den Nachbarn aus Dreierwalde.