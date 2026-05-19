Fahrnau-Trainer Sven Oertel: "Diesen Weg wollen wir weitergehen"

Seit der Winterpause 2024/25 beim FV Fahrnau im Amt: Sven Oertel – Foto: Matthias Konzok

Nach dem Aufstieg des FV Fahrnau in die Kreisliga A spricht Trainer Sven Oertel über den Verbleib der Leistungsträger Klejdi Zenelak und Richard Geyland. Außerdem geht er auf die Kaderplanung ein und erklärt, warum sein Team in den vergangenen Spielen immer einen Rückstand drehen musste.

BZ: Herr Oertel, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Kann man Topspieler wie Klejdi Zenelak und Richard Geyland für nächstes Jahr halten? Sven Oertel: Es ist fix, dass sie bei uns bleiben. Wir wissen, was wir an ihnen haben und ich denke, sie wissen auch, was sie ans uns haben. Das Projekt ist uns gelungen, wir sind aufgestiegen und haben unsere Ziele erreicht. Daher gibt es meines Erachtens keinen Grund sich einen neuen Verein zu suchen.

BZ: Wie sieht die Kaderplanung für nächstes Jahr aus? Woran liegt es, dass bisher acht Neuzugänge kommen? Oertel: Zum einen hört der eine oder andere Spieler auf, auch aus Altersgründen. Das ist noch nicht alles sicher und offiziell. Zum anderen wegen unseres Vorstands Mark Leimgruber, der da total hinterher und sehr engagiert ist, was neue Spielerverpflichtungen angeht. Er geht klug an die Sache ran und achtet auch drauf, dass sich die Spieler untereinander kennen. Die vielen Verpflichtungen sind im Endeffekt Folge der vielen einwirkenden Aspekte.

BZ: Das heißt also, sie denken das Mannschaftsgefüge und die Teamchemie wird passen? Oertel: Ich muss gestehen, dass ich nicht bei allen Transferverhandlungen dabei war, aber der Fahrplan unseres Vereins ist klar, die Spieler müssen zu uns passen. Man kann es natürlich nie hundertprozentig wissen, aber man bekommt die ersten Eindrücke. Wie es mit dem Mannschaftsgefüge ist, werden wir noch sehen, aber wir sind guter Dinge, denn wir hatten zum Beginn dieser Saison auch sehr viele neue Spieler und das hat super geklappt. Diesen Weg wollen wir weitergehen, da wir uns in der Kaderbreite stärken müssen, um in der Kreisliga A zu bestehen. BZ: Am Sonntag haben sie beim FC Schönau II nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gewonnen. Woran liegt es, dass Ihr Team in den vergangenen drei Spielen immer zurücklag und das Spiel gegen Ende noch gedreht hat? Oertel: Schwierig. Da muss ich jedes Spiel individuell betrachten. Wenn ich über das Spiel gegen Todtnau nachdenke, da machen wir defensiv drei individuelle Fehler, liegen 0:2 zurück, sind überhaupt nicht im Spiel und dann wird der Schalter umgelegt. Danach funktioniert es prinzipiell. An solchen Spielen merken wir, dass wir die Qualität haben, jedes Spiel zu drehen. Fußball ist nicht immer schön, auch wenn wir mal zuerst zwei Gegentore kassieren. Man muss das alles differenziert sehen. Jetzt am Wochenende hatten wir viele Verletzte, Angeschlagene und Urlauber, die verhindert waren. Dadurch musste eine ganz neue Elf entstehen, aber das zeigt auch unsere Kaderbreite. Insgesamt gibt es einfach solche Spiele, in denen man sich schwertut, das erste Tor zu schießen. Aber das tut gar nichts zur Sache, wir müssen einfach nach vorne schauen und es in den kommenden Spielen besser machen.

"Das Projekt ist uns gelungen": Sven Oertel bei der Meisterfeier nach dem Sieg gegen den SV Todtnau. – Foto: Gerd Gründl