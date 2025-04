„Fahren wir da hin, um zu gewinnen“ – Geiselbullach hat im Totopokal Chance auf ersten Titel

Mitten ins Kreisliga-Aufstiegsrennen fällt das Kreisfinale im Totopokal. Geiselbullach will gegen Otterfing seiner Favoritenrolle gerecht werden.

Geiselbullach – Mittlerweile ist es zu einer echten Tradition im bayerischen Fußballkalender geworden. Am 1. Mai finden die Totopokal-Endspiele in 22 bayerischen Fußball-Kreisen statt. Um die Zugspitz-Krone duellieren sich ab 13 Uhr der gastgebende TSV Otterfing und der TSV Geiselbullach. Der Sieger erhält nicht nur eine Siegprämie von stolzen 1000 Euro, er qualifiziert sich für die erste Runde des bayerischen Totopokals und darf dort mit etwas Losglück auf ein Heimspiel gegen eines der bayerischen Topteams aus der 3. Liga oder der Regionalliga hoffen.

„Das ist schon ein Ansporn“, meinte Stefan Held. Auch wenn dem Bullacher Spielertrainer den Termin als unglücklich bezeichnet, steht doch am Sonntag das Liga-Topspiel beim SC Weßling auf dem Programm. Aber: Den Otterfingern dürfte es ähnlich gehen. Auch sie haben am Sonntag das Liga-Topspiel gegen Darching vor der Brust. Die Papierform weist die eine Liga höher kickenden Bullacher als Favorit aus. „So wollen wir auch auftreten“, gibt Held die Marschrichtung vor.

Und auch wenn die Liga Priorität hat, wie Held betonte, den Pokal wolle er schon mitnehmen. Die angeschlagenen Spieler werden geschont. Ansonsten „fahren wir da hin, um zu gewinnen.“ Ein Selbstläufer dürfte der Auftritt im Landkreis Miesbach nicht werden. Im Kalenderjahr 2025 ist der TSV Otterfing noch ungeschlagen und peilt als Tabellenführer der Kreisklasse 2 den Sprung in die Kreisliga an. Es ist also alles angerichtet für ein packendes Finale in Otterfing. Letztmals standen die Bullacher 2019 im Totopokalfinale. Damals unterlag man dem Bezirksligisten FC Penzberg. Der letzte Totopokalsieger aus dem Landkreis war der FC Emmering im Jahr 2018. (Dirk Schiffner)