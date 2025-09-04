"Fahren nicht auf einer Arschbacke hin" – SF Düren zu Gast in Porz

Die Mittelrheinliga hat kaum begonnen, schon steht ein spannendes Duell zweier Teams im Fokus: Am Sonntag empfängt die SpVg Porz die Sportfreunde Düren. Beide Mannschaften sind mit einem Achtungserfolg in die Saison gestartet – Porz trotzte dem favorisierten FC Wegberg-Beeck beim 3:3 einen Punkt ab, Düren feierte beim 4:3 gegen den 1. FC Düren einen emotionalen Derbysieg.

Jonas Wendt, Trainer der Porzer, blickt mit viel Zuversicht auf das Heimspiel: "Personell sieht es bei uns gut aus. Wir haben die Qual der Wahl, vom Tor bis in den Offensivbereich. Wir haben gefühlt alle Mann an Bord." Auch den kommenden Gegner schätzt er stark ein: „Es hat gefühlt die komplette Aufstiegstruppe gespielt. Die sind natürlich eingespielt“, so Wendt, der sich auf das erste Treffen mit Sportfreunde-Trainer Marcel Demircan freut: "Ein sehr interessanter Trainer, gegen den ich noch nie gespielt habe. Wir kennen uns persönlich auch nicht, aber ich freue mich auf ein erstes Sehen."

Aufsteiger Düren reist voller Euphorie an, geht das Auswärtsspiel aber mit realistischer Erwartungshaltung an. „Ich habe natürlich schon viel von Porz gehört. Es scheint ein spezielles Team zu sein. Ich würde es vergleichen mit Augsburg, also eine Mannschaft, zu der man sehr ungerne fährt."

Geschenke will man dennoch nicht verteilen, schließlich sei der Punkt gegen Beeck bei einer Niederlage im Heimspiel gegen den Aufsteiger nur halb so viel wert: "Wenn wir die Einstellung abrufen, die wir in Beeck hatten, dann haben wir gute Karten, das Spiel auch für uns zu entscheiden. Wir wissen um die Stärken von den Sportfreunden Düren, wir wissen auch um deren Schwächen. Wir wollen natürlich punkten, wenn möglich auch drei Punkte holen, um den Punkt in Beeck zu vergolden.“

Demircan: "Jeder Gegner ist schwer, wenn man selber nicht abliefert"

Den Respekt vor dem Gegner untermauert er mit Blick auf den Auftakt: „Wenn man sich das Ergebnis vom ersten Spieltag gegen Wegberg-Beeck anschaut, dann ist das schon ein Ausrufezeichen. Und es kamen viele zu mir und haben gesagt: Marcel, pass in Porz auf. Grundsätzlich passe ich bei jedem Gegner auf und es gibt kein Spiel, bei dem ich sage: 'Da fahren wir auf eine Arschbacke hin.' Jeder Gegner ist schwer, wenn man selber nicht abliefert."

Personell kann Demircan aus dem Vollen schöpfen. „Es sind alle Spieler an Bord am Sonntag. Ich habe die Qual der Wahl. Und deswegen: Ausreden gibt es bei uns nicht.“ Dennoch bleibt er vorsichtig: „Es ist das erste Auswärtsspiel in der Vereinsgeschichte in der Mittelrheinliga. Ein Punkt wäre für uns in Ordnung. Und wenn wir ein gutes Spiel abliefern und Porz ist besser, dann werde ich meiner Mannschaft auch nichts vorwerfen.“

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SpVg Porz 1919 SpVg Porz Sportfreunde Düren SF Düren 15:00 PUSH

Auch das Duell mit Wendt reizt den Dürener Coach: „Jonas Wendt kenne ich persönlich noch nicht. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf ihn. Er soll ein sehr guter Trainer sein, der viel über Emotionen kommt. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen.“

Beide Seiten eint die Lust auf die neue Herausforderung. „Im Moment habe ich einfach nur auf jeden Sonntag Bock. 28 Endspiele – und ich hoffe, wir kriegen schnell genug die Punkte zusammen“, sagt Demircan. Wendt formuliert es pragmatisch: „Der Punkt in Beeck wäre natürlich ein bisschen weniger wert in der Summe, wenn wir das Spiel zu Hause verlieren würden. Wir gehen mit einem ganz guten Matchplan ins Spiel und wollen das Spiel gewinnen.“