Fahrlässiger Chancenwucher kostet Geretsried II beinahe den Sieg beim TSV Peißenberg

Mehr Arbeit als dem Trainer lieb war, hatte die Reserve des TuS Geretsried gegen den TSV Peißenberg. „Das hätte uns auch auf die Füße fallen können“, räumte Lukas Haustein ein, dass ihn die Leistung seiner Mannschaft nicht durchgängig überzeugt hatte. „Von Sechzehner zu Sechzehner war das spielerisch sehr gut von uns, aber was wir dann produziert haben, war fahrlässig“, monierte der TuS-Coach, dass oft „der letzte Pass sehr schlecht gespielt“ worden war. Hinzu kam, dass „beste Chancen nicht genutzt wurden“, weshalb sich die Dominanz des Spitzenreiters gegen den Tabellenvorletzten nicht in Zahlen ausdrückte. Trotz einer frühen Führung: Einen Einwurf verlängerte Marc Thiess mit dem Kopf im Strafraum, wo Thomas Schnaderbeck aus dem Gewühl zum 1:0 (10.) einschob. Es dauerte bis zur 39. Minute, ehe TuS-Kapitän Thiess per Elfmeter (nach Foul an Niko Karpouzidis) auf 2:0 erhöhen konnte. „Da waren wir super da“, glaubte Haustein sein Team einem sicheren Sieg entgegensteuern. Doch dann unterlief Torhüter Lukas Günther ein Fehlpass ins Zentrum, wo Gabriel Rawitz keine Mühe hatte, fünf Minuten vor der Pause auf 1:2 zu verkürzen.

Kurz nach Wiederbeginn nutzte Peißenberg Abstimmungsprobleme in der Geretsrieder Abwehr zum überraschenden 2:2-Ausgleich durch Fabian Lory. „Das hat sich nicht angedeutet, da hat Peißenberg wieder dran geglaubt“, stellte Haustein fest, wenngleich Fabio Pech nur drei Minuten nach dem Ausgleich die Gastgeber erneut in Führung brachte. „Danach haben wir versäumt, das Spiel endgültig zu entscheiden“, haderte der Trainer mit dem fortwährenden Chancenwucher, unter anderem durch den eingewechselten Korbinian Dosch. Für den 4:2-Endstand sorgte erneut Pech, der in der Nachspielzeit nach Foul am kurz zuvor eingewechselten Christoph Klein den fälligen Elfmeter verwandelte. Hausteins Fazit: „Der Sieg ist absolut verdient, aber wir haben uns das Leben schwerer gemacht als nötig.“