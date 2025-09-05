Die Gastgeber aus Braunschweig sind mit einem starken Saisonstart unterwegs und wollen ihren positiven Lauf fortsetzen. Trainer Joshua Sievert sieht seine Mannschaft gut gerüstet:

„Wir haben einen guten Kader beisammen und gehen mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Die Trainingswoche war intensiv, die Stimmung ist sehr positiv. Gegen die SVG wollen wir an unsere bisherigen Leistungen anknüpfen und den nächsten Schritt machen.“ Gleichzeitig warnt er aber vor dem Gegner: „Göttingen ist zwar noch ungeschlagen, hat aber sicher das Ziel, endlich den ersten Sieg einzufahren. Das macht sie gefährlich.“

Auch die Gäste aus Südniedersachsen reisen mit klaren Ambitionen nach Braunschweig. SVG-Coach Nils Reutter betont:

„Für uns geht es darum, endlich ergebnistechnisch einen Schritt nach vorne zu machen. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche mit hoher Beteiligung, jeder Spieler wollte sich empfehlen. Wir fahren nach Braunschweig, um das Spiel zu gewinnen – nichts anderes.“

Beide Teams werden am Ende wohl in einer ähnlichen Tabellenregion stehen, wie im Vorjahr, in dem die SVG beide direkten Duelle gewinnen konnte. Während Acosta auf die starke Frühform bauen kann, drängt die SVG auf den ersten Saisondreier. Alles spricht für ein intensives Spiel, in dem Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden könnten.